এমএনই লুসা, আরডিপি এবং আরটিপি থেকে সাংবাদিকদের কাছ থেকে বহিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিসাউকে ব্যাখ্যা চেয়েছে | গিনি-বিসাউ

শুক্রবার বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক (এমএনই) গিনি-বিসাউ থেকে লুসা, আরটিপি এবং আরডিপির বহিষ্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা “অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অযৌক্তিক” শ্রেণিবদ্ধ করেছে এবং গিনি সরকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলবে।
“এই পদক্ষেপের মাধ্যাকর্ষণ” দেওয়া, বিদেশমন্ত্রী লিসবনে গিনি-বিসাউ রাষ্ট্রদূতকে “তাত্ক্ষণিকভাবে তলব” করেছেন “,” ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট করার জন্য “, শনিবার নির্ধারিত একটি সভা, এমএনইয়ের একটি বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
বিবৃতিতে পর্তুগিজ নির্বাহী বলেছেন যে, “উভয় দেশের জনসংখ্যার জন্য এবং সাধারণভাবে লুসোফোন সম্প্রদায়ের জন্য এই মিডিয়াগুলির কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন, এই জাতীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত করার জন্য সবকিছু করবে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, সরকার “লুসা, আরটিপি এবং আরডিপির প্রশাসনের সাথে পরিস্থিতি অনুসরণ করছে”।
লুসা, আরটিপি এবং আরডিপি সংস্থার প্রতিনিধি দলকে গিনি-বিসাউ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাদের নির্গমন শুক্রবার থেকে স্থগিত করা হয়েছে এবং গিনি সরকারের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।
কোনও কারণ উন্নত হয়নি।
গিনি-বিসাউ সরকার তাত্ক্ষণিক প্রভাব সহ আরটিপি আফ্রিকা, আরডিপি আফ্রিকা এবং লুসা এজেন্সি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
গিনি সরকারের এই সিদ্ধান্ত পাওলো রেঞ্জেলের নেতৃত্বে মন্ত্রকের পক্ষে “দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কাঠামোয়” “অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অযৌক্তিক।”
এমএনই এই বিবৃতিটি শেষ করে জানিয়ে শেষ করেছেন যে “গিনি-বিসুর সাথে পর্তুগালের সম্পর্ক এবং পর্তুগিজ বৈদেশিক নীতির একটি অগ্রাধিকার গঠন করে” এবং “সরকারের পারফরম্যান্স উভয় রাজ্যের সোভানগন্টির জন্য সম্মানের ভিত্তিতে এবং উচ্চতর মানের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে বলে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে পর্তুগিজ বৈদেশিক নীতির একটি অগ্রাধিকার গঠন করে”।