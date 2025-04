এমন একটি দিন যা আরও ভাল করার জন্য সমস্ত কিছু পরিবর্তন করবে – জ্যোতিষকে একটি অত্যাশ্চর্য তারিখ বলে

আপনার স্বপ্ন লিখুন। এগুলিতে বড় সমাধানের জন্য টিপস থাকতে পারে। ছবি: pixabay.com

28 এপ্রিল কথা বলার চেয়ে বেশি শোনার উপযুক্ত। এটি নীরবে যে সেরা ধারণাগুলি জন্মগ্রহণ করে।

জ্যোতিষ এটি সম্পর্কে গাজেটা.ইউএ জানিয়েছে এলেনা ম্যাক্সিমোভা।

“আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, নিজেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে: আপনি যা চান তা” জ্যোতিষ বলেছেন। “একাকীত্ব বা শান্ত পদচারণায় সময়গুলি সংস্থানগুলিতে থাকতে সহায়তা করবে এবং চিন্তাভাবনাগুলি প্রবাহিত করতে সহায়তা করবে your আপনার স্বপ্নগুলি লিখুন They এগুলি বড় সিদ্ধান্তের জন্য টিপস থাকতে পারে your আপনার জীবনে কিছুটা সৌন্দর্য যুক্ত করুন। একটি বাড়ি কিনুন our আমাদের জীবনের সেরা সম্পর্কে আপনি অনুভব করা ব্যক্তির কাছ থেকে অনুভূতি প্রয়োজন।

মেষ (মার্চ 21 – 20 এপ্রিল)

অন্তর্দৃষ্টি ব্যর্থ হবে না। প্রথম ছাপ এবং অভ্যন্তরীণ আবেগকে বিশ্বাস করুন। সৃজনশীলতা, আধ্যাত্মিক অনুশীলন বা অন্যের যত্নের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর সাথে কাজটি ভাল হবে। ব্যক্তিগত জীবনে, সৎ কথোপকথন বা অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আপডেট করার অনুভূতি সম্ভব।

বৃষ (এপ্রিল 21 – 20 মে)

নিজেকে নির্জনতার মুহুর্তগুলি দিন। এমনকি একটি সংক্ষিপ্ত ধ্যান আপনার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য খুলতে পারে। বড় -স্কেল স্বপ্ন দেখতে ভয় পাবেন না। এখন মহাবিশ্ব আপনার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে যত্নশীল।

মিথুন (মে 21 – জুন 21)

নিজের সম্পর্কে আপনার বিশ্ব ঘোষণা করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি একই সাথে বেশ কয়েকটি জায়গায় থাকার ক্ষমতা ব্যবহার করেন তবে আপনার অনেক কিছুই থাকবে।

ক্যান্সার (জুন 22 – 22 জুলাই)

ব্যবসায় সভা না করা ভাল। ডেটিং এড়িয়ে চলুন। লোকেরা আপনার পরিবেশে ঘৃণ্য এবং দুষ্টু আসবে। নিজেকে ঝামেলা থেকে cover েকে রাখুন। খেলাধুলা করুন। ইতিবাচক আবেগের জন্য দেখুন। শপিং ভাড়া মজা হবে না। আসবাবপত্র এবং সরঞ্জাম ক্রয় স্থানান্তর করুন।

সিংহ (জুলাই 23 – আগস্ট 23)

বাড়ি এবং কাজের মধ্যে ভাঙ্গতে নিজেকে ভাঙ্গবেন না। সন্ধ্যায় আপনার প্রিয়জনকে ভাগ করুন। তাদের ভালবাসা এবং সমর্থন আপনাকে আশাবাদ নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে সহায়তা করবে।

কুমারী (আগস্ট 24 – সেপ্টেম্বর 23)

আপনি পরিবর্তনের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করুন। এখন আপনার রাস্তায় ছুটি আসবে। উপার্জন বাড়ছে। পরিবারে পুনরায় পরিশোধের জন্য অপেক্ষা করুন। শিশু, নাতি -নাতনি এবং ভাগ্নে জন্মগ্রহণ করবে।

তেরেসা (সেপ্টেম্বর 24 – 23 অক্টোবর)

এই মুহুর্তে, আপনি রিয়েল এস্টেট কিনতে পারেন, একটি গৃহসজ্জার পরিকল্পনা করতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার নিজের ব্যবসা খুলতে পারেন। আপনি সত্যিই খুশি এবং ভালবাসা বোধ।

বৃশ্চিক (অক্টোবর 24 – নভেম্বর 22)

ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা থাকবে তবে বিশ্বাস করা শেখা ভাল। ডায়েটে সামান্য পরিবর্তন বা একটি নতুন স্লিপ মোড শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করবে। অন্তর্দৃষ্টি আপনার অভ্যন্তরীণ কম্পাস। শুনুন এবং প্রম্পটগুলি অনুসরণ করুন। টিম ওয়ার্ক পছন্দ। তাহলে আপনি আরও অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

ধনু (নভেম্বর 23 – 21 ডিসেম্বর)

আপনার নিজের শখ সম্পর্কে ভুলে যাবেন না। এটি ভাল অর্থ উপার্জন করবে। নতুন প্রতিভা প্রদর্শিত হবে। আপনি মুভিটির জন্য কোনও বই বা স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করতে পারেন, রন্ধনসম্পর্কীয় মাস্টারপিস তৈরি করতে পারেন।

মকর (ডিসেম্বর 22 – জানুয়ারী 20)

আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সফল হবেন। ওভারটাইম কাজ করার ইচ্ছা আপনাকে ভাল উপার্জনের গ্যারান্টি দেয়। বিরক্ত হওয়ার সময় নেই। আপনার সাফল্য বিলম্ব হবে না। বিশেষত শক্তিশালী এবং ফলের সমৃদ্ধ মে মাসের প্রথম দিকে হবে।

অ্যাকোরিয়াস (জানুয়ারী 21 – ফেব্রুয়ারী 20)

আপনি রিয়েল এস্টেট কিনতে পারেন, একটি নতুন গাড়ি কিনতে পারেন, নির্মাণ শুরু করতে পারেন। বিবাহ মে মাসে ভাল। আপনি যে ব্যবসায়টি শুরু করতে চান তাতে অর্থ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। সব কিছু ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না। উন্মুক্ত করার জন্য, আপনার ন্যূনতম প্রারম্ভিক মূলধন রয়েছে।

মাছ (ফেব্রুয়ারি 21 – মার্চ 20)

আপনি যা চান সব পাবেন। আপনাকে লক্ষ্য করা হবে, আরও ভাল অবস্থানে আমন্ত্রিত করা হবে, বোনাস এবং বেতন বাড়িয়ে উত্সাহিত করা হবে। কাজ এবং উপার্জনের জন্য একটি উত্সাহ হবে। আপনি কাছাকাছি আপনার বাড়ির আরাম এবং নির্ভরযোগ্য কাঁধ চাইবেন।

মে মাসে, অর্থ সৃজনশীল পকেটে যাবে। যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করুন এবং ফলাফলের উপর কাজ করুন। জ্যোতিষী মে মাসের জন্য একটি আর্থিক পূর্বাভাস দিয়েছেন এবং কাদের জন্য সম্পদ এবং সমৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করছেন তা জানিয়েছেন।