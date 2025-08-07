You are Here
এফসি গোয়া আল সেবের বিরুদ্ধে এসিএল 2 প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘর্ষের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে
এফসি গোয়া আল সেবের বিরুদ্ধে এসিএল 2 প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘর্ষের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে

গৌররা এশিয়ান মঞ্চটি আলোকিত করতে আগ্রহী হবে কারণ তারা ওমানের আল সেবের বিপক্ষে অবশ্যই একটি বিজয়ী প্রাথমিক রাউন্ডে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

এফসি গোয়া স্কোয়াড ঘোষণা করেছে যা আল সিবের সাথে শিং লক করবে এসিএল 2 প্রাথমিক রাউন্ড ক্ল্যাশে 13 আগস্ট, 2025 -এ ফাতোর্দায়। গ্রুপ পর্বের যোগ্যতা লাইনে থাকায় গৌররা এই অবশ্যই জয়ের লড়াইয়ের জন্য কঠোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মানোলো মার্কেজ, সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় দলের পরিচালনার ভূমিকা থেকে স্বস্তি পেয়েছেন, হোম ফিক্সিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী স্কোয়াডের মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কালিঙ্গা সুপারে একটি দুর্দান্ত সাফল্যের পরে যা তাদের দ্বিতীয় স্তরের কন্টিনেন্টাল ক্লাব প্রতিযোগিতার প্রাথমিক রাউন্ডে টিকিট দিয়েছে, এফসি গোয়া তাদের চিহ্ন তৈরির আগে একটি পদক্ষেপ পিছনে নিতে এবং ক্র্যাশ করতে চাইবে না।

ক্লাব এবং ভারতীয় ফুটবল উভয়ের পক্ষে এই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে, কারণ ভক্তরা ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ভবিষ্যতের বিষয়ে চলমান বিপর্যয় নিয়ে নিজেকে দাগী বলে মনে করেন। এই এনকাউন্টারে এফসি গোয়ার পক্ষে একটি জয় কেবল তাদের ভক্তদের জন্য জিনিসকে আনন্দ করে না, তবে পুরো ভারতীয় ফুটবল সম্প্রদায়ের জন্য উত্সাহিত করার মতো কিছু থাকবে।

এছাড়াও পড়ুন: এসিএল 2 প্রাথমিক রাউন্ডে এফসি গোয়া বনাম আল সেবের জন্য টিকিট কীভাবে কিনবেন?

এফসি গোয়ার নতুন স্বাক্ষরগুলিতে সমস্ত নজর

আইএসএল সাইড এফসি গোয়া এসিএল 2 এর আগে ডেভিড তিমুর, পোল মোরেনো এবং জাভিয়ের সিভেরিওতে দড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন
এফসি গোয়া এসিএল 2 এর আগে ডেভিড তিমুর, পোল মোরেনো এবং জাভিয়ের সিভেরিওতে দড়ি দিয়েছেন

গৌররা পরের মরসুমের আগে কিছু উত্তেজনাপূর্ণ স্বাক্ষর করেছে। মানোলো মার্কেজ কিছু আকর্ষণীয় নাম বেছে নিয়েছেন কারণ তিনি ক্লাবটিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম শক্তিবৃদ্ধি দিয়ে তাঁর দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে দেখছেন।

ক্লাবটি সম্প্রতি তিনটি বিদেশী নিয়োগকারী সহ পাঁচটি স্বাক্ষর করেছে, তাদের গেমের একাধিক দিককে উত্সাহিত করেছে। প্রতিরক্ষা হিসাবে, স্পেনিয়ার্ড পোল মোরেনোকে লা লিগা 2 ক্লাব রেসিং স্যান্টান্দার থেকে আনা হয়েছে। 31 বছর বয়সী সেন্টার-ব্যাক এই গ্রীষ্মে এফসি গোয়া দ্বারা করা ব্যবসায়ের হাইলাইট। সানেশ ঝিঙ্গনের সাথে তাঁর জুটি গোয়ান প্রতিরক্ষাটিকে আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য ইউনিট করে তোলে।

মার্কেজের কাছ থেকে প্রত্যাশিত হিসাবে, তিনি স্প্যানিশ খেলোয়াড়দের উপর আরও অনুরূপ স্বাক্ষর সহ প্রচুর নির্ভর করেছেন। ডেভিড তিমুর ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে তার জায়গা খুঁজে পাবেন। মিডফিল্ডে আরও একটি শক্তিবৃদ্ধি রয়েছে তবে এটি তুলনামূলকভাবে তরুণ। তরুণ ভারতীয় মিডফিল্ড সংবেদন, হর্ষ প্যাট্রে, বেঙ্গালুরু এফসি থেকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলের পরিচিত নাম জাভিয়ের সিভেরিও এশিয়ান প্রচার শুরুর আগে জামশেদপুর থেকে গোয়ায় ভ্রমণ করেছেন। সিভারিও নতুন সেটআপের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কোনও সময় না দিয়ে সরবরাহ করবে বলে আশা করা হবে। গৌরদের পক্ষে বাজি উচ্চতর, স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের পক্ষে প্রত্যাশা অনুযায়ী বেঁচে থাকা জরুরী করে তোলে।

আল সেব সংঘর্ষের জন্য এফসি গোয়ার স্কোয়াড

  • গোলরক্ষক: হৃতিক তিওয়ারি, লারা শর্মা, বব জ্যাকসন
  • ডিফেন্ডার: আব্রাহাম, নিম হরজে তামার, যদি সিং সিংহ, রনি টায়ার, স্ট্যান্ডাস ঝিগান, ফার্নান্দেস, পোলনো, পোলন, সিং ব্রিস্ট ব্রিস্ক স্যাঙ্গার
  • মিডফিল্ডার: সাহিল তোভেরা, মুহাম্মদ নিমিল, হর্ষ প্যাট্রে, ব্রিসন ফার্নান্দিস, মুদ্রিত গাওনকার, উদন্ত সিং, ডেভিড তিমুর, মোহাম্মদ ইয়াসির, আয়ুশ ছত্রী, দেজন ড্রাজিক, বোরজা হেরেরেরা
  • ফরোয়ার্ড: জাভিয়ের সিভারিও, ইকার গ্যারোক্সেনা, অ্যালান সাজি

এসিএল 2 প্রাথমিক রাউন্ডে এফসি গোয়া আল সেব কখন মুখোমুখি হবে?

এফসি গোয়া 13 আগস্ট, 2025 এ আল সেবের সাথে লড়াই করবে, গোয়ার ফাতোর্দায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে। এটি একটি ডু-বা-ডাই ফিক্সচার যা এসিএল 2 গ্রুপ পর্যায়ে তাদের যোগ্যতার সিদ্ধান্ত নেবে।

এসিএল 2 এর আগে এফসি গোয়ার নতুন বিদেশী স্বাক্ষর কারা?

এসিএল 2 এর আগে এফসি গোয়ার নতুন বিদেশী স্বাক্ষরগুলির মধ্যে রয়েছে পোল মোরেনো, ডেভিড তিমুর এবং জাভিয়ের সিভারিও।

