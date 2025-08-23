এমজি 3 হ্যাচব্যাকের শক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বাজারে এর কাজ কেটে গেছে

হাইব্রিডের উচ্চ মূল্য এটি টয়োটা করোল্লা ক্রস এবং চেরি টিগগো ক্রস অঞ্চলে রাখে।
এমজি কারের সর্বশেষ যাত্রা, এমজি 3, সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতে আত্মপ্রকাশ করেছে।
হ্যাচ-বান্ধব দেশগুলিতে অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্য পছন্দ করে, এমজি 3 একটি পলাতক সাফল্য এবং একটি মারাত্মক অনুগত অনুসরণ উপভোগ করে। তবে আমি সত্যই মনে করি স্থানীয়ভাবে সুখের পথটি ব্র্যান্ডের পক্ষে এত সহজ হবে না। আমি এটি বলছি তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। অন্যদের চেয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কম তাই। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।
এমজি 3 একটি সুদর্শন হ্যাচ
আপনি পৃষ্ঠে যা দেখতে পারেন তা দিয়ে শুরু করা যাক। এমজি 3 একটি শালীন চেহারা হ্যাচ। এটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিয় হ্যাচ, ভিডাব্লু পোলো -এর সমস্ত স্টাইলিং সংকেত রয়েছে, সেখানে কিছুটা হুন্ডাই আই 20 ছুঁড়েছে। এবং ভাল পরিমাপের জন্য কিছু ফোর্ড ফিয়েস্তা। যা ব্র্যান্ডের সাথে পোমস এবং পূর্বে কারাবন্দী পিওএমএস দক্ষিণে কারাবন্দী করতে চায় এমন গাড়িটির পক্ষে খারাপ ধারণা নয়।
আরও পড়ুন: এমজি সাইবারস্টার আইকনিক ব্র্যান্ডের ওও ফ্যাক্টর পুরানো ফ্যাক্টরকে পুনরায় দেয়
তবে আমি এই দেশে অনুভব করি যেখানে আমরা চাইনিজ কমপ্যাক্ট এসইউভি ম্যাডে যাচ্ছি, এটি রক্ষণশীল দিক থেকে কিছুটা। তবে আমি এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক চেয়ে আরও বেশি বিষয়গত পয়েন্ট অনুমান করি।
1.5 মিমি টনটির জন্য খুব প্রতিযোগিতামূলক R269 900 থেকে শুরু হওয়া হ্যাচের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যা বলতে যাচ্ছি তার বেশিরভাগটি পড়ুন। দামটি 1.5 সিভিটি আরামের জন্য R309 900 এবং 1.5 সিভিটি বিলাসবহুলের জন্য R344 900 এ চলেছে।
আধুনিক কেবিন
ভিতরে আরোহণ করে, আপনাকে পুরোপুরি আধুনিক অভ্যন্তর দ্বারা স্বাগত জানানো হয়। এবং একটি যে একটি শালীন পরিমাণ স্থান আছে। আবার সেই শব্দ আছে। শালীন তবে আমি মনে করি না যে দামে যদিও স্পেক বা টেকের ক্ষেত্রে আপনি খুব বেশি চাইবেন।
স্ট্যান্ডার্ড ফিটমেন্ট হাইলাইটগুলি দ্বৈত স্ক্রিন প্রযুক্তির আকারে আসে। এটি 7 ইঞ্চি ড্রাইভার ডিসপ্লে এবং 10.25 ইঞ্চি রঙের টাচস্ক্রিন আকারে আসে। আপনিও তারযুক্ত হন অ্যাপল কারপ্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড অটোস্টিয়ারিং হুইল কন্ট্রোলস, পুশ-বোতাম স্টার্ট, একটি রিয়ার-ভিউ ক্যামেরা, ফলো-মি-হোম হেডলাইটস, একক জোন স্বয়ংক্রিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিন আয়না/উইন্ডোজ, টিল্ট-অ্যাডজাস্টেবল স্টিয়ারিং, একটি টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম এবং ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ।
এমজি 3 বিলাসবহুল মডেলগুলি সিমুলেটেড লেদার গৃহসজ্জার সামগ্রী, একটি ছয়-স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম, 60/40 স্প্লিট রিয়ার সিট, রিয়ার যাত্রীদের জন্য ভেন্টস, কীলেস এন্ট্রি, অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ এবং একটি 360-ডিগ্রি ক্যামেরা সরবরাহ করে। পাশাপাশি বুদ্ধিমান উচ্চ-মরীচি নিয়ন্ত্রণ (আইএইচসি) এবং একটি কেন্দ্রীয় এয়ারব্যাগ (এয়ারব্যাগটি সাতটি করে নেওয়া)। এই স্তরে, আপনি এমজি পাইলটও পান যা ফরোয়ার্ড সংঘর্ষের সতর্কতা, লেন প্রস্থান সতর্কতা, লেন রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা, গতির সীমা স্বীকৃতি, স্বায়ত্তশাসিত জরুরী ব্রেকিং এবং ট্র্যাফিক জ্যাম সহায়তা সরবরাহ করে।
সিভিটি কিছুটা অলস
এটি ড্রাইভিং অংশে যে জিনিসগুলি আমার জন্য নাশপাতি আকৃতির হতে শুরু করে। উল্লিখিত তিনটি মডেল এমজি 3 ডেরাইভেটিভগুলি প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী 1.5-লিটার চার সিলিন্ডার ইঞ্জিন ব্যবহার করে, যা 81 কেডব্লু শক্তি এবং 142nm টর্ক সরবরাহ করে বলে। আমরা কখনই এন্ট্রি লেভেল ফাইভ-স্পিড ম্যানুয়ালটি চালাতে পাইনি, যদিও আমার মনে হয় যে এই ত্রয়ীর বাইরে, এটি বাছাই হত।
আরও পড়ুন: এমজি এইচএস সহকর্মী চীনা ব্র্যান্ড চেরি এবং হাভালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়
স্বাভাবিকভাবেই উচ্চাকাঙ্ক্ষিত বিলাসবহুল সিভিটি আমরা লঞ্চে চালিত করেছিলাম বরং সর্বোপরি অলস ছিল এবং এটি সমুদ্রপৃষ্ঠে ছিল। আমি পার্টিটি নষ্ট করার জন্য অর্ধ ঘুমন্ত সিভিটি বক্স এবং সম্পূর্ণ ঘুমের এক্সিলারেটর প্যাডেলটির সংমিশ্রণকে দোষ দিয়েছি।
এমজি 3 এইচইভি (হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানবাহন) এ জাম্পিং যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। 1.83kWh ব্যাটারি থেকে প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইঞ্জিনে কিছু বৈদ্যুতিক তাগিদ যুক্ত করা বিশ্বকে পার্থক্যের তৈরি করেছে। এটি মসৃণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং গাড়ি চালানোর জন্য একটি পরম আনন্দ ছিল। এবং বোনাস হিসাবে, আমরা যখন আমাদের দিনের ড্রাইভিংটি সম্পন্ন করেছি তখন প্রতি 100 কিলোমিটার প্রতি মাত্র 4.4-লিটার পড়তে দেখেছি।
হাইব্রিড স্পেস গরমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
সম্মিলিত আউটপুটটি 155 কেডব্লু এবং 425nm এ লাফ দেয় এবং এটি শ্রেণিবদ্ধ। তবে এটি হাইব্রিড এমজি 3 কে চেরি, আরও বড়, আরও ভাল, টিগগো ক্রস হেভের সাথে সংঘর্ষের কোর্সে রাখে। এবং এর মধ্যে হাইব্রিড এমজি 3 এর জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা রয়েছে। যদি না এটি হ্যাচ না হয় এবং কেবলমাত্র একটি হ্যাচ আপনি চান, স্মার্ট অর্থ সরাসরি চেরিতে যাচ্ছে।
যদি আপনি চাইনিজ গাড়িতে অ্যালার্জি হন তবে আপনার অর্থ নতুন শক্তির জায়গার এক নম্বর বিক্রেতার কাছে যাচ্ছে এবং এটি টয়োটা করোল্লা ক্রস হেভ।
আর 125 000 এর বিশাল জাম্পে, আর 469 900 এর জন্য, এটি কী, তার চেয়ে কম ভাল ভাইবোনদের মতো একই মডেল বলে মনে হচ্ছে, এমজি মোটর কীভাবে এই এমজি 3 এইচভির সাথে প্রতিযোগিতা করার পরিকল্পনা করছে তা আমি কেবল দেখতে পাচ্ছি না। সময়টি স্থানীয় রাস্তায় এমজি 3 কতটা ভাল করে তা বলবে, কিন্তু মানুষ, এই গাড়িটি নিজেকে নতুন গাড়ি কেনার জায়গার খুব চঞ্চল এবং বাজেটের সচেতন অংশে খুঁজে পেয়েছে।
এমজি 3 মূল্য
- এমজি 3 1.5 এমটি কমফোর্ট – আর 269 900
- এমজি 3 1.5 সিভিটি কমফোর্ট – আর 309 900
- এমজি 3 1.5 সিভিটি লাক্সারি – আর 344 900
- এমজি 3 1.5 সিভিটি এইচইভি – আর 469 900
*মূল্য নির্ধারণের মধ্যে সাত বছরের/200 000 কিলোমিটার ওয়ারেন্টি এবং তিন বছরের/45 000 কিলোমিটার পরিষেবা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।