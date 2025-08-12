এভজেনি টিসগানভ আন্না মেলিকিয়ানের ছবি “ডিভা” -তে ভূত হয়ে উঠবেন

এটি মায়ার গল্পটি বলবে – ওয়ান্ডারকিন্ড গার্লস, একটি যাদুকরী কণ্ঠস্বর সহ, 11 বছর বয়সে, দেশের প্রধান অপেরা হাউজের তারকা হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের vious র্ষান্বিত প্রাইমা, যা থেকে তিনি সমস্ত প্রধান দল নির্বাচন করেছিলেন, প্রকৃতির একটি অলৌকিক ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক মঞ্চে, মায়া একটি ম্যাজিক এলিক্সির পান করে … ঘোস্টে পরিণত হয়।
নেতৃস্থানীয় ভূমিকার নাম গোপনে রাখা হয়েছে। তবে এটি ইতিমধ্যে জানা গেছে যে ট্রিবিউন, এভজেনি টিসগানোভের টিমোথি ছবিতে গুলি করা হয়েছে। জুলিয়া স্নিগির, সোফ্যা লেবেদেভা, ইগর মিরকুরবানভ, মারিয়া স্মোলনিকোভা এবং অন্যান্যরা।
ছবিটি সেরা রাশিয়ান অপেরা পারফর্মারদের দ্বারা বিশেষভাবে রেকর্ড করা আরিয়াস শোনাবে: আলেক্সি তাতারিন্টসেভ, নাদেজদা পাভলোভা, ইকাটারিনা শুরুতে ভেনাস গিমাদিয়েভা।
অডিটোরিয়াম এবং বলশোই থিয়েটারের করিডোরগুলিতে মঞ্চে চিত্রগ্রহণ করা হয়। থিয়েটারের লবিটি একটি সম্মিলিত চিত্র যা বেশ কয়েকটি স্থানে শ্যুট করা হবে: মস্কোর স্যারিটসিনো এবং লুবলিনোর এস্টেটস এবং মস্কোর পশকভ হাউস এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের হাউস অফ সায়েন্টিস্টদের। শ্যুটিংটিওসস্কোয় সেলো এবং পাভলভস্কেও অনুষ্ঠিত হবে।
ছবিটির প্রযোজনায় “মার্স মিডিয়া” এবং ফিল্ম স্টুডিওতে ফিল্ম তহবিলের সহায়তায় গোর্কির নামে ফিল্ম স্টুডিওতে নিযুক্ত রয়েছে। ভাড়া 2027 এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
সরাসরি বক্তৃতা
আন্না মেলিকিয়ান, প্রযোজক, স্ক্রিপ্টের সহ -লেখক, পরিচালক:
“ডিভা”, আমার কাছে মনে হয়, আমার সবচেয়ে সুন্দর ছবি হবে। এটি অপেরার দুটি ভূতের অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয়, কৌতুক গল্প – একটি ছোট মেয়ে এবং 18 তম শতাব্দী থেকে থিয়েটারে আটকে থাকা একজন কন্ডাক্টর। আমি দর্শকদের, ঘোস্ট গার্ল সম্পর্কে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলতে চাই এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কথা বলতে চাই, একজন ব্যক্তির সংবেদনশীলতা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করি। শিরোনামের ভূমিকায়, একটি আশ্চর্যজনক মেয়ে। আমরা 2000 মেয়েদের খুঁজে পাওয়ার আগে পর্যালোচনা করেছি। আমি মনে করি এটি অবশ্যই একটি নতুন তারকা হবে। গল্পটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্যই আকর্ষণীয় হবে, প্রত্যেকে এতে কিছু খুঁজে পাবে। প্রথমবারের মতো, সমস্ত সুন্দর অপেরা আরিয়াস এবং বড়, কুল অপেরা তারকারা তাদের রেকর্ড করেছেন আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য সিনেমায় শোনাচ্ছে। আমরা আশা করি তারা ছবিটি প্রকাশের পরে এবং বিস্তৃত দর্শকদের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে উঠবে। আমার জন্য, অপেরা শর্তহীন সৌন্দর্য। এটিই একজন ব্যক্তিকে কামুক সূচনা, হৃদয় আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। আমাদের কাছে প্রচুর বড় historical তিহাসিক বস্তু রয়েছে, আকর্ষণীয় সজ্জা যা আমরা তৈরি করি: থিয়েটারের দৃশ্য, ড্রেসিংরুম। আমরা থিয়েটারের এমন কল্পিত বিশ্ব তৈরি করতে চাই। এবং অবশ্যই, আমাদের মূল সম্পদ আশ্চর্যজনক অভিনেতা। “ডিভা” একটি সম্পূর্ণ অনন্য প্রকল্প যা ভর দর্শক এবং সংগীত জগতের সৌন্দর্য, ইতিহাস এবং ভাল, প্রেম, সমস্ত স্প্যামারিং সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ উভয়কে একত্রিত করতে পারে।
এক অর্থে, আমাদের ফিল্মটি একটি প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ, যেহেতু আমাদের কাছে ভয়েস সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি কাজ রয়েছে, যা আমাদের উপর কেউ কাজ করেনি এবং এটি অবশ্যই আমাদের পুরো সুন্দর সৃজনশীল দলকে উত্তেজিত করে। “
কন্ডাক্টর ফিলিপের ভূমিকার অভিনেতা, অভিনেতা, অভিনেতা:
“আমি নিজেই একজন দর্শক হিসাবে, আন্না মেলিকিয়ানের চলচ্চিত্রগুলি সত্যিই ভালবাসি। একবার আমি ভয়াবহভাবে অভিশাপ দিয়েছিলাম যে অনিয়া একটি ছোট্ট সিনেমা তৈরি করছে এবং অবশেষে একটি নতুন চলচ্চিত্র থাকবে। আনিয়া একজন পারফেকশনিস্ট, তিনি চিত্রগ্রহণের জন্য দুর্দান্ত বিশদ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, আমরা কোনও চিত্রের জন্য অনুসন্ধান করেছিলেন, সম্ভবত এটি একটি ব্যক্তি, এটি একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী প্রকল্প, এটি একটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ছিল, এটি একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প ছিল, সম্ভবত এটি একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সুন্দর রূপকথার গল্প, তবে কিছু প্লট নাটক থাকা সত্ত্বেও এটি আমার কাছে মনে হয়।
জুলিয়া স্নিগির, অভিনেত্রী, ইসোল্ডার ভূমিকার অভিনয়শিল্পী
“আমি কখনই সিনেমার মতো কিছুই দেখিনি। আমি সাহসের সাথে আনন্দিত, আনিয়া মেলিকিয়ান তার জেনারটি একরকম উপায় খুঁজছেন এবং সন্ধান করছেন। কেবল গায়কদের অনুকরণ করার জন্য, সঠিকভাবে শ্বাস নিতে এবং আরও অনেক কিছু করা, তবে অপেরাটিকে ভালবাসতেও।
টেনর ভ্যাসিলির ভূমিকার অভিনেতা আন্ড্রে মাকসিমভ, অভিনেতা:
“প্রথমত, প্রকল্পটি পরিচালকের প্রতি আগ্রহী ছিল। আমি খুব দীর্ঘ সময় ধরে আনিয়া মেলিকিয়ানের সাথে কাজ করতে চেয়েছিলাম, এবং যখন আমাকে নমুনাগুলিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন আমি এটি করতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছিল। আমি আনিয়াকে আমাদের সেরা পরিচালক একজন এবং একসাথে কাজ করার সম্ভাবনা হিসাবে বিবেচনা করি এবং আমাকে খুব সন্তুষ্ট করেন।” ডিভা “ভিলেন এবং গোপনিকদের চিত্র থেকে আমার প্রস্থান অব্যাহত রেখেছে। আমার নায়ক ভ্যাসিলি, যিনি থিয়েটারের সমস্ত সম্ভাব্য রাজকুমারদের মূল অংশটি সম্পাদন করেন। শিল্পীদের ধন্যবাদ, আমরা এত বড়, সুন্দর সিনেমায় আমার কাছ থেকে একটি সুন্দর, কমনীয় ব্যক্তি তৈরি করি।