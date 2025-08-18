You are Here
এমএনডি টিউটর | কোরিয়ান অভিবাসীরা
এমএনডি টিউটর স্বাগতম! এই ইন্টারেক্টিভ লার্নিং সরঞ্জামটি আপনাকে থেকে বাস্তব সংবাদ নিবন্ধগুলি অন্বেষণ করে আপনার স্প্যানিশ উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে মেক্সিকো নিউজ ডেইলি। কেবল শব্দভাণ্ডার তালিকা বা ব্যাকরণ বিধিগুলি মুখস্থ করার পরিবর্তে আপনি মেক্সিকান সংস্কৃতি, বর্তমান ঘটনা এবং দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে খাঁটি গল্পগুলিতে ডুববেন … স্প্যানিশ শেখার আরও ভাল উপায় কী?

মেক্সিকো সিটি লন্ডন, নিউ ইয়র্ক বা সিঙ্গাপুরের সমতুল্য সংস্কৃতির একটি গলনা পাত্র। রাজধানীর একটি সমৃদ্ধ কোরিয়ান সম্প্রদায় রয়েছে এটি তখন কোনও আশ্চর্যজনক নয়। ১৯০৫ সালে, এক হাজারেরও বেশি কোরিয়ানরা ফার্মের কাজের জন্য মেক্সিকোতে পাড়ি জমান, কঠোর শ্রম ও ভাঙা প্রতিশ্রুতিগুলির মুখোমুখি হয়। মায়া সম্প্রদায়ের সাথে মিশ্রণ, তাদের traditions তিহ্যগুলি প্রজন্ম ধরে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অ্যানিক্কেং নামে পরিচিত, বংশধররা এখন কোরিয়ান heritage তিহ্য এবং পরিচয় পুনরুদ্ধার করছে, যখন এই অনন্য প্রবাসের গল্পটি ধীরে ধীরে আধুনিক মেক্সিকোতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে

মেক্সিকোতে তাদের গল্প এবং ইতিহাস সম্পর্কে জানুন, যেমন আপনি এই সপ্তাহের গ্রাহক-এক্সক্লুসিভ স্প্যানিশ পাঠ গ্রহণ করেন।

