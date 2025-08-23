আমার স্ত্রী তামান্না এবং আমি এমএনডি কিনে প্রায় 3 বছর ধরে আমরা যখন এসেছি, আমরা নিজেকে ব্যবসায়ের স্টক নিতে দেখি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মিশন বিবৃতি আগের চেয়ে আরও প্রাসঙ্গিক: ” মেক্সিকো প্রোফাইল উন্নত করুন মেক্সিকোতে সর্বাধিক সম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ এবং তথ্য সরবরাহ করে পর্যটক, প্রবাসী, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য প্রধান গন্তব্য হিসাবে। “
আমরা আমাদের সমস্ত পাঠক মেট্রিকগুলিতে খুব ভাল করছি: আরও ভিউ, আরও নিউজলেটার গ্রাহক, আরও বেতনের গ্রাহক (আপনাকে ধন্যবাদ!) এবং আরও পাঠকের মন্তব্য। আপনি যদি আমাদের মন্তব্য বিভাগটি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ না করে থাকেন তবে আমি আপনাকে এটি করতে উত্সাহিত করি কারণ আমরা ক্রমবর্ধমান উচ্চমানের আলোচনা এবং আমাদের পাঠকদের মধ্যে বিতর্কগুলি পাচ্ছি।
আমরা কীভাবে করছি সে সম্পর্কে আরও চেক হিসাবে, আমরা সম্প্রতি চারটি সর্বাধিক জনপ্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিষেবাগুলির মধ্যে কিছু পরীক্ষা করেছি: চ্যাটজিপিটি, গ্রোক, বিভ্রান্তি এবং গুগল জেমিনি। আমরা প্রত্যেককে “মেক্সিকোতে ইংরেজি ভাষার সংবাদগুলির সেরা উত্স কী?” এর সহজ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছি? চারটি ক্ষেত্রেই উত্তরটি ছিল স্ফটিক পরিষ্কার: মেক্সিকো নিউজ ডেইলি। এই ধরণের স্বীকৃতি পেতে এটি অসংখ্য ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং এটি আমাদের পুরো দলকে গর্বের সাথে ফুলে উঠেছে।
আমাদের দলটি প্রমাণ করেছে যে আমরা প্রতিদিন আরও ভাল হওয়ার জন্য আমাদের সন্ধানে অস্থির এবং অক্লান্ত। আমরা প্রায়শই বলি যে আমরা সবে শুরু করছি – এবং আমরা এটি বোঝাতে চাইছি। গত এক বছরে, আমরা আমাদের সাইট থেকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনগুলি সরিয়ে ফেলেছি। আমরা চালু করেছি এবং এমএনডি স্থানীয় উন্নতি করতে চলেছি (এই ফ্রন্টে শীঘ্রই আরও অনেক কিছু আসছে!)। আমরা আপনার স্প্যানিশ এবং এমএনডি কুইজে আপনাকে সহায়তা করার জন্য এমএনডি টিউটর যুক্ত করেছি যাতে আপনাকে সপ্তাহের আপনার নিউজ ধরে রাখার পরীক্ষা করতে সহায়তা করে। আমরা একটি এমএনডি টিভি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছি – শীঘ্রই কিছু চমক আসছে। আমরা এমন নিবন্ধগুলি যুক্ত করতে থাকি যা এমন দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যা আপনার চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করে। আমরা ক্রমবর্ধমান আমাদের পাঠকদের সাথে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উপায়ে নিযুক্ত করব।
তবে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতির দিকে নজর রেখেছি, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে একটি জিনিস অনুপস্থিত: ভবিষ্যতের একটি সেতু। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দিকে – শিশুদের উপর কিছু কেন্দ্রীভূত ছিল না। মেক্সিকোকে উন্নত করার আমাদের মিশনটি অসম্পূর্ণ বোধ করে যদি আমরা মেক্সিকোয়ের ভবিষ্যত এবং বিশ্বের সাথে সম্পর্কের রূপকে রূপদানকারী তরুণদের অনুপ্রেরণা ও শিক্ষিত করতে সহায়তা না করি। তাই মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং বাচ্চাদের সাথে কথা বলার কয়েক মাস পরে, আমরা আপনাকে উপস্থাপন করতে পেরে গর্বিত: এমএনডি বাচ্চারা। এমএনডি বাচ্চাদের পিছনে আমাদের অনুপ্রেরণা পাঁচগুণ:
- শিক্ষাবিদ এবং পিতামাতারা আমাদের জানিয়েছেন যে কীভাবে বাচ্চাদের বইয়ের মতো দীর্ঘ-ফর্ম সামগ্রী পড়তে বাড়তে ক্রমশ কঠিন।
- শিক্ষাবিদরা আমাদের জানিয়েছিলেন যে নিরপেক্ষ, অ্যাপোলিটিক্যাল এবং বাচ্চা-বান্ধব এমন অ-কল্পিত সামগ্রীর অভাব রয়েছে। তারা আমাদের উপর জোর দিয়েছিল যে সাক্ষরতার প্রোগ্রামগুলির জন্য উচ্চমানের উচ্চমানের নন-ফিকশনটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বাচ্চাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা তৈরি করতে এবং তাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে যা পড়েছিল তা সংযুক্ত করতে সহায়তা করে।
- আমরা শুনেছি যে বাচ্চারা ক্রমবর্ধমান সংবাদটি পড়ার বাইরে চলেছে এবং বিশ্বে কী চলছে তা জানতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একচেটিয়াভাবে নির্ভর করছে। তারা সংবাদ পড়ার সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা হারাচ্ছে: মতামত থেকে সত্যকে আলাদা করা এবং বাস্তব সংবাদ বনাম নকল, এআই-উত্পাদিত সামগ্রী কী তা বাছাই করে।
- আমাদের দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকান-আমেরিকান বাচ্চাদের প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, ছাগলছানা-বান্ধব সংবাদ এবং মেক্সিকো সম্পর্কে তথ্যের অ্যাক্সেসের গুরুত্ব সম্পর্কে উত্সাহী। আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম: এই বাচ্চাগুলির মধ্যে অনেকে যদি মেক্সিকোয়ের ভাল সম্পর্কে বেশি বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত না শিখেন তবে এটি কতটা দুর্ভাগ্যজনক হবে?
- আমরা বিশ্বাস করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা মেক্সিকোতে বসবাসকারী যে কোনও পটভূমির বাচ্চাদের উচ্চমানের সংবাদ এবং মেক্সিকো সম্পর্কে তথ্যের অ্যাক্সেস থাকা দরকার। মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য ভাইবোন এবং একে অপরের ভাগ করে নেওয়া বোঝাপড়া আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমরা এই নতুন অফারটি দিয়ে সবে শুরু করছি। আপনি এটির প্রাথমিক পূর্বরূপ দেখতে পারেন mndkids.com। কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার জন্য:
1। সমস্ত নিবন্ধ মূলত মেক্সিকো নিউজে প্রতিদিন প্রকাশিত হয়েছিল।
2। আমরা প্রতি সপ্তাহে 4-5 টি নিবন্ধ নির্বাচন করছি এবং বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের জন্য সেগুলি পুনরায় লিখছি।
3। প্রতিটি নিবন্ধটি কাস্টমাইজযোগ্য – যার অর্থ প্রতিটি নিবন্ধ খোলার পরে, আপনি এটি (স্প্যানিশ বা ইংরেজি) পড়তে চান এমন ভাষায় ক্লিক করতে পারেন এবং তারপরে সঠিক পাঠের স্তরটি চয়ন করতে পারেন। নিবন্ধটি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত ভাষায় সামগ্রীর উপযুক্ত স্তর দেখায়।
৪। প্রতিটি নিবন্ধের জন্য আলোচনার প্রশ্ন রয়েছে (নির্বাচিত স্তরের জন্য উপযুক্ত), এবং আমরা শীঘ্রই বোধগম্য প্রশ্ন, মূল শব্দের সংজ্ঞা ইত্যাদি যেমন অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করব
5। সাইটটিতে এখনও কোনও পাসওয়ার্ড সুরক্ষা নেই – সুতরাং আপনি সাইটে ডানদিকে যেতে পারেন এবং সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
আমরা সবেমাত্র এই উদ্যোগটি শুরু করছি। আমরা এই পণ্যটি শিকাগো অঞ্চলে দ্বিভাষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে চালিত করেছি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো জুড়ে আরও বেশি স্কুলে সাইন আপ করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছি। বাচ্চাদের, বাবা -মা, শিক্ষক এবং প্রশাসকদের কাছ থেকে আমরা যে প্রতিক্রিয়া শুনেছি তা অত্যন্ত ইতিবাচক হয়েছে এবং ফলস্বরূপ আমরা এই অফারটির রোলআউটকে ত্বরান্বিত করছি।
এই উদ্যোগটি আমাদের জন্য গভীরভাবে ব্যক্তিগত এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এটি এমএনডি সম্প্রদায়ের ভাগ করা মূল্যবোধগুলির সাথে অনুরণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লাতিনো যুব জনসংখ্যার বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধমান বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। মেক্সিকো সম্পর্কে অ্যাক্সেসযোগ্য, আকর্ষণীয় সংবাদ সরবরাহ করে, আমাদের সাক্ষরতা বাড়াতে, সমালোচনামূলক চিন্তাকে উত্সাহিত করার, সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার এবং পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের ক্ষমতায়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। তরুণ মনের সফলতা এবং তাদের heritage তিহ্যের সাথে সংযুক্ত থাকতে এবং গর্বিত থাকার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে তা নিশ্চিত করা আমাদের সম্মিলিত আগ্রহের মধ্যে রয়েছে।
যে বলা হচ্ছে, আরও বেশি লোকের সামনে এমএনডি বাচ্চাদের পেতে আমাদের আপনার সহায়তা প্রয়োজন। আপনি যদি ভাবেন যে আপনার বাচ্চাদের স্কুল, নাতি -নাতনি বা বন্ধুদের কোনও এমএনডি বাচ্চাদের সাবস্ক্রিপশন থেকে উপকৃত হবে, দয়া করে আমাদের এখানে ইমেল করে আমাদের জানান: (ইমেল সুরক্ষিত)।
আমরা শীঘ্রই একটি নতুন “এমএনডি পরিবারের সাবস্ক্রিপশন” এর অংশ হিসাবে এমএনডি বাচ্চাদের অফার করব। থাকুন …
এমএনডি গ্রাহক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
ট্র্যাভিস বেম্বেনেক মেক্সিকো নিউজ ডেইলি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রায় 30 বছর ধরে মেক্সিকোয় বসবাস করছেন, কাজ করছেন বা খেলছেন।