এভিয়ান পরিচয় এবং অন্ধকার পরিকল্পনা উন্মুক্ত

সতর্কতা! এই নিবন্ধটিতে বুধবার 2, পর্ব 4 এর জন্য প্রধান স্পোলার রয়েছে!আউটিংয়ের অত্যন্ত প্রত্যাশিত দ্বিতীয় অংশটি সেট আপ করা, বুধবার মরসুম 2, অংশ 1 এর সমাপ্তি নেভারমোর এবং শিরোনামের চরিত্রের জন্য প্রচুর মোচড় এবং মোড় প্রকাশ করে। জোসেফ ক্র্যাকস্টোনকে পরাজিত করার পরে বুধবার মরসুম 1 এর সমাপ্তি, জেনা অর্টেগার বুধবার অ্যাডামস আরেকটি মারাত্মক ভিলেনের মুখোমুখি দ্বিতীয় মরসুমের প্রথমার্ধ জুড়ে, যার পরিচয় উইলো হিলের পর্ব 4 এর তীব্র ক্রম অবধি লুকানো থাকে।
শেষে বুধবার মরসুম 2, পর্ব 1, বুধবার এবং ফেস্টার অ্যাডামস লোইস এবং এর পিছনে সত্য আবিষ্কার করে হত্যাকারী এভিয়ান চালিত জুডি এর অন্ধকার পরিকল্পনাযিনি উইলো হিলের ডাঃ ফেয়ারবার্নের সহকারী হিসাবে পোজ দিচ্ছিলেন। তারা জুডির দ্বারা কারাবন্দী বহিরাগতদের মুক্ত করার সাথে সাথে, আরও বেশ কয়েকজন উইলো হিল রোগী পালিয়ে যান, যার মধ্যে হাইড বুধবারের ভাগ্যের সমাপ্তি ঘটায় অন্য একটি হোমসিডাল স্টিন্টে শুরু করে।
জুডির এভিয়ান আইডেন্টিটি টুইস্ট এবং কেন তিনি হত্যা করেছিলেন গ্যালপিন ব্যাখ্যা করেছেন
জুডি হলেন অগাস্টাস স্টোনহার্স্টের কন্যা আউটকাস্টে পরীক্ষা করছেন
ফেস্টার এবং বুধবার সফলভাবে উইলো হিলের লোইস বিভাগে প্রবেশের পরে, রহস্যময় এভিয়ান তাদের মুখোমুখি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় প্রকাশ করে। সব পাশাপাশি, এক চোখের কাককে নিয়ন্ত্রণকারী এভিয়ান ছিলেন জুডি (নতুন বুধবার সিজন 2 কাস্ট সদস্য হিদার মাতারাজ্জো), উইলো হিলের প্রাক্তন প্রধান মনোচিকিত্সক এবং এককালীন নেভারমোর বিজ্ঞানের শিক্ষক অগাস্টাস স্টোনহার্স্টের কন্যা।
জুডি প্রকাশ করে যে তার বাবা সর্বদা ছিলেন আউটকাস্টে মুগ্ধ, এত বেশি যে তিনি এক হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। অবশেষে, উত্তোলনের চেষ্টা করার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা -নিরীক্ষা বুধবার আউটকাস্টস প্রজাতির ক্ষমতা জুডির উপর কাজ করেছিল, তাকে এভিয়ানদের পাখি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়েছিল, তবে নিজের পক্ষে ব্যর্থ হয়েছিল, তার দেহটি দাভিঞ্চিতে পরিণত হওয়ার প্রয়াসে দাঁড়াতে অক্ষম ছিল।
অগাস্টাস নিজেই উইলো হিলের রোগী হওয়ার পরে জুডি তার মিশনটি গ্রহণ করেছিলেনতবে ডাঃ ফেয়ারবার্নকে নিজের পরিবর্তে হাসপাতালের জনসাধারণের মুখ তৈরি করেছিলেন। যাইহোক, টাইলারকে সেখানে আনার পরে, জুডি এবং অগাস্টাসের অন্ধকার পরীক্ষা, বন্দীদশা এবং আউটকাস্টের মিথ্যা মৃত্যুর রিপোর্টগুলি প্রাক্তন জেরিকো শেরিফ ডোনভান গ্যালপিন এবং তার পুরানো অংশীদার কার্ল ব্র্যাডবারি তদন্ত করেছিলেন।
একবার জুডি দেখেছিল যে গ্যালপিন এবং ব্র্যাডবেরি উইলো হিলে তার কাজ সম্পর্কে সত্য প্রকাশের কাছাকাছি চলেছেতিনি তাদের দু’জনকে হত্যার জন্য তার এভিয়ান ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও, বুধবার অ্যাডামস উভয় অপরাধের দৃশ্যে ছিল তা জেনেও জুডি তার এবং অগাস্টাসের গোপন অপারেশনগুলির জন্য আরও একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে তার প্রতি ঘনিষ্ঠ নজর রেখেছিল।
টাইলার লড়াইয়ের পরে কোথায় যাচ্ছে এবং বুধবার এখনও বেঁচে আছে?
