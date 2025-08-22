এমটি ফাইবার সম্মত অফিসগুলি লাস টরেস মোরদা – এল ফিনান্সিরো

এমটি ফাইবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন- কিছু শর্তের সাথে সম্মতি সাপেক্ষে- লাস টরেস পার্পল নামে পরিচিত দুটি অফিস বিক্রয় করার জন্য, মন্টেরেতে, নিউভো লেয়েনের মধ্যে অবস্থিত।
এই লেনদেনটি 650 মিলিয়ন পেসো পর্যন্ত পরিমাণের জন্য হবে, পাশাপাশি বিল্ডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন করের জন্য হবে, সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টের সম্পত্তি পোর্টফোলিওকে অনুকূল করার জন্য এটি অপারেশনের একটি অংশ।
অপারেশনের পরিমাণ সম্পর্কে, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে এটি 2025 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষে বাহ্যিক ফাইবার মূল্যবান এমটিওয়াই দ্বারা নির্ধারিত বাজারের ন্যায্য মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত সংস্থানগুলি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ২৯ শে এপ্রিল, ২০২৫ এর ধারকদের দ্বারা অনুমোদিত সর্বাধিক পরিমাণের সাথে সম্মতিতে শিল্প সম্পত্তিতে বিনিয়োগের জন্য বা সিবিএফআইএস পুনঃনির্ধারণ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই বিবৃতিটির তারিখে, ফাইব্রা এমটিওয়াই 30 জুন, 2025 এর মূল্যবোধ বিবেচনা করে অফিসগুলির নিম্ন -পারফরম্যান্স পোর্টফোলিওর 80 শতাংশের কাছাকাছি পরিমাণের কাছাকাছি পরিমাণের জন্য কিছু শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় চুক্তিগুলি বিক্রয় বা স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছে।