এমএসএনবিসি হোস্ট এয়ারে অভিশাপ, পুতিন সামিটের সময় বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করে

এমএসএনবিসির হোস্ট নিকোলে ওয়ালেস শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার উচ্চ-দাবির শীর্ষ সম্মেলনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের শুক্রবারের সাথে অশ্রু নিয়ে লাইভ অন এয়ারকে অভিশাপ দিয়েছেন, দাবি করেছেন যে মার্কিন নেতা “গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি এস — দেয় না।”
“ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অত্যন্ত প্রত্যাশিত আলোচনার বিষয়ে ওয়ালেস বলেছেন,” আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির সমস্ত দুর্ভোগ এবং সমস্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তির সাথে দাঁড়াতে দেখা অনেক বেশি। “
“এটি অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে নির্বিচারে ধর্মঘট যা যথেষ্ট নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের দিন এবং দিন ধরে শিরোনামগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। এটি সন্ত্রাস। এটি আপনার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর সন্ত্রাস কারণ আপনি চান যে জীবন কিছুটা স্বাভাবিক হোক। তবে আপনি জানেন যে যে কোনও দিন ইউক্রেনের যে কোনও দিন বোমা ফেলতে পারে,” ওয়ালেস বলেছিলেন।
“আমি বলতে চাইছি, এটি তাদের আমেরিকান রাষ্ট্রপতি যিনি তাদের সমর্থন করেছিলেন, তাদেরকে রাশিয়ার সাথে টো-টু-টু-টু-টু-টু-টো যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্র দেওয়ার জন্য তাদেরকে স্ক্র্যাপ এবং লড়াই করতে দেখছেন,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতির দ্বারা যে সমস্ত সম্ভাব্য মুছে ফেলা হয়েছে তা দেখার জন্য যিনি কেবল গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনও এস — দেন না। তিনি আমাদের মিত্রদের সম্পর্কে চিন্তা করেন না। তিনি একজন ডেমোক্র্যাটিক মিত্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে চিন্তা করেন না।”
“ডেডলাইন: হোয়াইট হাউস” হোস্ট পুতিনের সাথে তার ফটো-অপের সময় ট্রাম্পের দেহের ভাষা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি পরামর্শমূলক জবও তৈরি করেছিলেন।
“আমি বলতে চাইছি, এটি প্রথম ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি থেকেও মনে হয়, যেখানে আপনার কাছে রাষ্ট্রদূত বিল টেলর, মেরি ইওভানোভিচ বা ফিয়োনা হিলের মতো লোক ছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশেপাশে কেউ নেই যারা এমনকি ক্যামেরার সামনে পুতিনকে এতবার স্পর্শ করা উচিত নয় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না,” তিনি যোগ করেছিলেন। “তারা চলে গেছে।”
“মানে, এটি এত বিব্রতকর,” ওয়ালেস প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। “আপনি তার বলার অপেক্ষা রাখে, ‘তিনি তার স্যুটটিতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এবং তার অ্যাবস কেটে গেছে। আপনি যদি আমার মতো এটি দেখতে পান তবে সেখানে একটি ছয়-প্যাক রয়েছে।’ মানে, এটা ঘৃণ্য। “
“অনেক স্পর্শকাতর আছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি জানি না যে আমরা সর্বদা তাকে মেলানিয়াকে স্পর্শ করতে দেখি যতটা তিনি পুতিনকে স্পর্শ করেছিলেন। হ্যান্ডশেক এবং তারপরে হাতের উপরে হাত। আমি বলতে চাইছি, ট্রাম্পের সম্পর্কে নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা যা শিখেছি তা হ’ল তিনি যে কোনও পাবলিক চিত্রের সাথে থাকতে পারেন তার সাথে থাকতে পারে।”
ট্রাম্প পুতিনকে আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে একটি রেড কার্পেটে স্বাগত জানিয়েছিলেন, অন্য একটি টাচ ওয়ালেস ইস্যু নিয়েছিলেন এবং এই বিষয়টি উপহাস করেছিলেন যে এটি “আন্তর্জাতিকভাবে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর জন্য একটি আক্ষরিক রেড কার্পেট স্বাগত।”
শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প পুতিনের সাথে বৈঠকটিকে “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন তবে যোগ করেছেন “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
ট্রাম্প বলেছিলেন, “অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল, কিছু বাকি আছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা সেখানে পাইনি তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”
