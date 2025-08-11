এফসি পোর্তো ভিটরিয়াকে দেখিয়েছেন যে তিনি ইতিমধ্যে জানেন যে কীভাবে কিছুটা করতে হয় | ক্রনিকল

উচ্চ তীব্রতা, উচ্চ রক্তচাপ, বল ছাড়াই ধ্রুবক চলাচল এবং সংক্ষিপ্ত সংমিশ্রণের সাথে দখলের চেয়ে বেশি পাস। ফ্রান্সেস্কো ফারিওলি এফসি পোর্তোকে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এফসি পোর্তো এটিই প্রয়োগ করেছিলেন। আই লিগার প্রাথমিক যাত্রার সর্বোচ্চ পোস্টারের খেলাটি ছিল সোমবার ৩-০ গোলে ভিটরিয়া ডি গিমেরিসকে পোর্টিস্টা দলটি পরাজিত করেছিল।
প্রতিরক্ষামূলক মুহুর্তে নির্মম তীব্রতার সাথে এই পর্যায়ে পোর্টিস্ট ওয়াটার ব্র্যান্ডটি স্পষ্ট বলে মনে হয়, দ্রুত এই ক্রিয়াগুলিকে বল পুনরুদ্ধারগুলিতে এবং বিশেষত আক্রমণ নাটকগুলিতে পরিণত করে। পেপা, সামু, বোরজা এবং ফ্রোলহোল্ড এই ধারণাটিতে অনেক সহায়তা করে, চারটি লনের প্রায় দুটি আইন অবরুদ্ধ করে।
দলে বেশ কয়েকটি নির্মাণ রাস্তাও ছিল: বাইরে, ভিতরে, সংক্রমণে, অবস্থানগত আক্রমণে, কম প্রস্থান এবং আরও সরাসরি বল। গভীরভাবে, তিনি কিছু কিছু করেছিলেন এবং এটি আগস্টে – এবং ভিটারিয়ার বিরুদ্ধে – এটি কিছুটা নয়।
স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের জন্য ব্যক্তিগত নোট, যিনি কেবল দুটি গোল করেননি, তবে সমস্ত কিছুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন: চাপ, চলাচল, লাইন সমাধান এবং সমাপ্তি।
ভিটরিয়া থেকে 4x4x2
এই গেমটি বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় কৌশলগত গতিবিদ্যা নিয়ে এসেছিল। ভিটরিয়ার পাঁচটি প্রতিরক্ষার একটি লাইনে আসা উচিত, তবে এটি কেবল স্বল্প প্রতিরক্ষার সময়ে ঘটেছিল – অন্য সময়ে চারজনের প্রতিরক্ষা ছিল, ভ্যান্ডো ফেলিক্স প্রজেক্টেড এবং দু’জন প্রেসে উন্নত হয়েছিল।
এটি চিহ্নিত ফিটিংগুলি নির্ধারণে কিছুটা অসুবিধা প্রচার করেছিল, বিশেষত যখন এফসি পোর্তো করিডোরে জোর করে বলগুলি জোর করে বলেছিল – ভ্যান্ডো এবং মাগা কয়েকবার মাঝপথে ধরা পড়েছিল, কে না জেনে বোরজা সানজকে আরও শক্ত করে তুলবে।
এবং এটি এফসি পোর্তোর প্রিয় নকশা দ্বারা আরও জটিল ছিল। সংক্ষিপ্ত প্রস্থান, পাশে খোলা বল এবং উইংয়ের নতুন খোলা বল – ধারণাটি ছিল যে বোরজা প্রথমে বলটি পেরিয়ে গেলেন, পাশের দিকে “মফেলড” হওয়া এড়িয়ে। এই পাসটি গ্রহণ করা সর্বদা একজন মিডফিল্ডার ছিলেন যিনি ত্রিভুজ, সাধারণত ভিগা ছিলেন। ধারণাটি পুনরাবৃত্তি হয়েছিল এবং প্রায় সর্বদা সফলভাবে।
