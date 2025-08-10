এমএন্ডএস ক্লিক করুন এবং শেষ পর্যন্ত সাইবারট্যাকের কয়েক মাস পরে ফিরে আসে

মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারে ক্লিক এবং সংগ্রহের পরিষেবা শেষ পর্যন্ত ব্র্যান্ডটি একটি বড় সাইবারট্যাকের দ্বারা আঘাত হানার প্রায় চার মাস পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে অনলাইন অর্ডারিং 25 এপ্রিল স্থগিত করা হয়েছিল, যখন যোগাযোগহীন অর্থ প্রদান এবং ক্লিক করুন এবং সংগ্রহ করুন সিস্টেমগুলি স্টোরগুলিতে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
খুচরা জায়ান্ট ছয় সপ্তাহের পরে ঠিকানাগুলিতে অনলাইন অর্ডার পুনরায় শুরু করেছে তবে ক্লিক এবং সংগ্রহ পরিষেবা, যা গ্রাহকদের অনলাইনে অর্ডার করতে এবং এমএন্ডএসের দোকানে আইটেমগুলি তুলতে দেয়, এটি পুনরুদ্ধার করা সর্বশেষ ছিল।
এমএন্ডএস ওয়েবসাইটটি এখন সাইবার ঘটনা সম্পর্কে একটি পৃষ্ঠায় জানিয়েছে: “আমাদের ফ্যাশন, হোম এবং বিউটি রেঞ্জ এখন যুক্তরাজ্যে হোম ডেলিভারির জন্য উপলব্ধ, এবং ফুল এবং উপহার দেওয়া এখন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসে হোম ডেলিভারির জন্য উপলব্ধ।
“ক্লিক ও সংগ্রহ এখন অনলাইন অর্ডারগুলির জন্য উপলব্ধ” “
খুচরা বিক্রেতা এখনও বিলম্বের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেনি।
ক্লিক করুন এবং সংগ্রহ করুন অনলাইন অর্ডারিং প্ল্যাটফর্ম, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট সিস্টেম এবং ইন-স্টোর লজিস্টিকগুলির মধ্যে সংহতকরণের উপর নির্ভর করে, সময় রিপোর্ট ধারণা করা হয় যে সাইবারট্যাক এই সিস্টেমগুলিকে ব্যাহত করেছে, এমএন্ডএসের পক্ষে ক্লিক করা এবং আবার সুরক্ষিত সংগ্রহ করা আরও শক্ত করে তোলে।
এপ্রিলের শেষের দিকে শুরু হওয়া এই আক্রমণটি ছয় সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এমএন্ডএসকে অনলাইন অর্ডার নিতে অক্ষম করে রেখেছিল।
এমএন্ডএস অনুমান করে যে আক্রমণটি হারানো মুনাফায় প্রায় 300 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে, তবে ব্যয় ব্যবস্থাপনা, বীমা এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্ধেক পর্যন্ত পুনরুদ্ধার হওয়ার প্রত্যাশা করে।
এই ঘটনার ফলে ব্যক্তিগত গ্রাহকের ডেটা চুরির দিকে পরিচালিত হয়েছিল, সম্ভাব্যভাবে নাম, ইমেল ঠিকানা, ডাক ঠিকানা এবং জন্মের তারিখগুলি সহ।
ড্রাগনফোর্স এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্পাইডার নামে পরিচিত হ্যাকিং গ্রুপগুলি আক্রমণটির সাথে সংযুক্ত হয়েছে।
মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের চেয়ার আর্কি নরম্যান, জুলাইয়ে একটি ব্যবসায় ও ট্রেড সিলেক্ট কমিটিতে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন যে এটি “এটিকে আঘাতজনিত হিসাবে বর্ণনা করার জন্য কোনও অত্যধিক নয়”। তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা এখনও পুনর্নির্মাণ মোডে আছি এবং কিছু সময়ের জন্য থাকব।”
তিনি বলেছিলেন যে অগ্নিপরীক্ষাটি “দেহের বাইরে অভিজ্ঞতার মতো” ছিল এবং কর্পোরেট বিশ্বে কাজ করার আগে তিনি তার আগে “এই জাতীয় কিছু” অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেননি।
“এটা বলা ঠিক যে এমএন্ডএসের প্রত্যেকে এটির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যেমন আমাদের সাধারণ দোকানের সহকর্মীরা 30 বছর ধরে কাজ করেন নি এমনভাবে কাজ করছেন, কেবল এই শোটি রাস্তায় রাখার জন্য অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করছেন,” তিনি বলেছিলেন।
“এক সপ্তাহের জন্য সম্ভবত সাইবার দলের কোনও ঘুম ছিল না, বা রাতে তিন ঘন্টা ছিল না।”