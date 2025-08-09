এবনি: চুবা ওকাদিগবো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পুনরায় শুরু অপারেশন 19 আগস্ট

এবনিই রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যে এয়ারফিল্ড আলোকসজ্জার স্থাপনা ও বিদ্যুতের সাথে সংযোগ স্থাপন ও সংযোগ দ্রুত অগ্রগতি করছে এবং চুবা ওকাদিগ্বো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্পূর্ণ কার্যক্রম শুরু হবে ২০২৫ সালের আগস্টে।
বিমান ও পরিবহন প্রযুক্তির কমিশনার, মিসেস এনগোজি ওবিচুকুউউ শনিবার আবাকালিকিতে নিউজম্যানদের স্বাক্ষরিত ও জারি করা এক বিবৃতিতে এটিকে পরিচিত করেছেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এয়ারফিল্ড লাইটিং ইনস্টলেশন এবং সংযোগের বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের পাশাপাশি প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে সংযোগটি সম্পূর্ণ করতে পুরো গতিতে কাজ করছেন।
কমিশনার অবশ্য বিমান ভ্রমণকারীদের, বিশেষত ওজেব, ওবুব্রা, ইটিগিদি, বোকি, ওকিগওয়ে এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলির পাশাপাশি আবিয়া, আবুজা এবং লাগোস স্টেটের অন্যান্য অংশের গ্রাহকদের তাদের টিকিট কিনে চুবা ওকাদিগবো বিমানবন্দর, ওকেকে, ইজা দক্ষিণ ল্যাগা দিয়ে উড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
বিবৃতিতে অংশে লেখা আছে: “এয়ারফিল্ড লাইটিং সিস্টেম ইনস্টলেশন এবং এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষজ্ঞ দ্রুত গলিতে রয়েছেন, এয়ারফিল্ড লাইটিং সিস্টেমটি বিদ্যুতের পাওয়ার হাউসে ইনস্টলেশন এবং হুক আপ করার জন্য দুই সপ্তাহ সর্বাধিক করার চেষ্টা করছেন।
“উপরের ফলস্বরূপ, আমরা ১৯ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে আমাদের সাধারণ ফ্লাইট উত্তোলন শুরু করব। আমরা আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের তাদের টিকিট কেনার জন্য এবং ইউনাইটেড নাইজেরিয়া এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে চুবা ওকাদিগবো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওনেকে, ইজা সাউথ এলজিএতে উড়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই।
“ইউনাইটেড নাইজেরিয়া এয়ারলাইন আবুজা থেকে আবাকালিকি এবং আবাকালিকি থেকে আবুজা থেকে উড়ে যায়, একইভাবে লাগোস থেকে আবাকালিকি এবং আবাকালিকি পর্যন্ত লাগোস পর্যন্ত,” তিনি অনুমান করেছিলেন।