বুধবারের সঠিক ভাগ্য অস্পষ্ট ছেড়ে গেছে
জুডি তাদের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করার পরে, আঙ্কেল ফেস্টার অ্যাডামস উইলো হিলের পুরো বৈদ্যুতিক শক্তি জ্যাপ করতে তার শক্তিগুলি ব্যবহার করে, যার ফলে কোষগুলি আনলক হয় এবং যে কোনও বৈদ্যুতিক চালিত সংযমকে আলগা করা যায়। মেহেমের সময়, মেরিলিন থর্নহিল টাইলারকে মুক্ত করে, তাকে আবারও কারসাজি করে নিয়ন্ত্রণ করার আশা করে।
তবে, তবে টাইলার হাইডে পরিণত হয় এবং তার ক্রোধে ক্রিস্টিনা রিকির থর্নহিলকে হত্যা করে বুধবারের সাথে একটি বড় উইন্ডোর কাছে মুখোমুখি আসার আগে। যখন বুধবার মরসুম 2, পর্ব 4 উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সংগ্রাম দেখায় না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি বুধবার কাচের উইন্ডো দিয়ে চালু করা এবং নীচের ফুটপাতে অবতরণ করার সাথে শেষ হবে।
বুধবার যেমন অজ্ঞান, রক্তাক্ত এবং ভাঙা বুধবার মরসুম 2, পার্ট 1 এর চূড়ান্ত মুহুর্তগুলি, টাইলারের হাইড মনস্টার ফর্মটি বনের মধ্যে থেকে পালিয়ে যেতে দেখা গেছে, পুলিশ বাহিনীর গুলির গুলিতে নামাতে অক্ষম। সেই শেষ দৃশ্যে, বুধবারের ভাগ্যের সঠিক অবস্থাটি অস্পষ্ট।
যখন তিনি অবশ্যই জীবিত থাকবেন বুধবার মরসুম 2, অংশ 2বুধবার সম্ভাব্যভাবে পুনরুত্থিত হওয়ার আগে সংক্ষেপে মারা যেতে পারত, সম্ভবত কোমায় চলে যেতে পারে, বা হাসপাতালের মেডিকেল কর্মীরা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল অচেতন অবস্থায় থাকতে পারে। হাইডের সাথে লড়াইয়ের সময় এতদূর পড়ে যাওয়া বুধবার নিকট-মৃত্যুর রাজ্যে চলে যাবে, তাই পার্ট 2 আসার সময় তিনি সম্ভবত হাসপাতালে থাকবেন।
টাইলার কোথায় রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্নটি রয়ে গেছে। তিনি জেরিকোতে তাঁর এখন-পরিত্যক্ত বাড়িতে যেতে পারেনগেটস হোম বা জেরিকোর কাঠের অঞ্চলগুলিতে একটি আস্তানা বা এমনকি সরাসরি নেভারমোরের মতো অন্য একটি অবস্থান, তিনি মৌসুম 1 এ যা শুরু করেছিলেন তা শেষ করতে।
লোইস কী এবং বুধবার ফ্রি ফ্রি ফ্রি?
বুধবার উইলো হিলের একটি অন্ধকার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত
উইলো হিলের একটি গোপন স্থানে প্রবেশ করে বুধবার এটি আবিষ্কার করে লোইস দীর্ঘমেয়াদী আউটকাস্ট ইন্টিগ্রেশন অধ্যয়নের জন্য দাঁড়িয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। অগাস্টাস স্টোনহার্স্ট এবং তাঁর কন্যা জুডির নেতৃত্বে শীর্ষ-গোপন প্রকল্পটি আউটকাস্টের ক্ষমতা আহরণ এবং তাদের আদর্শগুলিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল।
তাদের গোপন কাজ পরিচালনা করার জন্য, অগাস্টাস এবং জুডি সরাসরি উইলো হিল থেকে আউটকাস্টগুলি নিয়েছিল, মৃত্যুর রিপোর্টগুলি মিথ্যা বলে এবং তাদের হাসপাতালের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। স্টোনহার্স্ট তাদের উপর কী ধরণের পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালিয়েছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে শেষে দেখা যায় বুধবার 2 মরসুম, অংশ 1 ট্রমাজনিত, দাগযুক্ত এবং শোষণ করা হয়।
বুধবার সিজন 2 লোইস পরীক্ষায় কারাবন্দী আউটকাস্টগুলির কয়েকটি হাইলাইট করেছে, প্যাট্রিসিয়া রেডকার সহ, একজন এলিয়েন-জাতীয় বহিরাগত যিনি উইলো হিলের দীর্ঘমেয়াদী রোগী ছিলেন। অন্যদের মধ্যে একটি জুলিয়ান মেওজাস অন্তর্ভুক্ত ছিল বুধবারফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য-এস্কু মানুষ, এবং এর ফেসলেস আউটকাস্টস এবং শেষ কক্ষের একজন ভীতু মহিলা, যিনি আসলে টাইলারের মা হতে পারেনহাইড ফ্রাঙ্কোয়েজ গ্যালপিন।
স্লার্প কীভাবে সত্যিই অগাস্টাস স্টোনহার্স্টকে জানেন?
