এমএলবি নিউজ: জোশ হ্যামিল্টন বলেছেন পবিত্র আত্মা তাকে ওয়ার্ল্ড সিরিজ হোমার সম্পর্কে বলেছিলেন

প্রাক্তন এমএলবি সুপারস্টার জোশ হ্যামিল্টন বলেছেন, পবিত্র আত্মা তাকে বলেছিলেন যে তিনি ২০১১ সালের বিশ্ব সিরিজে একটি হোম রান করতে যাচ্ছেন।
হ্যামিল্টন বলেছিলেন, রেঞ্জার্স ২০১১ সালের ওয়ার্ল্ড সিরিজে সেন্ট লুই কার্ডিনালস খেলেন এবং ডেকে থাকাকালীন পবিত্র আত্মা তাকে বলেছিলেন যে তিনি একটি হোম রান করতে যাচ্ছেন, হ্যামিল্টন বলেছিলেন।
“পবিত্র আত্মা আমাকে ডেকে বলেছিল যে আমি একটি হোম রান হিট করতে চলেছি কারণ এটি … আমি কিছুক্ষণের মধ্যে একটিতে আঘাত করি নি, এবং আমি ছিলাম, ‘ঠিক আছে’। প্রথম পিচ, হ্যাক, “হ্যামিল্টন উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন ফক্স নিউজ ‘”উইল কেইন কান্ট্রি।”
হ্যামিল্টনের হোম রান রঞ্জার্সকে গেম 6 এর দশম ইনিংসে 9-7 লিড দিয়েছে। তারা সিরিজে 3-2 ব্যবধানে বেড়েছে। যাইহোক, রেঞ্জার্স গেমটি বন্ধ করতে পারেনি এবং তারা সাতটি খেলায় ওয়ার্ল্ড সিরিজটি হেরেছে।
হ্যামিল্টন সর্বদা প্রভুর সাথে ছিলেন না। ২০১০ সালের আল এমভিপি মাদকের উপরে উচ্চতর হওয়ার কথা স্মরণ করেছিল যখন তার দাদি তাকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন যে প্রভু তাকে শুনতে দিয়েছিলেন।
“আমি আমার ঠাকুরমাকে যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসি। এবং প্রথমবারের মতো আমার বাবা -মা আমাকে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, – ‘আরে আমরা আপনাকে ভালবাসি। আপনি এর চেয়ে ভাল। আপনি দুর্দান্ত কাজ করতে পারেন। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি।’ – এই সমস্ত জিনিস যা আমাকে বলা হয়েছে, এবং আমি যখন আমার সাথে কথা বলছিলাম তখন আমি মনে করি যে প্রভু কেবল আমার মাথা পরিষ্কার করেছেন এবং আমাকে এটি শুনতে এবং আপনার অশ্রুগুলি দেখার অনুমতি দিয়েছেন। “
“এবং তখনই, আরে, আমি যখন পিছনের শয়নকক্ষে গিয়েছিলাম, দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছি, বাইবেলটি পায়খানা থেকে বের করে দিয়েছিলাম, বিছানায় ফেলে দিয়েছিলাম James জিনিসগুলি যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। “
হ্যামিল্টন, ট্যাম্পা বে রশ্মির শীর্ষস্থানীয় সম্ভাবনা, পদার্থের অপব্যবহারের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করেছেন। 2003 সালে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে দল থেকে দূরে ছিলেন। 2004 সালে, তাকে ড্রাগ নীতি লঙ্ঘনের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল এবং পুরো মরসুমে খেলেনি।
২০০৫ সালে হ্যামিল্টন খেলেননি কারণ তিনি আবার খেলার দিকে র্যাম্প করার চেষ্টা করেছিলেন এবং রশ্মির দ্বারা সীমাবদ্ধ তালিকায় রাখা হয়েছিল। হ্যামিল্টন ২০০ 2006 সালে সিনসিনাটি রেডসের সাথে এমএলবি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
পরের মরসুমে তাকে রেঞ্জার্সে লেনদেন করা হয়েছিল এবং সুপারস্টার হিসাবে পরিণত হয়েছিল। হ্যামিল্টন টানা পাঁচ বছর অল স্টার গেমটি তৈরি করেছিলেন এবং ২০১০ সালে আ.লীগ এমভিপি জিতেছিলেন।
হ্যামিল্টন ২০১৫ সালের পরে এমএলবিতে খেলেনি এবং খুব শীঘ্রই মাঠের অফ-দ্য ফিল্ড ইস্যুগুলির শিরোনামে তার নামটি খুঁজে পেয়েছিল।
2019 সালে, হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে তার প্রবীণ কন্যাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে একটি শিশুকে আঘাতের অভিযোগ আনা হয়েছিল। হ্যামিল্টন বেআইনী সংযম, একটি অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
তবে তিনি বলেছিলেন যে তার নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে তবে তার বাচ্চাদের সাক্ষ্য দিতে এবং তার পরিবারকে জুরির সামনে বসতে চান না।
হ্যামিল্টন বলেছিলেন, “কেবল এমন কোনও কিছুর জন্য অভিযোগ করা হচ্ছে যা আপনি করেননি এবং তারপরে করতে হবে, দেখুন, আপনার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে আপনি এটি পরিষ্কার করতে পারবেন না You আপনি নির্দোষ You
“আমি কি আমার অন্য দুটি ছোট কন্যাকে (কোর্টরুমে) টেনে আনতে যাচ্ছি এবং তাদের সাক্ষ্য দিতে হবে এবং সমস্ত কিছু আমি ভাল বাবা হতে চাই না। আমি আমার পরিবারের জন্য প্রবাদমূলক তরোয়ালটিতে পড়ব এবং তাদের কাছে এই জিনিসটি বন্ধ করে দিয়েছি এবং মিডিয়া থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জীবনযাপনের জন্য এগিয়ে চলুন এবং তাদের জীবনযাপন করতে দিন এবং তা গ্রহণ করুন।”
