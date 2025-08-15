‘এবং ঠিক এর মতো’ সহ-স্রষ্টা মাইকেল প্যাট্রিক সিরিজের সমাপ্তি ব্যাখ্যা করেছেন

স্পয়লার সতর্কতা! এই গল্পটিতে সিরিজের সমাপ্তি থেকে প্লট পয়েন্ট রয়েছে এবং ঠিক তেমন এইচবিও সর্বোচ্চ।
বিগ সিটির ক্যারি ব্র্যাডশোর দ্বিতীয় অধ্যায়টি শেষ পর্যন্ত ১৪ ই আগস্টের শেষের দিকে এসেছিল, সারা জেসিকা পার্কার চরিত্রটি বুঝতে পেরেছিল যে বিবাহ কার্ডগুলিতে নেই, এবং নিজের কাছে সমস্ত অযৌক্তিকভাবে বড় ব্রাউনস্টোন থাকা ঠিক ছিল না।
ক্যারির বন্ধুদের সার্কেল অফ ফ্রেন্ডসও কিছু পরিপাটি বিদায়ও পেয়েছিল, যদিও সিন্থিয়া নিক্সনের মিরান্দাকে আক্ষরিক ছিটে (এটি গরম, এপকোটের মতো এটি ফেলে দেওয়ার উপায়) এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তার ছেলে ব্র্যাডি বাবা হওয়ার কথা বলেছিলেন।
এখানে, সহ-নির্মাতা মাইকেল প্যাট্রিক কিং কমেডির চূড়ান্ত মরসুমে প্রতিফলিত করেছেন, কেন মিরান্ডার আক্ষরিক অর্থে বিষ্ঠা চালানোর প্রয়োজন ছিল এবং অন্য সিনেমা ক্যারি এবং তার বংশের কার্ডগুলিতে রয়েছে কিনা।
সময়সীমা: আপনি কি শেষ চান?
মাইকেল প্যাট্রিক কিং: হ্যাঁ। আমি থামতাম না। শেষটি যখন আমরা লিখছিলাম তখন আমাদের থামতে বলেছিল এবং সেই বাক্যটি, মহিলা বুঝতে পারলেন যে তিনি একা নন। তিনি নিজেই ছিলেন। এটি শুনতে আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এটি কেবল সাজানো হয়েছিল। আমি ঠিক ছিলাম, ভাল, এটিই শেষ, বিশেষত যেহেতু এটি যৌনতা এবং শহরের শেষে ক্যারির কাছে একটি প্রতিক্রিয়া এবং কলব্যাক, যখন সে বলে, “আপনার নিজের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি হ’ল এবং তারপরে যদি আপনি কাউকে ভালোবাসতে, ভালোবাসেন, ভালোবাসেন, ভালোবাসেন, এটি কল্পিত।” তিনি এই ভয়েসওভারটি বলছেন যখন মিঃ বিগ এই বলে ডাকছেন, “আমি শহরে আসছি।” সুতরাং তার বৃদ্ধি এবং বিবর্তন এবং তার অনুরণন যখন তার একটি নতুন সংস্করণ বলছে যখন কেউ আসছেন না তখনই আমরা এই পুরো ক্যারি ব্র্যাডশো মহাবিশ্বে যুক্ত করতে পারি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমি তখন জানতাম যে আমি তাকে সেখানে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কারণ আমি বিশ্বাস করি যে বহু, বহু বছর ধরে যা দেখছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই তাঁর বার্তা। এটি এমন মহিলাদের জন্য যাঁর কেউ আছেন বা এমন লোকদের জন্য যাদের কেউ রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি এমন লোকদের জন্য যাদের কারও কাছে নেই। আপনি যে জীবনটি তৈরি করেন সে সম্পর্কে যদি আপনি ভাল বোধ করতে পারেন তবে এটি দুর্দান্ত।
সময়সীমা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি?
এমপিকে: আমরা এর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত চরিত্রকে শেষ করেছি, আমার ধারণা, একটি সুখী সমাপ্তির প্রক্ষেপণ। মিরান্ডা এবং জয় একসাথে ফিরে এসেছে, যদিও তাদের এখন থেকে কিছু ছিটেফোঁটা পরিষ্কার করতে হবে। হ্যারি এবং শার্লট ফিরে বিছানায় ফিরে এসেছেন, যা এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের সম্পর্কের সমস্ত কিছুও কাজ করে। এমনকি (হ্যারি এবং শার্লোটের ননবাইনারি চাইল্ড) রক এই বলে শেষ করে, “আমি আমার জীবনে অনেক বেশি লোক হতে চলেছি।” সীমা বলছেন যে তিনি আঠালো মিস করেন না, তবে তিনি সত্যিই বলছেন, “আমি বিবাহের বিবাহের ধারণাটি মিস করি না।” এবং তারপরে লিসা হারবার্টের কাছে এই কথাটি জানিয়ে দিচ্ছে, আমি এখানে আছি। যদিও সত্যিকারের বিভাজন ছিল না, তবুও তারা কে সে সম্পর্কে দ্বিগুণ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখানেই আমরা অনুভব করেছি যে এটি থামানো উচিত। এটি আমার কাছে এতটাই বাস্তব অনুভূত হয়েছিল যে আমি সারা জেসিকার কাছে গিয়ে বলেছিলাম, “আমি মনে করি এটিই। এখানেই আমরা ক্যারির জন্য থামলাম।” এবং তিনি বললেন, “তাহলে আমরা থামি।” ভাগ্যক্রমে আমরা এইচবিও ম্যাক্সের মতো এমন জায়গায় রয়েছি যেখানে তারা যায়, “আমরা মনে করি আপনি একটি আশ্চর্যজনক গল্প করেছেন। আপনি তাদের যেখানে থাকতে হবে সেখানে সমস্ত কিছু পেয়েছেন।”
সময়সীমা: শোটি সর্বদা এত মনোযোগ পেয়েছে, এই মরসুমে সত্ত্বেও। এটা আপনার জন্য কেমন ছিল?
এমপিকে: ঠিক আছে, আমি বলার খুব চালাক কাজটি করি, আপনি যদি একটি পার্টি দেন এবং কেউ আসে না? প্রত্যেকে সত্যই কঠোর পরিশ্রম করে এবং আপনি এটি প্রতিফলিত হতে চান। এটি একটি প্রেস পাইটা হয়ে উঠছে যা একটি পার্টির খেলা সম্ভবত অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল। তবে লোকেরা মুদ্রিত সমস্ত কিছুর বাইরেও এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বহু বছর ধরে এটি দেখছেন। সুতরাং তারা কীভাবে এটি আলাদাভাবে করবে বা তারা কী পছন্দ করে বা পছন্দ করে না তার সমস্ত শব্দের মধ্যে এই দুর্দান্ত পিছনে রয়েছে। এবং তারপরে এই সত্যের জন্য কেবল প্রশংসা রয়েছে যে তারা এমন চরিত্রগুলি দেখছেন যারা 35 থেকে 59 পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনি কোনও প্রতিক্রিয়ার জন্য কোনও কিছুর জন্য লিখবেন না। মানে, আপনি যদি তা করেন তবে আপনি কবি হবেন। আমরা সকলেই যে কাজটি করি সে সম্পর্কে আমি একটি প্রতিক্রিয়া চাই। এটি একটি দ্বৈত তরোয়াল। হ্যাঁ, তারা দেখছে। এবং অনুমান কি? হ্যাঁ, তারা দেখছে।
সময়সীমা: কেন মিরান্ডার টয়লেটে পু? এবং খুব নিচে এবং নোংরা না হওয়ার জন্য নয়, তবে আপনার পোপ হিসাবে কী পরিবেশন করেছেন? বাবে রুথস?
