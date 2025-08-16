You are Here
এমজিএম+এর রবিন হুড সিরিজে নটিংহামের শেরিফ হিসাবে শান বিন
এমজিএম+এর রবিন হুড সিরিজে নটিংহামের শেরিফ হিসাবে শান বিন

গেম অফ থ্রোনস‘শান বিন নেড স্টার্কের আভিজাত্যের পিছনে চলে যায়, যেমন সে ভূমিকা গ্রহণ করে রবিন হুডকিংবদন্তি আউটলাউয়ের গল্পের আসন্ন টিভি অভিযোজনে সবচেয়ে বড় শত্রু। আসন্ন এমজিএম+ সিরিজটি লরেন ম্যাককুইন, কনি নীলসেন এবং বিনের পাশাপাশি জ্যাক প্যাটেন চিত্রিত রব, সিরিজের নতুন রবিন হুড রিমাগাইনিং দেখতে পাবে।

কোলাইডার এমজিএম+এর একটি নতুন ঝলক প্রকাশ করেছে রবিন হুডমেরি মেনরা যাদের কাছে দাঁড়াবে তার প্রতি নতুন চেহারা দেওয়া। এই ছবিতে বিনসেনের এলিয়েনোরের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের রানী একুইটেনের এলিয়েনোরের পাশাপাশি নটিংহামের শেরিফ হিসাবে বিনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যখন এক মহৎ সমাবেশে। নীচের চিত্রটি দেখুন:

সিরিজের জন্য এমজিএম+এর সর্বশেষ রবিন হুড পূর্বরূপ কী বোঝায়

তাদের মধ্যে বিন এবং নীলসেনকে নতুন চেহারা দেওয়ার পাশাপাশি রবিন হুড ভূমিকা, সিরিজের নতুন চিত্রটিতে সিরিজটি কীভাবে পরিচিত রবিন হুড লোরকে পরিচালনা করবে সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রভাব রয়েছে। একজন বাস্তব জীবনের ব্যক্তিত্ব থাকাকালীন, অ্যাকুইটেনের এলিয়েনরও রবিন হুডের কিংবদন্তির অনেক পুনর্বিবেচনায় নামকরণ করা হয়েছে।

তাদের বাস্তব-বিশ্বের সম্পর্ক অনুসারে, এলিয়েনর হলেন কিং রিচার্ড এবং প্রিন্স জনের মা। রিচার্ড ক্রুসেডের সাথে লড়াই করে চলেছেন, এবং রবিন জন এর অত্যাচারের বিরোধিতা করছেন, তিনি প্রায়শই ইংরেজ সিংহাসনের রিজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে। এই হিসাবে, রবিন হুডের গল্পে তিনি খুব কম প্রভাব ফেলেছিলেন।

তা সত্ত্বেও, বিবিসি সহ কিছু অভিযোজন রবিন হুড টেলিভিশন সিরিজ এবং রিডলি স্কট এর 2010 রবিন হুড মুভি, তাকে আউটলাওয়ের গল্পে একটি লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছে। টেলিভিশন সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুমে রবিন (জোনাস আর্মস্ট্রং) এইডস এলিয়েনরের (লিন্ডা বেলিংহাম) জনগণের (টবি স্টিফেনস) শাসনের অধীনে ক্যাপটিভি থেকে পালিয়ে যান।

তবে এমজিএম+এর সাথে রবিন হুড উচ্চ-অংশীদার শক্তি সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, পূর্ববর্তী তুলনায় এলিয়েনরের আরও সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে রবিন হুড অভিযোজন। বিবিসি সিরিজটি কীভাবে এলিয়েনরকে ক্রাউনটি চালু করতে দেখেছিল, তার মতোই, আসন্ন সিরিজটি তার বিরোধী জনকে আরও একবার থাকতে পারে, যিনি গ্রিম টমাস কিং অভিনয় করবেন।

ক্ষমতার সর্বোত্তম পথটি খুঁজে পাওয়ার জন্য, নীলসনের এলিয়েনর তার অপরাধ প্রমাণ করার আশায় জনের ক্রিয়াকলাপের উপর আলোকপাত করার জন্য নটিংহামের শেরিফকে হেরফের করার চেষ্টা করতে পারে। এই হিসাবে, তিনি তার বিপ্লবকে সহায়তা করার জন্য তার সংযোগগুলি ব্যবহার করে আসন্ন সিরিজ জুড়ে ছিনতাইয়ের মূল মিত্র হয়ে উঠতে পারেন।

বিন এবং নীলসনের রবিন হুড প্রাকদর্শন আমাদের গ্রহণ

যদিও নীলসনের উপস্থিতি প্লটের দিকে আরও আকর্ষণীয় ইঙ্গিতগুলি বহন করতে পারে রবিন হুডতবুও, বিয়ানকে নটিংহামের শেরিফের ভূমিকা নিতে দেখে উত্তেজনাপূর্ণ। যদিও বিন দুর্ভাগ্যজনক প্রান্তগুলির সাথে ভিলেনদের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, নেড স্টার্কের তাঁর শেষ বড় ফ্যান্টাসি টেলিভিশন ভূমিকাটি একটি স্বাগত শেক-আপ ছিল, কারণ নেড ওয়েস্টারোসের বিরল সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

এর মতো, অনেকে শিম ডুব ভিলেনিতে ফিরে দেখতে আগ্রহী হতে পারে রবিন হুড। চিত্র এবং অতীত টিজগুলি অনুসারে, এমজিএম+ সিরিজের আরও একটি রাজনৈতিক দিক থাকবে যা সিংহাসনের জন্য গোপন লড়াইগুলি অন্বেষণ করে, যার অর্থ বিনের একটি গা er ় দিক দেখানোর সুযোগ থাকতে পারে যা অনেকে মিস করতে পারে, পাশাপাশি তার মুখোমুখি হতে পারে এমন কোনও সম্ভাব্য কৌতূহলও থাকতে পারে।

