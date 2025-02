এমআইসিটি বনাম পিআর ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ ম্যাচ কোয়ালিফায়ার 1 এসএ 20 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস এবং এসএ 20 লিগ 2025 এর কোয়ালিফায়ার 1 এর জন্য গাইড, জিকেবারাতে এমআইসিটি বনাম পিআর এর মধ্যে খেলতে হবে।

মঞ্চটি চলমান SA20 2025 এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ডের জন্য সেট করা হয়েছে। শীর্ষ চারটি দল এখন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রতিযোগিতা করবে।

কোয়ালিফায়ার 1 শীর্ষ দুটি র‌্যাঙ্কড দলের মধ্যে একটি ফেসঅফ দেখতে পাবে। MI Cape Town (MICT) will lock horns with Paarl Royals (PR) in this clash, which will be played on Tuesday, 4th February, 2025 at the St. George’s Park in Gqeberha. এই ম্যাচটি টুর্নামেন্টের প্রথম চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারণ করবে।

এমআইসিটি সর্বশেষ ছয়টি খেলায় অপরাজিত, যখন পিআর এই গেমের ঠিক আগে টানা দুটি খেলা হেরেছে। তারা কি এখানে ফিরে বাউন্স করতে পারে, বা এমআইসিটি তাদের জয়ের ধারা এবং ফাইনালের জন্য গুণমান অব্যাহত রাখবে?

এমআইসিটি বনাম পিআর: ম্যাচের বিশদ

ম্যাচ: পার্ল রয়্যালস (পিআর) বনাম এমআই কেপটাউন (এমআইসিটি), ম্যাচ কোয়ালিফায়ার 1, এসএ 20 লিগ 2025

ম্যাচের তারিখ: ফেব্রুয়ারী 4, 2025 (সোমবার)

সময়: 9 টা / 03:30 pm GMT / 05:30 pm স্থানীয়

ভেন্যু: সেন্ট জর্জ পার্ক, জিকেবারহা

এমআইসিটি বনাম পিআর: মাথা থেকে মাথা: এমআইসিটি (4)-পিসি (2)

উভয় পক্ষের মধ্যে মোট ছয়টি খেলা খেলা হয়েছে। এমআই কেপটাউন চারটি খেলা জিতেছে এবং পার্ল রয়্যালসের বেল্টের নীচে দুটি জয় রয়েছে।

এমআইসিটি বনাম পিআর: আবহাওয়ার প্রতিবেদন

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জিকেবেরাতে পূর্বাভাসটি 26 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রায় 56 শতাংশের সাথে পরিষ্কার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়।

এমআইসিটি বনাম পিআর: পিচ রিপোর্ট

সেন্ট জর্জ পার্কের পৃষ্ঠটি একটি এমনকি উইকেট, যা ব্যাটার এবং বোলার উভয়ের জন্যই একটি ভাল পৃষ্ঠ তৈরি করে। বোলাররা ভাল বাউন্স পাবে, যখন স্পিনাররা বলটি বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সহায়তা পাবে। এখানে গড় স্কোর প্রায় 155-160 এর কাছাকাছি হয়েছে, দলটি সাম্প্রতিক এসএ 20 গেমসে দ্বিতীয় আরও গেম জিতেছে।

এমআইসিটি বনাম জনসংযোগ: পূর্বাভাস জিস:

পার্ল রস

এমআই কেপটাউন: রায়ান রিকেলটন (ডাব্লুসি), রেজা হেন্ড্রিক্স, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, দেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেলানো পটজিয়েটার, কর্বিন বোশ, রশিদ খান (সি), আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, জর্জ লিন্ডে, কগিসো রাবাদ, ট্রেন্ট বুল্ট

প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 এমআইসিটি বনাম পিআর ড্রিম 11:

এমআইসিটি বনাম পিআর ড্রিম 11 টিম 1

উইকেট-রক্ষক: রায়ান রিকেলটন, রুবিন হারম্যান

বাটাএস: রেজা হেন্ড্রিক্স, লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, ডি পটজিটার

অলরাউন্ডাররা: জর্জ লিন্ডে, মিচেল ওভেন, দেওয়াল্ড ব্রেভিস

বোলারএস: বজর্ন ফোর্টিন, মুজেব-ডাব্লুএইচ-মাহামান

ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: রায়ান রিকেলটন || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: মুজিব-উর-রহমান

ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: জর্জ লিন্ডে

প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 এমআইসিটি বনাম পিআর ড্রিম 11:

এমআইসিটি বনাম পিআর ড্রিম 11 টিম 2

উইকেট-রক্ষক: রায়ান রিকেলটন, রুবিন হারম্যান

বাটা: রেজা হেন্ড্রিক্স, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, ডি পটজিটার, লুয়ান ড্রে প্রিটোরিয়াস

অলরাউন্ডাররা: জর্জ লিন্ডে, মিচেল ওভেন, দেওয়াল্ড ব্রেভিস

বোলারএস: বজর্ন ফোর্টিন, মুজেব উর রহমান

ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: মিচেল ওভেন || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: জর্জ লিন্ডে

ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: দেওয়াল্ড ব্রেভিস || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: রেজা হেন্ড্রিক্স

এমআই কেপটাউন এই প্রতিযোগিতার সেরা দল হয়ে উঠেছে, যেখানে জো রুট ইংল্যান্ড ওয়ানডে স্কোয়াডে যোগ দিতে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে পার্ল রয়্যালসের ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। সেখানেই আমরা জয়ের জন্য গতিবেগ এবং ব্যাক এমআইসিটির সাথে যাব।

