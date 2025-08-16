এফসি গোয়া 22 অক্টোবর রোনালদোর আল নাসরকে স্বাগত জানাতে; সম্পূর্ণ এসিএল 2 ফিক্সচার পরীক্ষা করুন

এফসি গোয়া ইরাকের আল জাওরাআ এসসি -র বিরুদ্ধে একটি হোম ফিক্সচারে তাদের এসিএল 2 প্রচার শুরু করবে।
মঞ্চ সেট করা আছে। তারিখগুলি ঠিক করা হয়েছে। এফসি গোয়া ভক্তদের রোলারকোস্টার রাইড হতে চলেছে তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করা উচিত। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুটি ফিক্সচারের সময়সূচী শেষ। এফসি গোয়া 17 ই সেপ্টেম্বর গোয়ার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে আল জাওরা এসসি এর বিরুদ্ধে তাদের প্রচার শুরু করবে।
ফিক্সচারের এফসি গোয়ার এসিএল 2 শিডিয়ুলের বৃহত্তম টকিং পয়েন্ট হ’ল 22 অক্টোবর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো-নেতৃত্বাধীন আল নাসারের বিপক্ষে তাদের খেলা। এটি একটি হোম ফিক্সচার হবে, যার অর্থ ভারতীয় ভক্তদের সামনে খেলতে ভারতে একটি তারকা-স্টাড আল নাসার দলটি স্পর্শ করবে। রোনালদো ভারতে আসবেন কি না তা এখনও দেখার বিষয় রয়েছে, তবে তবুও এই অনুষ্ঠানের মহিমা অক্ষত রয়ে গেছে।
গৌরদের জন্য ম্যাচের চ্যালেঞ্জিং সেট
ইন্ডিয়ান ক্লাবকে পরীক্ষায় রাখার জন্য প্রস্তুত কয়েকটি সেরা এশিয়ান পক্ষের সাথে এফসি গোয়া একটি শক্ত দলে টানা হয়েছে। গৌররা সৌদি আরবের আল নাসার, তাজিক লীগ চ্যাম্পিয়নস এফসি ইস্তিক্লল এবং ইরাক থেকে আল জাওরা এসসি এর পাশাপাশি গ্রুপ ডি -তে রয়েছে।
মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া পরের মাসের 17 তারিখে আল জাওরাওয়ের বিপক্ষে হোম ফিক্সচারের সাথে এসিএল 2 গ্রুপ পর্ব শুরু করবে। একটি সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের পরে, গৌররা এফসি ইসটিক্লল খেলতে তাজিকিস্তানে ভ্রমণ করবে। তাজিক দলটি 2015 এবং 2017 সালে টুর্নামেন্টের রানার্সআপ হিসাবে শেষ করেছে।
এফসি গোয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে দু’বার আল নাসির খেলবেন
প্রায় বিশ দিনের ব্যবধানের পরে, এফসি গোয়া তাদের ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ম্যাচটি তর্কসাপেক্ষভাবে খেলবে। গোয়ান পক্ষটি 22 অক্টোবর তাদের বাড়িতে আল নাসার এফসির সাথে শিং লক করবে। ভারতে ফুটবল অনুরাগীদের জন্য, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, সাদিও মেনে, জোয়াও ফেলিক্স, ইনিগো মার্টিনেজ এবং আইমেরিক ল্যাপোর্টের সামনে তাদের সামনে খেলার মতো খেলোয়াড়দের দেখার জন্য এটি আজীবন সুযোগ হবে।
গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচটিও 5 নভেম্বর, 2025 -এ আল নাসারের বিপক্ষে হবে। তবে এটি একটি দূরবর্তী স্থান হবে এবং এফসি গোয়া সৌদি আরবে ভ্রমণ করবে। এই ফিক্সচারটি বিদেশী ফিক্সচারগুলি এড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এটি অনুসরণ করে, গোয়া আল জাওরা (এওয়াই) এবং এফসি ইস্তিক্লল (হোম) এর বিপক্ষে ম্যাচগুলির সাথে তাদের গ্রুপ পর্বের প্রচার চালাবে।
এফসি গোয়ার গ্রুপ পর্যায়ের সময়সূচী
- ম্যাচ 1: বনাম আল জাওরা, 17 সেপ্টেম্বর (বাড়ি)
- ম্যাচ 2: বনাম এফসি ইস্টিক্লল, 1 লা অক্টোবর (দূরে)
- ম্যাচ 3: বনাম আল নাসার, 22 শে অক্টোবর (বাড়ি)
- ম্যাচ 4: বনাম আল নাসার, 5 নভেম্বর (দূরে)
- ম্যাচ 5: বনাম আল জাওরা, 26 শে নভেম্বর (দূরে)
- ম্যাচ 6: বনাম এফসি ইস্টিক্লল, 24 ডিসেম্বর (হোম)
এফসি গোয়া কখন তাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2 প্রচার শুরু করবে?
এফসি গোয়া গোয়ার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে ইরাক থেকে আল জাওরা এসসি -র বিপক্ষে একটি হোম খেলা নিয়ে তাদের এসিএল 2 যাত্রা শুরু করবে।
এসিএল 2 এ কোন গ্রুপ এফসি গোয়া আঁকানো হয়েছে?
এই গুরুরা গ্রুপ ডি অ্যালিসাইড সৌদি আরবের আল নাসার্স, তাজিকিস্তানের এফসি স্টিকলল এবং ইরাকের আল জাওরাএ এসসি -তে রয়েছে।
এফসি গোয়া কখন আল নাসারের মুখোমুখি হবে এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ভারতে খেলতে পারে?
এফসি গোয়া দু’বার আল নাসর খেলবেন – ২২ শে অক্টোবর, ২০২৫ সালে বাড়িতে প্রথম এবং ২০২৫ সালের ৫ নভেম্বর সৌদি আরবে দূরে সরে যান। যদিও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ভারতের দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করবেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি, ভক্তরা আশাবাদী যে তিনি সৌদি লেগে উপস্থিত হতে পারেন।
