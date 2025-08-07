এমনকি ইমিগ্রেশন বিরোধী প্যাকেজটি ভেটো করা হলেও, বিধিগুলি আরও কঠোর হবে, মন্ত্রীকে সতর্ক করেছেন | পর্তুগাল

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
বিনামূল্যে অ্যাক্সেস: পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন ব্রাজিল ইন স্রাব অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস।
মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীর মন্ত্রী আন্তোনিও লেইটিও আমারো বৃহস্পতিবার (07/07) স্বীকার করেছেন যে সাংবিধানিক আদালত পুরোপুরি ভেটো করতে পারে বা কিছু অংশে, 16 জুন প্রজাতন্ত্রের বিধানসভা দ্বারা অনুমোদিত অভিবাসনের বিরোধী প্যাকেজটি। তাঁর মতে, যদিও তিনি এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন, লুয়েস মন্টিনিগ্রো সরকার এমন ব্যবস্থাগুলির উপর জোর দেবে যা অভিবাসীদের দেশে ক্রমবর্ধমান কঠিন করে তুলেছে।
“সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এবং সরকার এখনই কী করবে? তারপরে অপেক্ষা করুন। তারপরে, সিদ্ধান্তটি বিশ্লেষণ করে। এবং যদি পুরো বা এক অংশে সাংবিধানিক আদালত অস্বস্তিতে আসে তবে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একমত নই, তবে আসুন আমরা তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মোকাবিলা করব এবং আমরা ডিক্রিগুলিকে সামঞ্জস্য করব যা বিদেশের আইনকে পরিবর্তিত করে।
আইন অনুসারে, আদালতের এই সপ্তাহ পর্যন্ত অভিবাসন বিরোধী প্যাকেজের সাংবিধানিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রত্যাশাটি হ’ল বিদেশী আইনে সংসদে প্রচারিত পরিবর্তনের বিষয়ে একটি অবস্থান এই শুক্রবারের (08/08) এর পরে চলে গেছে। ডেপুটিদের কাছে সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির বিশ্লেষণের জন্য অনুরোধ এবং র্যাডিকাল পপুলিস্ট রাইট ডানদিকে আগমনের সমর্থনে অনুমোদিত, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সৌসাকে তৈরি করেছিলেন, যিনি প্যাকেজে একাধিক অপব্যবহার দেখেছিলেন, বিশেষত পিতামাতাদের এবং শিশুদের দ্বারা সংহতকরণের জন্য, এবং বিদেশিদের প্রতিরোধের দ্বারা অভিযুক্তদের দ্বারা অভিযুক্তদের দ্বারা অভিযুক্তদের দ্বারা করা হয়েছিল।
আরও নিয়ন্ত্রণ
একটি সংবাদ সম্মেলনে লেইটিও আমারো জোর দিয়েছিলেন যে অভিবাসন বিরোধী প্যাকেজে সামঞ্জস্য করার জন্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে। “আমরা রুটে কিছু সামঞ্জস্য করব, তবে গন্তব্যটি একই এবং রয়ে গেছে।” তিনি স্ট্রিচ। তার জন্য, পর্তুগালের প্রয়োজন এবং আরও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন থাকবে। “আমরা নিশ্চিত যে দেশটি একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য চায়, এবং আরও বেশি এবং আরও ভাল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য অভিবাসী প্রবাহের প্রয়োজন।”
আইএমএ দ্বারা প্রকাশিত সর্বাধিক সাম্প্রতিক গণনা দ্বারা, পর্তুগাল আজ প্রায় 1.6 মিলিয়ন অভিবাসী, তাদের বেশিরভাগ ব্রাজিলিয়ান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই উল্লেখ করেছিলেন যে দেশের ব্রাজিলিয়ান সম্প্রদায় এখন 550,000 এরও বেশি নাগরিক। অ্যান্টি-ইমিগ্রেশন প্যাকেজ, যাইহোক, মূলত ব্রাজিলিয়ানদের প্রভাবিত করে, যারা হ’ল যারা সবচেয়ে বেশি পরিবারকে পুনরায় গ্রুপিং করার জন্য এবং কাজের সর্বাধিক দাবিদার মতামতগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করেন, এখন “উচ্চ দক্ষ” শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
বিদেশীদের আইনের পরিবর্তনগুলিও ব্রাজিলিয়ান এবং টিমোরেস পর্যটকদের ভিসা ছাড়াই পর্তুগালে প্রবেশের সম্ভাবনা এবং ইতিমধ্যে পর্তুগিজ অঞ্চলে বাসভবনের অনুমতিের জন্য অনুরোধ করে। পর্তুগিজ -স্পেকিং দেশগুলির (সিপিএলপি) সম্প্রদায়ের অন্যান্য নাগরিকের উপর একই বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে – তবে তাদের পর্তুগিজ অঞ্চলে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের কাছ থেকে ভিসা বহন করতে হয়েছিল।
প্রশস্ত -ওপেন দরজা
লেইটো আমারো বিদেশীদের আইনে পরিবর্তনের রক্ষায় জোর দিয়েছিলেন: “অতীতের বিস্তৃত উন্মুক্ত দরজাগুলির নীতিটি ছিল একটি বিশাল দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। এটি বোঝায় যে এই গত বছর, এখন এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আরও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমরা বেশ কয়েকটি গ্রহণ করি, তবে আরও কিছু সঠিক,” তিনি বলেছিলেন, “তিনি বলেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন, “
মন্ত্রীর দৃষ্টিতে বর্তমান সরকার অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং “এ জাতীয় বিস্তৃত দরজা বন্ধ করার জন্য” অনেক কিছু করেছে। তাঁর মতে, এটি “এই বছর আরও ভাল আচরণ করার জন্য এবং পর্তুগালের কাছে আসা মর্যাদার সাথে” অনেক কিছু করা হয়েছিল। “তবে আরও কিছু করা দরকার,” তিনি বলেছিলেন।
ইমিগ্রেশন বিরোধী প্যাকেজে সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত কী হতে পারে তা পুনরাবৃত্তি করার সময় তিনি তুলে ধরেছিলেন: “সিদ্ধান্ত নির্বিশেষে আমি পর্তুগিজদের, সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা এটি সমর্থন করে যে পর্তুগালের আরও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন থাকবে।”
মার্সেলো উত্তর
প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির জবাবে, যিনি বিদেশী আইনে পরিবর্তনের বিপরীতে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে বেশিরভাগ যারা অভিবাসীদের শাস্তি দেয় এমন ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করেছেন “এর জন্য সময়মতো বিচার করা হবে,” লেইটিও আমারো বলেছিলেন: “আমি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির মতো একই কথা বলতে সক্ষম হব।
মন্ত্রীর মতে, তাদের এখনও চেষ্টা করা হবে “যারা এই জাতীয় আইন ও অনুশীলনগুলি অনুমোদন করেছেন যা বিস্তৃত দরজাগুলির অভিবাসন ঘটায়, যারা আগ্রহের প্রকাশ তৈরি করেছিলেন এবং এটি বজায় রেখেছিলেন এবং এটিকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, সেফের বিলুপ্তি সেই বিপর্যয়কর উপায়ে”। তিনি সমাজতান্ত্রিক দলের পরোক্ষ ছিলেন, যিনি কার্যনির্বাহী থেকে কয়েক বছর আগেও নাটকীয়ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে শেষ নির্বাচনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন, যা প্রজাতন্ত্রের সমাবেশের দ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ধরে নিয়েছিল।
লেইটো আমারো এই ইঙ্গিত দেওয়ার একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে, সাংবিধানিক আদালতে সম্ভাব্য সরকারী পরাজয়ের সাথে একমত না হওয়া সত্ত্বেও, মন্টিনিগ্রো এবং মার্সেলো রেবেলো ডি সৌসাকে প্রশাসনের মধ্যে উত্তেজনার জলবায়ু নেই। “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সুনির্দিষ্ট কথা হিসাবে, আমি এটি স্পষ্টভাবে বলতে পারি: যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক উত্তেজনা বা সংঘাতের অস্তিত্ব নেই যা বিদ্যমান নেই,” তিনি বলেছিলেন।