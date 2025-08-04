You are Here
এমএসপি হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য ডেপুটি প্রথম মন্ত্রী
News

এমএসপি হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য ডেপুটি প্রথম মন্ত্রী

উপ -প্রথম মন্ত্রী কেট ফোর্বস পরের বছরের হলিরুড নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

স্কাই, লোচাবার এবং ব্যাডেনোচ এমএসপি বলেছে যে তিনি “পুনর্নির্বাচনের সন্ধান করতে চান না এবং পারিবারিক জীবনের মূল্যবান প্রথম বছরগুলি মিস করতে চান না”।

তিনি আরও নয় মাস এমএসপি হিসাবে চালিয়ে যাবেন, 2026 সালের মে মাসে হলিরুড নির্বাচন নির্ধারিত হবে।

প্রথম মন্ত্রী জন সুইনি তার “গত 10 বছরে জনজীবনে অমূল্য অবদান” জন্য ফোর্বসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুইনিকে একটি চিঠিতে ফোর্বস বলেছিলেন: “স্থানীয় প্রতিনিধি, একজন কর্মী ও প্রচারক এবং একজন সরকারী মন্ত্রী হিসাবে আমার দায়িত্বের স্কেল সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না।

“বেশ সঠিকভাবে এই কাজটি বাড়ি থেকে অনেক দিন দূরে, ধ্রুবক মনোযোগ এবং সম্পূর্ণ উত্সর্গকে জড়িত করে।

“আমি যেমন আসন্ন নির্বাচন এবং অন্য পদটির সম্ভাবনাগুলি বিবেচনা করি, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমি পুনরায় নির্বাচন চাইতে এবং পারিবারিক জীবনের মূল্যবান প্রাথমিক বছরগুলির আর কোনও মিস করতে চাই না।”

তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রথম মন্ত্রীর “সম্পূর্ণ সহায়ক” রয়েছেন এবং “অধ্যবসায়ের সাথে” তার নির্বাচনী ক্ষেত্রের সেবা চালিয়ে যাবেন।

ডেপুটি প্রথম মন্ত্রী যোগ করেছেন: “আমি পরবর্তী নির্বাচনে এসএনপির পক্ষে প্রচারণা চালানোর প্রত্যাশায় রয়েছি, আপনাকে অন্য মেয়াদে প্রথম মন্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে দিতে এবং স্কটল্যান্ডকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করার জন্য।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts