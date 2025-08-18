You are Here
এমজিসিবি 15 টি অবৈধ জুয়ার সাইটগুলি অবিলম্বে মিশিগান অপারেশন বন্ধ করার আদেশ দেয়
মিশিগান গেমিং কন্ট্রোল বোর্ড (এমজিসিবি) ১৫ টি অবৈধ জুয়ার অভিযানকে যুদ্ধবিরতি ও জঞ্জাল চিঠি জারি করেছে যারা রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়াই স্থানীয় বাসিন্দাদের লক্ষ্যবস্তু করে দেখেছে।

মিশিগান আইনের অধীনে, ইন্টারনেট গেমিং এবং স্পোর্টস বাজি কেবল যারা এমজিসিবি-লাইসেন্সড অপারেটর তাদের দ্বারা দেওয়া যেতে পারে। লাইসেন্সবিহীন হলে, সত্তাগুলি স্বাধীন পরীক্ষা বা ভোক্তা সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে নয়।

15 টি সত্তাকে সমস্তই মিশিগান-মুখের কোনও কার্যক্রম অবিলম্বে থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা মেনে চলেন না তারা মিশিগান অ্যাটর্নি জেনারেলের সহযোগিতায় আরও প্রয়োগের পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে পারেন।

‘আইন অনুসরণ করুন বা আমরা আপনাকে থামিয়ে দেব,’ এমজিসিবি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলেছেন

“এই বেআইনী অপারেটররা নিজেকে বৈধ বিনোদন বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, তবে তারা শূন্য প্লেয়ার সুরক্ষা, কোনও জবাবদিহিতা এবং গ্রাহকদের জন্য সত্যিকারের ঝুঁকি সরবরাহ করে,” হেনরি উইলিয়ামস বলেছিলেনএমজিসিবি নির্বাহী পরিচালক।

“আমাদের বার্তাটি সহজ: আপনি যদি মিশিগানে জুয়ার প্রস্তাব দিতে চান তবে আইন অনুসরণ করুন বা আমরা আপনাকে থামিয়ে দেব। আমরা আমাদের রাজ্য থেকে অবৈধ জুয়া খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আক্রমণাত্মকভাবে কাজ চালিয়ে যাব।”

অপারেটররা মিশিগানে জুয়া খেলা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিল: 7 বিট ক্যাসিনো, অ্যাভিয়া গেমস ইনক।

নিয়ামকটি ‘প্লে ইট স্মার্ট, মিশিগান প্রচারের অংশ হিসাবে তার ওয়েবসাইটে একটি নতুন’ আইনী বনাম অবৈধ গেমিং ‘ওয়েবপৃষ্ঠা প্রকাশ করেছে। অবৈধ অপারেটরদের সনাক্তকরণের বিষয়ে টিপস দেওয়ার সময় রাজ্যে অনুমোদিত এবং অননুমোদিত গেমিংয়ের মধ্যে পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করা এবং এজেন্সি দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমস্ত ইন্টারনেট গেমিং এবং স্পোর্টস বাজি অপারেটরদের তালিকাভুক্ত করে।

উইলিয়ামস বলেছিলেন, “জাল বিজ্ঞাপনগুলি দৃ inc ়প্রত্যয়ী দেখতে পারে – কখনও কখনও পরিচিত লোগো বা নাম ব্যবহার করে – তবে তারা খেলোয়াড়দের ঝুঁকিতে ফেলেছে এমন অফশোর সাইটগুলির প্রবেশদ্বার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না,” উইলিয়ামস বলেছিলেন।

“আমাদের প্লে আইটি স্মার্ট, মিশিগান প্রচারের মাধ্যমে, আমরা মিশিগান্ডারদের নিরাপদ, আইনী খেলা এবং বিপজ্জনক, অবৈধ অপারেশনের মধ্যে পার্থক্য বলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি দিচ্ছি।”

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: ক্রেডিট ফেসবুকে মিশিগান গেমিং কন্ট্রোল বোর্ড