পোর্টিস্টের পাশে, বল ছাড়াই মুহূর্তটি পুরো ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র রেফারেন্স থেকে ছিল, স্যামু, পেপে, বোরজা এবং ফ্রহোল্ডের মতো উচ্চ এবং তীব্র রক্তচাপ-চাপানো আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়রা প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করে এবং পেপা দ্বিতীয় ছোঁয়া এবং একটি ডানা হিসাবে কাজ করেছিলেন, ভিট্রিয়ার প্রস্থান অনুসারে। এই ধরণের চাপ 18 ‘এবং 26’ তে বিপজ্জনক, বলগুলি মাটিতে অনেক এগিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং পেপের সংকর ভূমিকার সাথে প্রাসঙ্গিক।
ফারিওলির দলটি দ্রুত বলটি পুনরুদ্ধার করছিল এবং ভিটেরিয়ার চাপকে “হত্যা” করার জন্য রাস্তাগুলি খুঁজে পেয়েছিল। দুর্দান্ত গুণগুলির একটি ছিল সমাধানের তালিকা। উদাহরণস্বরূপ: ভিটরিয়ায় একটি 4x4x2 ছিল যা সমস্ত এফসি পোর্তো – বা প্রায় সমস্ত থেকে প্রস্থান করে তা টিপতে একটি 4x4x2 ছিল। কেন্দ্রগুলি অবরুদ্ধ ছিল এবং একমাত্র ফ্রি প্লেয়ার ছিলেন ভারেলা। সমস্যাটি হ’ল এইরকম বন্ধ বেডনারেক এবং পেরেজের সাথে ভিটেরিয়ার দুই স্ট্রাইকারও ভারেলা ব্লক করতে পারেন।
প্রায় 30 মিনিটের মধ্যে, কেন্দ্রগুলি সংক্ষিপ্ত প্রস্থানটিতে প্রসারিত হতে শুরু করে এবং এটি আলবার্তোকে সহজ এবং একটি ভারেলা দেয় – উভয়ই ভিটেরিয়ার লক্ষ্যকে বিপদ ছাড়াই, তবে সমাধানের পরিবর্তনশীলতার জন্য নোট সহ।
ব্যর্থতা চিহ্নিতকরণ
এফসি পোর্তোর লক্ষ্যগুলি 12 ‘এ এসেছিল, পেপ দ্বারা সমাপ্ত একটি দ্রুত রূপান্তর এবং 32’ তে, একটি স্যামু মাথায়। এই দ্বিতীয় বিড নোট থেকে ভিটরিয়ার পৃথক চিহ্নিতকরণের জন্য বেডনারেক এবং হিমশীতল পর্যন্ত, তবে সামু নয়, যিনি এই সম্মানের প্রাপ্য নন, আলবার্তো কোস্টার দুর্দান্ত ক্রসের নেতৃত্বে।
এটি কৌতূহল ছিল যে সংগঠিত আক্রমণে ভাল পদক্ষেপ এবং চাপের ভাল সময় সত্ত্বেও, লক্ষ্যগুলি এই ফর্মগুলির কোনও থেকে আসে নি। ইতিমধ্যে ভিটরিয়ার একজোড়া বিপজ্জনক পদক্ষেপ ছিল, তবে পরিণতি ছাড়াই এবং সর্বোপরি, ধারাবাহিকতা ছাড়াই।
পোর্টিস্তা দলটি তীব্রতার মাত্রা কমিয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে – কৌশলগত বা শারীরিক অক্ষমতা দ্বারা, খেলোয়াড়রা আরও দূরত্বে চাপ নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং এটি ভিট্রিয়ায় প্রস্থানগুলি সহজতর করেছিল, যা ভারেলাটিকে প্রতিরক্ষার দিকে যেতে বাধ্য করেছিল, বেডনারেককে সান্ত্বনা দিয়েছিল (ফারিওলির আকর্ষণীয় প্রতিরক্ষামূলক গতিবিদ্যা) আরও আরও দাবী গেমের পর্যালোচনা করতে)।
গেমটি ধীর হয়ে যায়, তবে এফসি পোর্তোর এখনও বিপদ বিড ছিল। এটি আবার স্কোর করার প্রস্থ ছিল, উইলিয়াম গোমেস বোরজা যা করেছিলেন তা করেছিলেন, সর্বদা দেরিতে ভ্যান্ডো ফেলিক্সের পাশে ভিটরিয়ার দলকে প্রসারিত করেছিলেন। চার্লসের খারাপ প্রতিরক্ষা রিচার্জে ইউস্টাকিওর শট এবং সামুর চূড়ান্তকরণের সাথে এই বিডটি শেষ হয়েছিল।