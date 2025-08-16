‘এমএলবি টিম দ্বারা’ মোস্ট-এইচআর গেমস ‘কুইজ

ক্লিভল্যান্ডের অভিভাবকরা আমেরিকান লিগ সেন্ট্রাল -এ ডেট্রয়েট টাইগারদের ধরার জন্য লড়াই করছেন এবং চার্জের নেতৃত্বদানকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হলেন আপনি ঠিক কারা প্রত্যাশা করেছিলেন: জোসে রামিরেজ।
“জে-র্যাম,” এর 25 টি হোম রান এবং 64 টি আরবিআই রয়েছে .298 ব্যাটিং গড়ের সাথে যখন চুরি ঘাঁটিগুলিতে মেজরদের নেতৃত্ব দেয়। তিনি সাম্প্রতিক জয়ে কিছু ক্লিভল্যান্ডের ইতিহাসও তৈরি করেছিলেন, একাধিক হোম রান সহ সর্বাধিক গেমের জন্য একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। এমএলবি ফ্র্যাঞ্চাইজি দ্বারা পরিচালিত সর্বাধিক একাধিক-হোম সহ কতজন খেলোয়াড় আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