স্লার্প তাকে হত্যার আগে অগাস্টাসকে একটি “পুরানো বন্ধু” বলে অভিহিত করে
আউটকাস্টগুলির মধ্যে উইলো হিলের মধ্যে তাদের সংযম থেকে মুক্ত বুধবার সিজন 2, পর্ব 4 স্লিপ, জম্বি কিশোরী পগসলে বিদ্যুতের শক্তি দ্বারা পুনর্নবীকরণ করেছে। স্লার্প যত বেশি মস্তিষ্ক খেয়েছে বুধবার দ্বিতীয় মরসুম, তিনি আরও বেশি মানুষের মতো হয়ে উঠলেন, অবশেষে তাকে পর্ব 4 এর একেবারে শেষে কথা বলতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
হৈচৈ চলাকালীন, স্লার্প অগাস্টাস স্টোনহার্স্টের সাথে মুখোমুখি হন, তাকে এই কথাটি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, “হ্যালো, পুরানো বন্ধু“ তার মস্তিষ্ক খাওয়ার আগে। এই লাইনটি ইঙ্গিত দেয় যে স্লার্প এবং স্টোনহার্স্টের নেভারমোরে তাদের সময়কালের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, মাথার খুলির গাছের অ্যাজাক্সের গল্পটি ইঙ্গিত করে স্টোনহর্স্টের জড়িত থাকার মূল অংশটি অনুপস্থিত।
তার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার পরে স্টোনহার্স্টের মস্তিষ্ককে হত্যা এবং খাওয়ার স্লার্পের তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রাক্তন নেভারমোর বিজ্ঞানের শিক্ষককে পরামর্শ দেয় ছেলের মৃত্যুতে ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্ভবত এটি স্লার্পের মৃত্যু ছিল যা স্টোনহার্স্টকে কখনও ভালোর জন্য ছেড়ে চলে যায়, স্লার্প এমনকি সম্ভবত তার লোইস প্রকল্পটি শুরু করার আগে স্টোনহার্স্টের প্রথম আউটকাস্ট টেস্ট বিষয়গুলির মধ্যে একটি সম্ভবত সম্ভাব্যভাবে।
মর্তিসিয়ার বোন ওফেলিয়ার কী হল?
গত 20 বছর ধরে ওফেলিয়া কোথায় ছিল?
টিম বার্টন-নির্দেশিত বুধবার মরসুম 2, পর্ব 4 বুধবার অ্যাডামসের রহস্যময় খালা সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় নতুন তথ্যও প্রকাশ করে। ফেস্টার প্রকাশ করেছেন যে মর্টিসিয়ার বোন, ওফেলিয়া, একবার উইলো হিলের রোগী ছিলেনতবে সেখানে ফেস্টার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে তিনি সম্ভবত এই সুবিধা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
বুধবারের দাদী হেস্টার ফ্রেমই সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ওফেলিয়া সংঘটিত করেছিলেন, যা ঘটেছিল ওফেলিয়া তার মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলিকে খুব দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণে তার মুখের উপর দিয়ে কালো অশ্রু নিয়ে চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল। এটা বোঝানো হয়েছে ওফেলিয়া পালানোর পরে সরাসরি নিখোঁজ হয়ে গেল, তার ভাগ্য এবং অবস্থান এখনও মর্টিসিয়ার অজানা 20 বছর পরে।
বুধবার কি তার ক্ষমতা দ্বিতীয় খণ্ডে ফিরে পাবে?
বুধবারের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে
সবচেয়ে বড় প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি বুধবার সিজন 2, পার্ট 2 হ’ল তার ক্ষমতাগুলি আবার কাজ শুরু করবে কিনা, কারণ তারা এনিডের মৃত্যুর দৃষ্টিভঙ্গির পরে স্থগিত হয়েছিল। টাইলারের সাথে লড়াই করা, ওফেলিয়ার সম্ভাব্য অনুসন্ধান বা মর্টিসিয়ার সাথে নতুন উন্মুক্ততার সাথে লড়াই করা তার নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আশা করি বুধবারের মানসিক শক্তিগুলি পুরোপুরি ফিরে পাওয়ার জন্য সঠিক কীটি খুঁজে পেতে তাকে সহায়তা করবে।
বুধবার
প্রকাশের তারিখ
-
নভেম্বর 23, 2022
নেটওয়ার্ক
-
নেটফ্লিক্স
শোরনার
-
মাইলস মিলার, আলফ্রেড গফ
লেখক
-
এপ্রিল ব্লেয়ার