এমপিকে:: এটি ছিল সিলিকন পোপ। এবং এটি একটি এক গ্রহণের পোপ ছিল। আমাদের এটি দুবার করতে হয়নি। সেক্স এবং শহর এবং এবং ঠিক তেমন সর্বদা অনেক সম্পর্ক ছিটেফোঁটা মোকাবেলা করেছে। এটি কীভাবে বিষ্ঠা ব্যাক আপ হয় তার একটি প্রকাশ ছিল এবং আপনাকে এটি মোকাবেলা করতে হবে। এবং এছাড়াও, আমরা সর্বদা শোতে উচ্চ-নিম্ন কাজ করেছি। আমরা সবসময় কৌচার এবং কৌতুক করেছি। আমাদের কাছে এই অত্যন্ত উন্নত ভিক্টর গারবার চরিত্রটি আটকা পড়েছিল (অ্যাপার্টমেন্টে) এবং প্লট-বুদ্ধিমান, আমি চেয়েছিলাম যে সে চলে যাবে। তবে ক্যারি ব্র্যাডশো যদি আপনি অপমানিত হন এবং সেখানে থাকতে না চান তবে তা ছেড়ে যাওয়া শক্ত। অন্যথায়, এটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচুর ডু ডু মোকাবেলা করার প্রতীকী সংস্করণ ছিল এবং আপনি যদি তা না করেন তবে এটি ব্যাক আপ হয়ে যায়।
সময়সীমা: ওয়েডিং ড্রেস ফ্যাশন শোতে ক্যারি যেভাবে বিয়ের সাথে কথা বলেছিল সে সম্পর্কে খুব বিশেষ কিছু ছিল।
এমপিকে: যে আমাকে হত্যা করেছে। এটা লাইনে যেখানে সীমা বলে, “আপনি কেন বিয়ে করতে চান?” এবং ক্যারি বলেছেন, “কারণ এর অর্থ আমি বেছে নেওয়া হয়েছিল।” এটি ক্যারি ব্র্যাডশায় (সেক্স এবং সিটিতে) ফিরে আসার সমস্ত পথকে অনুরণিত করে যখন তিনি এমন কেউ ছিলেন যিনি অনুভব করেছিলেন যে তাকে বেছে নেওয়া দরকার। এবং এখানে তিনি নিজেকে বেছে নিচ্ছেন। মানে, এটাই। সেই অনুরণন এবং ফ্যাশন শো এবং বিবাহ এবং এর চকচকে অংশগুলি বনাম লিসা এবং শার্লোট যেগুলি নিয়ে কাজ করছে তার বিপরীতে … এমনকি সমস্ত উত্থান -পতন এবং গড়পড়তা জিনিসগুলির সাথেও, ক্যারি ব্র্যাডশো এবং এই চরিত্রগুলি সর্বদা অনুভব করেছে যা সম্ভবত আপনি টেলিভিশনে কণ্ঠস্বর দেখেন নি। হতে পারে আপনি জীবনে তাদের দেখেছেন, তবে এইভাবে নয়।
সময়সীমা: সুতরাং আপনার মনে, লিসা কি মিশেল ওবামাকে তার ডকুমেন্টারিটি বর্ণনা করার জন্য শেষ করেছেন?
এমপিকে: হ্যাঁ! এখন আমরা ফ্যান ফিকশনের পয়েন্টে আছি। আমি কি হতে চাই? আমি মনে করি যে আমরা যে ডকুমেন্টারিটি দেখিয়েছি তা মিশেল ওবামাকে বলার জন্য ঘরের লেখকদের কাছ থেকে যথেষ্ট বৈধ এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, “ওহ, এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয়।” সুতরাং হ্যাঁ, তিনি এটি করেন। আসুন আরও ফ্যান ফিকশন করি। মিরান্ডা কি শেষ পর্যন্ত জিতেছে (ব্র্যাডির সন্তানের মা) মামা মিয়া? হ্যাঁ।
সময়সীমা: সত্যিই?
এমপিকে: হ্যাঁ। কারণ একটি লাইন রয়েছে যেখানে ক্যারি বলেছেন, “আমি মনে করি আপনি তাকে জিতেছেন।” এবং মিরান্ডা বলে, “হ্যাঁ, আমি যুদ্ধে জিতেছি। যুদ্ধ হারিয়েছি।” মিরান্ডা তা ঘটতে চলেছে। এবং স্পষ্টতই জয় তার পরিবারের জিনিসগুলি তার সাথে ঠিক সেখানে থাকতে পেরেছেন। এবং তারপরে এই সিরিজে রক খুব শেষ কথাটি বলেছে, “আমি আমার জীবনে অনেক বেশি লোক হতে চলেছি।” আমি বলতে চাইছি, শোয়ের কনিষ্ঠতম চরিত্রের চেয়ে বেশি কী বিবর্তিত হতে পারে তা বলে যে আপনি অনেক লোক থাকতে পারেন?
সময়সীমা: সুতরাং আমরা আশা করতে পারি এবং ঠিক তেমন সিনেমা?
এমপিকে: দেখুন, আমি বইটি বন্ধ করে দিয়েছি। এখানে বইয়ের শব্দ। বুম! এবং সুখের বিষয়, এ থেকে বেরিয়ে আসা কোনও ধুলা ছিল না। এটি খুব জীবিত ছিল, খুব সক্রিয়, খুব মুহুর্তে। এটি কোনও পুরানো তাক থেকে টানা হয়নি। আমি এটি বেছে নিয়েছি কারণ এর অর্থ কিছু জীবিত ছিল। আমরা 27 বছর বয়সী একটি অনুষ্ঠান নিয়েছি এবং এটিকে এত জীবিত করে তুলেছি যে লোকেরা এ সম্পর্কে কথোপকথন করতে হয়েছিল।