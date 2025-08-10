You are Here
এমএলবি নিউজ: ব্লেক পার্কিন্সের থ্রোয়ের পিছনে মহাকাব্য ফ্যাশনে ব্রিউয়ার্স সরাসরি 7 তম জিতেছে
News

এমএলবি নিউজ: ব্লেক পার্কিন্সের থ্রোয়ের পিছনে মহাকাব্য ফ্যাশনে ব্রিউয়ার্স সরাসরি 7 তম জিতেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

মিলওয়াকি ব্রিউয়াররা শুক্রবার রাতে অবিশ্বাস্য ফ্যাশনে তাদের সপ্তম সোজা খেলা জিতেছিল যখন তারা আমেরিকান ফ্যামিলি ফিল্ডে নিউইয়র্ক মেটসকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছিল।

নবম ইনিংসে দুটি আউট সহ, মেটসের সাথে টাইপ করা রান ছিল – অনুনাদী হিটার স্টারলিং মার্টে – দ্বিতীয় বেসে এবং দ্বিতীয় বেসম্যান জেফ ম্যাকনিল প্লেটে

ম্যাকনিল ব্রিউয়ার্সের কাছাকাছি ট্রেভর ম্যাকগিলের 88 এমপিএইচ নাকল-কার্ভকে একটি লাইন ড্রাইভ একক জন্য কেন্দ্রের মাঠে আঘাত করেছিলেন। ব্রিউয়ার্স সেন্টার ফিল্ডার ব্লেক পার্কিন্স বলটি মাঠে নামানোর সাথে সাথে মার্টকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

মিলওয়াকি, ব্লেক পার্কিনস, ডানদিকে, মিলওয়াকিতে শুক্রবার, 8 আগস্ট, 2025, নিউইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে বেসবল খেলার পরে অ্যান্ড্রু মোনাস্টারিও দ্বারা বামে রয়েছে। (এপি ফটো/অ্যারন গ্যাশ)

পার্কিনস বলটি মাঠে নামিয়ে হোম প্লেটের দিকে গুলি চালিয়ে এসেছিল। পার্কিনস ক্যাচার উইলিয়াম কনট্রেসের কাছে একটি নিখুঁত এক-হপ নিক্ষেপ ছুঁড়েছিলেন। কন্ট্রেরাস এটি ধরেছিল এবং একটি দ্রুত গতিতে ডাইভিং মার্টে ট্যাগ করে তিনি জয়ের সীলমোহর করার জন্য হোম প্লেট স্পর্শ করার আগে।

হোম প্লেট আম্পায়ার উইল লিটল, যিনি উভয়ই চিৎকার করেছিলেন এবং মুষ্টি-পাম্পড করেছিলেন, তাদের কলের পরে তাদের উদযাপনে কন্ট্রেরাস এবং মেগিল উভয়ই আনন্দিত ছিলেন।

“এক বাউন্সে একটি দুর্দান্ত নিক্ষেপ, সুতরাং আপনাকে তাকে সেখানে কৃতিত্ব দিতে হবে,” মার্টে একজন দোভাষীর মাধ্যমে বলেছিলেন, নিউ ইয়র্ক পোস্ট।

জেন পাওলের এমএলবি অভিষেকটি কোনও পিআর স্টান্ট নয় – তিনি এটিকে কঠিন উপায়ে অর্জন করেছেন

মিলওয়াকিতে নিউইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে বেসবল খেলার পঞ্চম ইনিংসের সময় দুটি রান হোমারকে আঘাত করার পরে মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্সের ব্রাইস তুরং ঘাঁটিগুলি ঘোরাফেরা করে। (এপি ফটো/অ্যারন গ্যাশ)

মেটস খেলাটি শক্তিশালী শুরু করেছিল, যখন আউটফিল্ডার জুয়ান সোটো প্রথম ইনিংসে একক হোম রান করেছিলেন এবং মার্টে দ্বিতীয় ইনিংসে নিজের একক হোম রান করেছিলেন, যাতে দলটিকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।

যাইহোক, ব্রিউয়ার্স ব্র্যান্ডন উডরফ শুরু করে সাতটি ইনিংস খেলতে শুরু করে ব্রিউয়ার্স শুরু করার সাথে সাথে মেটস স্কোর করা কেবল দুটি রানই ছিল, আটটি ব্যাটারকে আউট করার সময় দুটি ঘরের রান নিয়ে মাত্র তিনটি হিট এবং দুটি রান দেয়।

পঞ্চম ইনিংসে দ্বিতীয় বেসম্যান ব্রাইস তুরং মেটসের শুরু কলস কোদাই সেনগা থেকে দুই রানের হোম রান করলে ব্রিউয়ার্স গেমটি ২-২ ব্যবধানে বেঁধেছিল।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

মিলওয়াকিতে শুক্রবার, 8 আগস্ট, 2025, নিউইয়র্ক মেটসের বিপক্ষে বেসবল খেলার প্রথম ইনিংসের সময় মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্স ব্র্যান্ডন উডরুফ পিচগুলি। (এপি ফটো/অ্যারন গ্যাশ)

বাম ফিল্ডার আইজাক কলিন্সকে একটি পিচ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল যখন এটি 3-2 ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিউয়াররা জয়ের সাথে লাল-গরম থেকে যায়, মেটসের হারানো স্কিড অব্যাহত ছিল। তারা তাদের শেষ পাঁচটি গেম এবং তাদের শেষ 10 টি গেমের নয়টি হারিয়েছে।

দলগুলি শনিবার সন্ধ্যা: 10: ১০ টায় তাদের তিন-গেম সিরিজের দ্বিতীয় খেলা খেলবে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

রায়ান ক্যানফিল্ড ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য ডিজিটাল প্রযোজনা সহকারী।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts