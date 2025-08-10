এমএলবি নিউজ: ব্লেক পার্কিন্সের থ্রোয়ের পিছনে মহাকাব্য ফ্যাশনে ব্রিউয়ার্স সরাসরি 7 তম জিতেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মিলওয়াকি ব্রিউয়াররা শুক্রবার রাতে অবিশ্বাস্য ফ্যাশনে তাদের সপ্তম সোজা খেলা জিতেছিল যখন তারা আমেরিকান ফ্যামিলি ফিল্ডে নিউইয়র্ক মেটসকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছিল।
নবম ইনিংসে দুটি আউট সহ, মেটসের সাথে টাইপ করা রান ছিল – অনুনাদী হিটার স্টারলিং মার্টে – দ্বিতীয় বেসে এবং দ্বিতীয় বেসম্যান জেফ ম্যাকনিল প্লেটে
ম্যাকনিল ব্রিউয়ার্সের কাছাকাছি ট্রেভর ম্যাকগিলের 88 এমপিএইচ নাকল-কার্ভকে একটি লাইন ড্রাইভ একক জন্য কেন্দ্রের মাঠে আঘাত করেছিলেন। ব্রিউয়ার্স সেন্টার ফিল্ডার ব্লেক পার্কিন্স বলটি মাঠে নামানোর সাথে সাথে মার্টকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।
পার্কিনস বলটি মাঠে নামিয়ে হোম প্লেটের দিকে গুলি চালিয়ে এসেছিল। পার্কিনস ক্যাচার উইলিয়াম কনট্রেসের কাছে একটি নিখুঁত এক-হপ নিক্ষেপ ছুঁড়েছিলেন। কন্ট্রেরাস এটি ধরেছিল এবং একটি দ্রুত গতিতে ডাইভিং মার্টে ট্যাগ করে তিনি জয়ের সীলমোহর করার জন্য হোম প্লেট স্পর্শ করার আগে।
হোম প্লেট আম্পায়ার উইল লিটল, যিনি উভয়ই চিৎকার করেছিলেন এবং মুষ্টি-পাম্পড করেছিলেন, তাদের কলের পরে তাদের উদযাপনে কন্ট্রেরাস এবং মেগিল উভয়ই আনন্দিত ছিলেন।
“এক বাউন্সে একটি দুর্দান্ত নিক্ষেপ, সুতরাং আপনাকে তাকে সেখানে কৃতিত্ব দিতে হবে,” মার্টে একজন দোভাষীর মাধ্যমে বলেছিলেন, নিউ ইয়র্ক পোস্ট।
মেটস খেলাটি শক্তিশালী শুরু করেছিল, যখন আউটফিল্ডার জুয়ান সোটো প্রথম ইনিংসে একক হোম রান করেছিলেন এবং মার্টে দ্বিতীয় ইনিংসে নিজের একক হোম রান করেছিলেন, যাতে দলটিকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।
যাইহোক, ব্রিউয়ার্স ব্র্যান্ডন উডরফ শুরু করে সাতটি ইনিংস খেলতে শুরু করে ব্রিউয়ার্স শুরু করার সাথে সাথে মেটস স্কোর করা কেবল দুটি রানই ছিল, আটটি ব্যাটারকে আউট করার সময় দুটি ঘরের রান নিয়ে মাত্র তিনটি হিট এবং দুটি রান দেয়।
পঞ্চম ইনিংসে দ্বিতীয় বেসম্যান ব্রাইস তুরং মেটসের শুরু কলস কোদাই সেনগা থেকে দুই রানের হোম রান করলে ব্রিউয়ার্স গেমটি ২-২ ব্যবধানে বেঁধেছিল।
বাম ফিল্ডার আইজাক কলিন্সকে একটি পিচ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল যখন এটি 3-2 ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল।
ব্রিউয়াররা জয়ের সাথে লাল-গরম থেকে যায়, মেটসের হারানো স্কিড অব্যাহত ছিল। তারা তাদের শেষ পাঁচটি গেম এবং তাদের শেষ 10 টি গেমের নয়টি হারিয়েছে।
দলগুলি শনিবার সন্ধ্যা: 10: ১০ টায় তাদের তিন-গেম সিরিজের দ্বিতীয় খেলা খেলবে।
