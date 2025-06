এভজেনি ডগা তার মাকে হারিয়ে তার জন্মদিন উদযাপন করেনি

তাঁর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক জীবন, এভজেনি ডগা মস্কো এবং চিসিনাউতে থাকতেন, কখনও তার জন্মভূমির সাথে সংযোগকে বাধা দেয়নি। এবং তিনি মোল্দাভিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে প্রকৃতির শব্দগুলি তাঁর সংগীত শুনানি বাড়িয়েছিল। যুদ্ধের একটি শিশু, তিনি তার প্রথম দিকে তার পিতাকে হারিয়েছিলেন, যিনি 1945 সালে মারা গিয়েছিলেন। শিশুটি হাতের কাছে যা ছিল তা থেকে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছিল – কাঠ, রিড, কর্ন ডালপালা।

“আমাদের যৌথ চলচ্চিত্র ভ্রমণের সময় তিনি বলেছিলেন,” আমি আজ একজন সুরকার হয়ে উঠতে পারতাম না। ” – দুঃখ এবং আনন্দের সাথে, আমি সোভিয়েত সময়টি স্মরণ করি যখন আমি একটি ভাল সংগীত শিক্ষা পেতে সক্ষম হয়েছি। এটি এখন প্রায় প্রতিটি সেকেন্ডে তার পিছনে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এবং এক সময় এটি কঠিন ছিল। আমার মা আমাকে অর্থের জন্য পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন বলে সম্ভাবনা নেই, কারণ তার কোনও পয়সা ছিল না। যুদ্ধের পরে একটি ভয়াবহ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ছিল। কি ধরনের অধ্যয়ন আছে। “

এভজেনি ডোগা তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেননি – ১ মার্চ। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এর নৈতিক অধিকার তাঁর নেই। “” মা “শব্দটি বলার কেউ নেই যখন এটি ভীতিজনক। আমি বহু বছর আগে এটি অনুভব করেছি। আমার মা আমার জন্মদিনে মারা গিয়েছিলেন,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। – আমি এটিকে ভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে নিয়েছি। এবং এর আগে আমি আমার জন্মদিন উদযাপন করি নি এবং আমি এখনও এটি চালিয়ে যাচ্ছি। মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে আপনার পুরো আগের জীবনটি কেটে ফেলা হয়েছে, একটি বিন্দু সেট করা আছে। এবং সম্ভাবনা কেবল একটি উপবৃত্ত দেয়। আমি সবাইকে বলতে পারি: “মায়েদের একা রাখবেন না।” মায়ের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল আর কী হতে পারে? তিনি অনন্তের মতো, মহাবিশ্বের মতো। আমি তার প্রতি অনেক নিবেদিত আছে। “

এভজেনি ডোগা মূলত চলচ্চিত্রের সুরকার হিসাবে পরিচিত, চেখভের “নাটক অন হান্টিং” বরাবর এমিল লোটিয়ানের “আমার স্নেহময় এবং টেন্ডার বিস্ট” (1978) চলচ্চিত্রের বিখ্যাত ওয়াল্টজের লেখক। ফ্রেমে, মার্জিত লিওনিড মার্কভ এবং দ্য ক্লাউড অফ ওড়না -তে শুরু করা বলেরিনা এবং অভিনেত্রী গ্যালিনা বেলাইভা তাঁর সংগীতের অধীনে নাচছেন। কনসার্ট চলাকালীন, ইয়েভেনি দিমিত্রিভিচ তাঁর প্রশংসকদের আরও একটি ওয়াল্টজ শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা কিছুটা কম পরিচিত। তবে প্রধান জিনিসটি তিনি বোঝা করেননি, যেমনটি কখনও কখনও স্রষ্টাদের সাথে ঘটে থাকে, যার নামটি একক কাজের সাথে দৃ ly ়ভাবে জড়িত।

সিনেমাটি সহ উপন্যাসটি কুকুরের দ্বারা শুরু হয়েছিল সুযোগে। 1960 এর দশকের শেষের দিকে, মোল্দাভিয়ার পরিচালক জর্জ ভোড মিখাইল স্বেচ্ছাসেবীর সাথে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন “গেটহাউস” ছবিটি শুটিং করেছিলেন। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে চলচ্চিত্র উত্সবে আমাদের যৌথ ভ্রমণের সময় কীভাবে ঘটনাগুলি বিকশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এভজেনি ডোগা কথা বলেছিলেন। আমি অবশ্যই বলতে পারি যে তিনি উত্সবে থাকতে পছন্দ করেছিলেন, সেখানে পুরোপুরি অভিনয় করেছিলেন এবং দর্শকদের এবং সহকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন। এই বিষয়টিতে তাঁর পাঠ চিরকালের জন্য স্মরণ করা হত যে কোনও কারণে যদি আপনার ট্রেনের আয়োজকরা না দেখা হয় তবে কী করবেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে কুকুর তত্ক্ষণাত পুলিশকে “ছেড়ে” যায় এবং পরে পুলিশকে। তিনি এসেছিলেন, সবকিছু যেমন ছিল তেমনই বলেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে তাকে বাতাস দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কেবল তাঁর পায়ে উত্সবটি নয়, পুরো শহরটি যেমন স্মোলেনস্কে ছিল তেমনই উত্থাপন করেছিল। একবার আমি মিনস্কে তার কৌশলটি পুনরাবৃত্তি করেছি। এটি স্পষ্টভাবে কাজ করেছে – তারা এটিকে সরিয়ে নিয়েছে, বিতরণ করেছে। আয়োজকরা যারা দীর্ঘ সময় ধরে দেখা করতে ভুলে গিয়েছিলেন তারা এই জাতীয় ধাক্কা ভুলে যেতে পারেননি।

ইউজিন ডোগার সাথে, কেউ যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারে, তাঁর কাছ থেকে জীবন এবং সিনেমা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে পারে। আমরা সারা দেশে ভ্রমণের সময় আমাদের কথোপকথনের “টুকরো” দিই।

সিনেমায় এলোমেলো আসছি। “আমি দুটি কনজারভেটরি থেকে স্নাতক হয়েছি, তার পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি কোনও লেখার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কেন আপনার সংগীতের সাথে শব্দ জগতে আটকে আছে? তিন বছর ধরে আমি কিছুই লিখিনি এবং দুর্দান্ত অনুভব করেছি। তিনি শিখিয়েছি, সংগীত তত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে অংশ নিয়েছিলেন। আমি যখন আমার জীবনে সমস্ত কিছু পছন্দ করেছিলাম – তবে আমি অবশ্যই একটি ট্রলি বাসে গাড়ি চালাচ্ছিলাম?” আউট আমি ভেবেছিলাম: “কত অদ্ভুত। আমি কেন তার সাথে বাইরে যাব? “তবে তবুও আমরা বাইরে গিয়েছিলাম, এবং এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন:” আমরা একটি চলচ্চিত্র শুরু করেছি। সংগীত লিখবেন? “এবং সিনেমার জন্য এটি কীভাবে লিখতে হবে তা আমার কোনও ধারণা ছিল না। যার কাছে গোঁফযুক্ত একজন মানুষ জবাব দিয়েছিল:” হ্যাঁ, ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। সবাই একবার শুরু হয়। “

আমরা ছবিতে কাজ করতে শুরু করি, যেখানে অর্ধেক ক্রিয়া স্বর্গে এবং অন্যটি জাহান্নামে ঘটে। নরকের জীবন আমার পক্ষে সহজ ছিল। এবং আমি এখনও পর্যন্ত রাইস্কায়ার সাথে মোকাবিলা করি নি। আমার মতে ছবিটি খুব ভাল হয়ে উঠেছে। তাঁর অনেক পুরষ্কার ছিল। তবে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে নিষেধ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজত্ব করার বিষয়টি ছাড়াও কী জান্নাত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা পরিষ্কার যে একটি স্বর্গ জীবন ছিল। মাত্র কয়েক বছর পরে ছবিটি দেখানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমি যা লিখেছি তা শুনেছি এবং আমি এটি পছন্দ করেছি। “আমাদের একটি দারোয়ান দরকার” আমার জীবনকে সিনেমার সাথে যুক্ত করার প্রেরণা হয়ে ওঠে। “

কেউ সংগীত দিয়ে কাউকে নির্যাতন করেনি। “১৯ 1971১ সাল থেকে আমি একজন নিখরচায় শিল্পী হয়ে উঠেছি। কেবল সংগীত আমাকে বাঁচিয়েছিল। এটি কঠোর পরিশ্রম করা দরকার ছিল, যদিও আমি মনে করি না যে আমাকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। আমি খুব আনন্দের সাথে সমস্ত কিছু করেছি, আমি কখনই আমার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সংগীত দিয়ে নির্যাতন করি নি এবং এখনও খুব দ্রুত লিখতে অবিরত রাখি। এটি অনুশীলনে, আমি এই অভ্যাসের নিশ্চয়তা পেয়েছি।

আমি 200 টিরও বেশি ছবিতে সংগীত লিখেছি – শিল্প, ডকুমেন্টারি, প্রাক্তন ইউএসএসআর এবং কিছু বিদেশী বিভিন্ন স্টুডিওতে তৈরি। তবে আমি কেবল সিনেমায়ই কাজ করি নি, চেম্বারের সংগীত, গান লিখেছি। এক পর্যায়ে, তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি একাডেমিক জেনারে খুব বেশি কিছু করেন নি, এবং যন্ত্রের সংগীত লিখতে শুরু করেছেন, ব্যালেটিতে কাজ করেছেন। আমি খুশি যে সোভিয়েত সময়ে আমি কমপক্ষে আমার প্রথম ব্যালেটি রাখতে পেরেছি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিও রয়েছে – “মার্গোটের রানী”, তবে তিনি মিথ্যা বলেছেন। তারা এটি রাখে না, তবে আমি কনসার্টে তার টুকরো খেলি। আমি কমপক্ষে আমার সংগীত পরিবেশন করা হয়। “

গৌরব এবং অন্তঃসত্ত্বা সম্পর্কে। “আমি কখনই গৌরব চাইনি, আমি কাউকে vy র্ষা করি নি। আমার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শৈশব থেকেই তিনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, আলাদা করা উচিত। আমি এই নিরবচ্ছিন্নতার প্রকাশে দেখতে পাচ্ছি না। আপনার নিজের বিশ্লেষণ করা দরকার, কর্মশালায় প্রতিবেশী নয়, আমার মনে হয় এটি আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, আমার শ্রোতা আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফাঁকা জায়গাগুলি যদি আপনার কাজগুলি নিয়ে সর্বদা অসন্তুষ্ট হয় তবে আমি কখনও নতুনভাবে কাজ করি না বলে আমার কাজ করা উচিত।

ভারসাম্য সম্পর্কে। “আমার বাম হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্থ করেছে। কী করবেন? হাতটি ঝুলিয়ে দিয়েছিল, তারপরে আমি আমার সাথে কিয়েভে চিকিত্সা করেছি, তবে এটি এখনও” লম্পট “। স্পষ্টতই, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমিও আমার ডান হাতটি ভেঙেছি।

প্রায় একটি ঘোষণা। “আমি কোনওভাবে মস্কোতে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাই এবং দেয়ালে বাচ্চাদের জুতাগুলির প্রিন্টগুলি দেখতে পাই” “এটাই শয়তান। তুমি কি করছ? ” – আমি ভেবেছিলাম এবং আমার পিতামাতার জন্য একটি বিজ্ঞাপন লিখেছিলাম। তিনি সমস্ত প্রিস্কুলারকে সংগীত তৈরির জন্য তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দাদা -দাদি, বাবা এবং মায়েদের তাদের ছোট্টদের সাথে একটি পূর্ণ করিডোর তাদের ছোট্টদের পূর্ণ হয়ে উঠল। আমার কাছে তাদের মনস্তাত্ত্বিক এবং শক্তি প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তবে আমি তাকে বথের মতো মনে করি না, তবে আমার কাছে একটি ছন্দ ছিল না, তবে আমার কাছে একটি ছন্দ ছিল না, তবে আমি তাকে বদ্ধ রেখেছিলাম, তবে আমার কাছে একটি ছন্দ ছিল না, তার মুখ খুলুন, তিনি আমাদের সাথে ক্রমাগত অভিনয় করলেন, এবং তিনি সত্যিই ভাল করছেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য বই সম্পর্কে। বিড়াল সম্পর্কে “আমার” আমুর এবং তাঁর কৌতুক বিষয়গুলি “বইটি কেবল আমাদের সাথেই প্রকাশিত হয়েছিল, তবে বুখারেস্টেও প্রকাশিত হয়েছিল One অন্য একটি বইটি জয় এবং তার কুকুর বিষয়ক নামে একটি কুকুর সম্পর্কে। আপনি কেন পোষা প্রাণী সম্পর্কে বই লিখতে শুরু করেছিলেন? হ্যাঁ, কারণ তারা নিজের মতো করে খুঁজে পেলেন – তারা যখন খুঁজে পেলেন Where it. She was not a week. I once come after classes, I look, she is in a square as a figurine. I call – no attention. Dead, or what? He threw a pebble at her. Again there is no reaction. He left and returned a few hours later. She is in the same position. I look, and there, as in the mirror, the same kitty as she is. They stand and look into each other’s eyes. Here it is, true love. What a stunning energy dialogue! আমি যখন একটি বেঞ্চে নিঃশব্দ লোককে দেখি তখন এটি আমাকে শিখতে হবে।

বন্ধুদের সম্পর্কে। “আমার এগুলি মোটেই নেই। সর্বোপরি, বন্ধু কী? এই লোকেরা যাদের সাথে আপনি বিয়ার পান করতে পারেন, ব্যাকগ্যামনকে নক করতে পারেন। এবং এর জন্য আমার কখনই সময় ছিল না, যদিও কখনও কখনও আমি আফসোস করি। এই অর্থে আমরা ফিল্ম ডিরেক্টর এমিল লোটিয়ানের সাথে কখনও বন্ধু ছিলাম না। তাঁর সম্পর্কে, আমি তাঁর সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানি, যার সাথে আমরা অনেক কাজ লিখেছিলাম।