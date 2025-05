এমন একটি ট্রিপ যা আপনাকে সময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছে বলে মনে করবে

* * *

প্রিয় অ্যাটলাস:

আমার কাছে ডলোরিয়ান নেই, তবে আমি সময় মতো ভ্রমণ করতে চাই – বা কমপক্ষে এটির মতো অনুভব করতে চাই। এমন একটি গন্তব্য কী যেখানে আমি কিছুটা জন্য অন্য যুগে থাকার ভান করতে পারি?

এখানে একটি ধারণা: দক্ষিণ নীল উপত্যকা বরাবর যাত্রা করুন, যা আসওয়ান এবং লাক্সারের মধ্যে প্রসারিত। নিজেকে একটি নদীর নৌকায় চিত্রিত করুন, নীল নদের দিকে সুদানের দিকে যাত্রা করছেন। মরুভূমির পাহাড়গুলি অবসন্ন সূর্যের নীচে দূরত্বে লাল জ্বলজ্বল করে। বেলেপাথরের ব্যাংকগুলি প্রাক-বাইবেলের দর্শনীয় স্থানগুলির স্ক্রোলের মতো ছড়িয়ে পড়ে-পাম গ্রোভস, কাদা ইটের ঘরগুলি, ভ্রান্ত ক্ষেত্রগুলিতে মহিষ চারণ। বাচ্চারা তাদের মায়েরা পাথরের ধাপে বসে যখন নৌকাগুলি পাস করার সময় অক্লান্তভাবে তরঙ্গ করে। দিগন্তের নীচে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে, নীলটি প্যাস্টেল আকাশের নীচে প্রশান্ত হয়। দু’জন জেলে যখন একটি ডিঙ্গি থেকে একটি লাইন ফেলেছিল তখন গোলাপী জলের বিরুদ্ধে খেজুরের একটি রূপরেখা।

রোমান বিজয়ী, মিশরোলজিস্ট, আগাথা ক্রিস্টি ভক্ত এবং ইতিহাসের পাশাপাশি একইভাবে নীল উপত্যকাটি রোমান্টিক করে দেওয়ার একটি কারণ রয়েছে। এর তীরে মন্দির এবং শহরগুলি দাঁড়িয়ে আছে যেগুলি সহস্রাব্দ এবং বহু ধর্মীয় এবং দেবতাদের সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে অব্যাহত রয়েছে, যেখানে প্রাচীন রোমানরাও আপেক্ষিক নতুন আগত ছিল। এক রাতে, আপনি কুমির দেবতা সোবেককে উত্সর্গীকৃত কোম ওম্বো মন্দিরের আলোকিত ধ্বংসাবশেষগুলি দেখতে থামাতে পারেন। ২,২০০ বছর বয়সে, মন্দিরটি প্রাচীন মিশরের হেলেনিস্টিক সময়কালে গ্রীক শাসকরা তৈরি করেছিলেন এবং এটি পূর্বের নুবিয়ার সীমান্তের (৩২০০ বছর বয়সী) দক্ষিণে আবু সিম্বলের তুলনায় তরুণ, বা খ্রিস্টপূর্ব ১৩৯০ সালে শতাব্দী ধরে নির্মিত প্রচুর লাক্সার মন্দির কমপ্লেক্স।

একটি নদী ক্রুজ দক্ষিণ নীল উপত্যকার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অর্জনের কালজয়ী পদ্ধতি। বেশিরভাগ ভ্রমণপথগুলি লাক্সার থেকে আসওয়ান বা তদ্বিপরীত থেকে যায় এবং চার দিনের ভ্রমণের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের (অগ্রিম বই, এবং আপনি একটি কেবিন এবং খাবারের জন্য $ 700 এর নিচে ডিল খুঁজে পেতে পারেন)।

এডফু, কম ওবো এবং আসওয়ানের স্টপগুলির মধ্যে যাত্রীরা রোলিং দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সানডেকের উপর ঝলমলে শুয়েছিল। কেবিনে, আপনি দৃশ্যাবলীটি ছড়িয়ে পড়ার সময় একটি বইয়ের সাথে বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত, নীল নদের এবং এর লীলা ব্যাঙ্কগুলির ডানদিকে খোলা বারান্দার দরজাগুলি আবিষ্কার করতে পেরে আনন্দিত হবেন। কোনও কার্যকরী ওয়াইফাই নেই, এবং স্টপগুলির মধ্যে কেবল ধীরে ধীরে গ্লাইডিংয়ের অন্তহীন ঘন্টা।

