‘এমএলবি পিচিং ট্রিপল ক্রাউন বিজয়ীদের’ কুইজ

এই মৌসুমে লস অ্যাঞ্জেলেস ডডজার্সের জন্য পিচিং স্বাস্থ্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে সেন্ট লুই কার্ডিনালস তাদের প্রাক্তন সাই তরুণ বিজয়ীদের ট্র্যাকটিতে পেতে সহায়তা করতে পারে। বুশ স্টেডিয়ামে তার শুরুর আগে কার্ডিনালরা কার্শওয়ের প্রাক্তন কার্ডিনালদের প্রথম বেসম্যান ম্যাট অ্যাডামসকে একটি এনএলডিএস হোম রান দেওয়ার হাইলাইটগুলি খেলেন।

কার্শো তার তরুণ মৌসুমের সেরা শুরুতে ound িবিতে সাড়া দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের প্রথম জয়ের জন্য সাতটি স্ট্রাইকআউট নিয়ে ছয়টি হিট নিয়ে একটি রান দেওয়ার সময় পাঁচ ইনিংস গিয়েছিলেন। তিনিও প্রতিক্রিয়া তার পোস্ট-গেম প্রেসের প্রাপ্যতা।

“আমি মনে করি এটি একটি ছোট্ট বুশ লীগ, তবে আমি এই ছেলেদের কাছ থেকে কম কিছু আশা করি না,” কার্শো এই সংস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি বেশিরভাগ ক্যারিয়ারের শুরুতে 2.84 ইআরএর সাথে একটি 12-6 রেকর্ডের সুরে রেখেছিলেন।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। Kershaw may be at the tail end of his Hall-of-Fame career, he could still be an important piece of the Dodgers starting rotation the rest of the season. বলা হচ্ছে, আপনি কি লাইভ-বলের যুগে ট্রিপল মুকুট জিততে প্রতিটি কলসির নাম রাখতে পারেন?

শুভকামনা!

