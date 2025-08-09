News এমএনডি টিউটর | ভ্যানিলা আগস্ট 10, 2025 Theodoreএমএনডি টিউটর স্বাগতম! এই ইন্টারেক্টিভ লার্নিং সরঞ্জামটি আপনাকে থেকে বাস্তব সংবাদ নিবন্ধগুলি অন্বেষণ করে আপনার স্প্যানিশ উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে মেক্সিকো নিউজ ডেইলি। কেবল শব্দভাণ্ডার তালিকা বা ব্যাকরণ বিধিগুলি মুখস্থ করার পরিবর্তে আপনি মেক্সিকান সংস্কৃতি, বর্তমান ঘটনা এবং দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে খাঁটি গল্পগুলিতে ডুববেন … স্প্যানিশ শেখার আরও ভাল উপায় কী?মেক্সিকো থেকে বেরিয়ে আসা কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার? এটি আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, তবে ভ্যানিলার সুস্বাদু স্বাদ ছাড়া পৃথিবী এক হবে না। আমাদের রন্ধনসম্পর্কীয় বিশেষজ্ঞ মারিয়া মেলান্দেজ এই ক্ষুদ্র শিমটিকে কী বিশেষ করে তোলে তা একবার দেখে নিয়েছে তার চলমান স্বাদের মেক্সিকো সিরিজের অংশ হিসাবে।একটি বিশ্বব্যাপী মিষ্টান্নের প্রধান স্বাদ গ্রহণ করুন এবং এমএনডি টিউটর আপনাকে আপনার ভাষা শেখার যাত্রার পরবর্তী পদক্ষেপে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্প্যানিশ শিখুন।শুরু করতে, আপনার স্প্যানিশ স্তরটি চয়ন করুন:Your আপনার স্প্যানিশ স্তরটি চয়ন করুন– স্তর চয়ন করুন –Gebeginner🌵 মধ্যবর্তী🌶 উন্নতআপনি কেমন আছেন তা আমাদের জানান!Source linkShare Facebook Twitter Pinterest Linkedin