আসওয়ান

স্পষ্টতই, বাজেট নদীর ক্রুজগুলি অবিশ্বাস্যভাবে চিত্তাকর্ষক হতে পারে। সংস্থাগুলি মিশরোলজিস্টের পশ্চিমাঞ্চলের কল্পনা বুঝতে পারে এবং আপনি “নুবিয়ান নাইটস” বা “জালাবিয়া পার্টি” পাবেন লাল ভেলোর কাউচগুলির একটি বিবর্ণ লাউঞ্জে হোস্ট করা। আসওয়ানে, এটি আপনার সিস্টেম থেকে বের করার জন্য, আপনি পুরানো ছানি হোটেলটি ঘুরে দেখার জন্য ভাউচার কেনার জন্য 20 ডলার দিতে চাইতে পারেন, যেখানে আগাথা ক্রিস্টি লিখেছেন নদের উপর মৃত্যু। লবিটি অত্যাশ্চর্য, colon পনিবেশিক, আড়ম্বরপূর্ণ। করিডোর বরাবর হাঁটতে আপনি পুরানো ফোন বুথ, historic তিহাসিক লিফট এবং দেয়ালে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখার ছবিগুলি প্রশংসা করতে পারেন। Colon পনিবেশিক বার তার গা dark ় কাঠ এবং ঝাড়বাতি এবং জেব্রা প্রিন্ট আর্মচেয়ারের সাথে মাদকাসক্ত। স্বীকৃতভাবে দৃষ্টিনন্দন টেরেস এলিফ্যান্টাইন দ্বীপে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং এর বাইরে ব্লফসকে উপেক্ষা করে। নদীতে, সার্ফবোর্ডে ছোট ছেলেরা পর্যটকদের কাছে ট্রিনকেট বিক্রি করার আশায় ফেলুকাসের পরে খাঁটিভাবে তাড়া করে।

আপনি যদি এই colon পনিবেশিক হোটেলগুলির নস্টালজিক কাফন থেকে দূরত্ব চান তবে আসওয়ানে থাকাকালীন, ফিলি মন্দিরে যান, খেজুর এবং আবলুস গাছ সহ একটি দ্বীপের উর্বরের উপর একটি অত্যাশ্চর্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কমপ্লেক্স। খ্রিস্টান শরণার্থীরা পুরো মহিমান্বিত বাইরের মুখ এবং চেম্বারের দেয়াল জুড়ে স্ক্র্যাচ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যখন মিশর 640 সালে আরব বিজয়ের পরে মিশর একটি ইসলামিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার হয়ে ওঠার অনেক আগে মিশর যখন নির্যাতিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাড়িতে ছিল তখন থেকেই।

দ্বীপের চারপাশে হাঁটতে আপনি ভূমধ্যসাগরের তীরে নিজেকে কল্পনা করতে পারেন, তবে আপনি বাস্তবে দুটি বাঁধের মধ্যে নীল নদের মাঝখানে একটি হ্রদে রয়েছেন। আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দর্শনীয় চিত্রগুলি এবং প্রকল্পে সোভিয়েত-মিশরীয় সহযোগিতার ইতিহাসে আগ্রহী হন তবে একটি সংক্ষিপ্ত ড্রাইভ দূরে আসওয়ান হাই ড্যামও একটি দর্শনীয়। একটি বিশাল ভাস্কর্যটি এখনও বাঁধের সাইটের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বিপথগামী কুকুর, ভূ -রাজনীতিতে উদাসীন, মারাত্মক বাতাস সত্ত্বেও বাঁধের লেজগুলিতে সানবেথ।

আবু সিম্বল

মন্দির আবু সিম্বলঅনেকে মিশরের সবচেয়ে সুন্দর হিসাবে বিবেচিত, তাদের প্রলোভনের অংশটি তাদের প্রত্যন্ত স্থানে ow ণী। আসওয়ান থেকে, তাদের মিশরীয়-সুদানী সীমান্তের আগে বিস্তৃত মরুভূমির মধ্য দিয়ে চার ঘন্টা গাড়ি চালানো দরকার। সেখানে, নাসের লেকের ঝলকানি উপকূলে, নীল জলের ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র বাতাসের দ্বারা প্রবাহিত, আপনি নিজের এবং তার প্রিয় রানী নেফারতিতির জন্য নির্মিত ফেরাউন রামসেস দ্বিতীয় মন্দিরগুলির প্রবেশদ্বারকে রক্ষা করছেন কলসি। অলৌকিকভাবে, মন্দিরের উত্তপ্ত, নিম্ন চেম্বারের অভ্যন্তরে, রঙগুলির মূল রঙ্গকগুলি তিন সহস্রাব্দের মধ্য দিয়ে অব্যাহত রয়েছে, ফ্রেস্কোগুলি ক্রিমসন এবং সেরুলিয়ানকে বিবর্ণ করেছিল, যা কারিগরদের দ্বারা ওচার এবং মালাচাইট ব্যবহার করে মিশ্রিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, আপনি যে কোনও সময় মিশরীয় মন্দিরে থাকাকালীন সন্ধান করুন এবং আপনি সম্ভবত তাদের মূল রঙে অত্যাশ্চর্য ত্রাণগুলি দেখতে পাবেন, বালুকাময় বাতাসের বিরুদ্ধে রয়েছেন। আমার কাছে, বেলেপাথরের দৈত্যগুলির চেয়ে আরও বেশি চলমান যেগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে এই সূক্ষ্ম রঙ্গকগুলি যা কখনও পুনরুদ্ধার করা হয়নি, এখনও তাদের সৌন্দর্য সহস্রাব্দ জুড়ে সরবরাহ করে।

লাক্সার

আপনার নদী ক্রুজের শেষে, এটি এক সপ্তাহ লাক্সারে ব্যয় করা ভাল, এটি একসময় প্রাচীন মিশরের হৃদয় থিবস নামে পরিচিত। পূর্ব তীরটি আরও উন্নত ও বাণিজ্যিকীকরণ করা হলেও, প্রাসাদযুক্ত হোটেল, বাজর এবং লাক্সার মন্দিরের (হাইপোস্টাইলসের অত্যাশ্চর্য সুন্দর হলটি মিস করবেন না), তবে পূর্বের যুগের বুকলিক ছন্দগুলি গ্রামীণ পশ্চিম তীরে অবিরত রয়েছে, যেখানে মূল ধমনী থেকে সংরক্ষণ করা অনেকগুলি পথ ক্ষেত্রের পাশাপাশি স্থির রাস্তা রয়েছে।

আমার সুপারিশ হ’ল মোহাম্মদ সেতুহির কাছ থেকে সাইকেল ভাড়া নেওয়া, যার বাইকের দোকান ফেরি অবতরণ থেকে কয়েক মিনিটের পথ ধরে, এবং আপনার যতটা সকাল রয়েছে ততক্ষণে দুটি চাকার ওপেন নেক্রোপলিস দেখুন। উত্তাপকে পরাজিত করতে, ভোর থেকে শুরু করুন, গিজিরার উপরে উঠে আসা বন্ধ্যা থেবান পর্বতমালার দিকে প্যাডেল করুন এবং এ মার্ভেল মেমনের কলসিযে অভিভাবকরা আপনাকে তাদের মুখগুলি উদীয়মান রোদে সোনার ঝলমল করে তা আপনাকে স্বাগত জানাবে।

তাদের পিছনে, পর্বতমালায় প্রাচীনত্ব থেকে দুর্দান্ত সমাধি রয়েছে, উপত্যকাগুলি এত পবিত্র তারা রাজা এবং কুইনদের চিরন্তন নিদ্রা রাখে। You’ll pass soft green fields, truckloads of men minding the hot air balloons that take off in the valley at sunrise, locals lining up at the gates of active archaeological digs, waiting for the day’s mission of moving earth and rubble in hope of discovering buried chambers. বৃদ্ধ পুরুষরা আপনার পাশে চড়তে পারে, একটি গাধা চড়ে উত্পাদনের একটি কার্ট টানছে।

আপনি যদি এটির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেন তবে আপনি গোলাপ রঙের ভোর আলোতে এই মরুভূমির পর্বতমালায় সময়ের সঙ্গতি অনুভব করবেন। আপনি রামসেস তৃতীয় এবং তুতানখামুনের সমাধিগুলি পাবেন, ওজিম্যান্ডিয়াসের পতিত আবক্ষ যা রামেসিয়ামে পার্সি শেলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং জাঁকজমক হ্যাটশেপসুট মন্দিরউগ্র রানী দ্বারা খোদাই করা একটি চাপানো ক্লিফে খোদাই করা। একটি মুডব্রিক হোটেল বা রেস্তোঁরাটির ছায়াযুক্ত উঠোনে, আপনি একটি নতুন প্রজন্মের প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষার্থীদের উত্তেজনায় দিনের খননগুলি নিয়ে আলোচনা করতে শুনতে পাবেন। যে কোনও মুহুর্ত, এবং একটি নতুন আবিষ্কৃত ক্রিপ্ট দরজাটি আবিষ্কার করা যেতে পারে, অন্যদিকে এর প্রাচীন বাসিন্দারা হাজার হাজার বছর অন্ধকারে তাদের বিশ্রাম থেকে পুনরায় উত্থিত হয়।

* * *

আউব রে লেসচার একজন ফরাসি-চীনা-আমেরিকান লেখক এবং সম্পাদক-চিফ অফ-চিফ অ্যাসাইনমেন্ট অফ, একটি স্বাধীন সাহিত্য ভ্রমণ প্রকাশনা। তিনি প্রোভেন্স, উত্তর চীন এবং সাংহাইয়ের মধ্যে বেড়ে ওঠেন এবং ২০১৫ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তিনি ভ্রমণ লেখক হওয়ার আগে বিদেশ নীতিতে কাজ করেছিলেন। তার কথাসাহিত্য এবং সৃজনশীল নন -ফিকশন উপস্থিত হয়েছে বা আগত গের্নিকা, লুহেবুব, বৈদ্যুতিক সাহিত্য, লক্ষ লক্ষডাব্লুবুর, ফ্লোরিডা পর্যালোচনা অনলাইন, লিটারএবং আরও। তার প্রবন্ধটি “রাস্তার বেন্ড” এর জন্য নির্বাচিত হয়েছিল সেরা আমেরিকান প্রবন্ধ 2022। তার প্রথম উপন্যাস, নদী পূর্ব, নদী পশ্চিম2024 সালের জানুয়ারিতে উইলিয়াম মোর/হার্পারকোলিনস প্রকাশ করেছিলেন।