You are Here
News

এমনকি এখন, পিএসএ পরীক্ষা অত্যন্ত বিতর্কিত রয়ে গেছে

এতে বলা হয়েছে যে যদি এক হাজার পুরুষকে পিএসএ দিয়ে স্ক্রিন করা হয় তবে প্রোস্টেট ক্যান্সারে মারা যাওয়ার ঝুঁকি এক হাজারে পাঁচটি। এবং যারা পিএসএ -তে প্রদর্শিত হয় না তাদের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারে মারা যাওয়ার ঝুঁকি এক হাজারে ছয়। মূলত, মৃত্যুর হারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।
স্ক্রিন করা এক হাজার পুরুষের মধ্যে 720 টি নেতিবাচক পরীক্ষা করবে। একশত আটচল্লিশ বা প্রায় 20 শতাংশের “মিথ্যা ধনাত্মক” থাকবে যার জন্য অপ্রয়োজনীয় বায়োপসি প্রয়োজন। একশত এবং দু’জন পুরুষকে প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত করা হবে, তবে 33, বা এই রোগীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ রোগীর জীবদ্দশায় লক্ষণ বা মৃত্যুর ফলস্বরূপ হবে না। তবে, রোগের অগ্রগতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে, এই পুরুষরা সম্ভবত চিকিত্সা চাইবেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts