এমপিবি ভেটেরান্সের কল্যাণে প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে

সামরিক পেনশন বোর্ড (এমপিবি) সমস্ত নাইজেরিয়ান সামরিক অবসরপ্রাপ্তদের কল্যাণ ও মর্যাদার প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে, উল্লেখ করে যে এটি ভেটেরান্সের ত্যাগের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা রাখবে এবং তাদের অধিকারগুলি ন্যায্যতা, নির্ভুলতা এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দৃ olute ় থাকবে।
এই প্রতিশ্রুতিটি রবিবার আবুজার প্রতিরক্ষা সংবাদদাতাদের বোর্ডের মুখপাত্র, স্কোয়াড্রন নেতা আলিয়ু মোহাম্মদ দ্বারা উপলব্ধ করা একটি বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, কিছু স্বেচ্ছাসেবী অবসরপ্রাপ্তরা অবৈতনিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
বিবৃতি অনুসারে, “তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি দাবি এমপিবির এখতিয়ারের বাইরে পড়েছিল, বোর্ডের আদেশের মধ্যে থাকা গ্র্যাচুয়ের উপাদানটি তাত্ক্ষণিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।”
এটি ব্যাখ্যা করেছে যে, তাঁর ওপেন-ডোর নীতি ও প্র্যাকটিভ নেতৃত্বের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোর্ডের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল আবুবকর ইদ্রিস আদমু, 2025 সালের 6th ষ্ঠ ও 8 ই আগস্টে আবুজার বোর্ডের সদর দফতরে সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্তদের একটি গোলটেবিল আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
“চেয়ারম্যান, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, এবং বিমান বাহিনীর পেনশনগুলির পাশাপাশি অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের দ্বারা অংশ নেওয়া বৈঠকগুলি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত ইন্টারেক্টিভ ছিল।
“অধিবেশন চলাকালীন, অবসরপ্রাপ্তরা কীভাবে তাদের গ্র্যাচুয়েটি গণনা করা হয়েছিল তার ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল, উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের উপর স্পষ্টতা সরবরাহ করা হয়েছিল।
“স্বচ্ছ এক্সচেঞ্জ কেবল উপস্থিতদের নির্দিষ্ট উদ্বেগকেই সম্বোধন করেনি তবে বোর্ড এবং প্রবীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আস্থা জোরদার করতে সহায়তা করেছিল।”
বিবৃতিতে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে বোর্ড অবসরপ্রাপ্তদের সরকারী যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে কোনও উদ্বেগ অব্যাহত রাখতে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে এর পরিধির মধ্যে থাকা সমস্ত বিষয়গুলি তাত্ক্ষণিকভাবে এবং স্বচ্ছভাবে সম্বোধন করা হবে।
এটি পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, এভিএম আদমুর নেতৃত্বে এবং রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর নবীন হোপ এজেন্ডা দ্বারা পরিচালিত, বোর্ড নাইজেরিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সার্ভিসম্যান এবং মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্তি, জবাবদিহিতা এবং উচ্চতর মানের পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অবিচল রয়ে গেছে।
“প্রবীণদের আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে যে তাদের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশাসনটি উন্মুক্ত, সক্রিয় এবং নাইজেরিয়ার অবসরপ্রাপ্ত সার্ভিসম্যান এবং মহিলাদের মর্যাদা ও কল্যাণকে সমর্থন করার জন্য উত্সর্গীকৃত রয়েছে,” এতে যোগ করা হয়েছে।
ট্রিবিউনলাইন