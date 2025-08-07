You are Here
এফসিসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জরুরী সতর্কতা সিস্টেমগুলি পর্যালোচনা করবে
News

এফসিসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জরুরী সতর্কতা সিস্টেমগুলি পর্যালোচনা করবে

ফেডারেল যোগাযোগ কমিশন পরিকল্পনা করছে একটি মার্কিন জরুরী সতর্কতা সিস্টেমগুলির। জরুরী সতর্কতা সিস্টেম (ইএএস) এবং ওয়্যারলেস জরুরী সতর্কতা (ছিল) উভয়ই এজেন্সি কর্তৃক “পুনরায় পরীক্ষার” সাপেক্ষে হবে। “আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে এই প্রোগ্রামগুলি আমেরিকানরা যে ফলাফলগুলি চায় এবং প্রয়োজন তা সরবরাহ করে,” এফসিসির চেয়ারম্যান ব্রেন্ডন কার এক্স।

এই পরিকল্পনার ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ইএ -এর অন্তর্নিহিত অবকাঠামো – যার মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট এবং কেবল সিস্টেমগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – 31 বছর বয়সী, যখন মোবাইল ডিভাইস সতর্কতাগুলির মধ্যে থাকা কাঠামোটি 13 বছর বয়সী। এফসিসি পর্যালোচনাটিও মূল্যায়ন করবে যে সত্তাগুলি সেই সিস্টেমগুলিতে সতর্কতা প্রেরণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত, পাশাপাশি ভৌগলিক লক্ষ্য এবং সুরক্ষার মতো বিষয়গুলিও।

এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে মধ্য টেক্সাসে বিপর্যয়কর বন্যার পরে জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা সাম্প্রতিক তদন্তের অধীনে এসেছিল যা ১৩০ টিরও বেশি মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। প্রশ্ন উত্থাপিত সম্ভাব্য বিপজ্জনক অঞ্চলের বাসিন্দারা সরিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা পেয়েছিলেন কিনা, পাশাপাশি সাম্প্রতিক ফেডারেল কাটগুলি জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা কর্মী এবং বাজেটের কাছে উচ্চ মৃত্যুর ক্ষতি করতে অবদান রাখতে পারে কিনা।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts