এমবেকি, বিকো, টুটু ফাউন্ডেশন 15 আগস্ট থেকে জাতীয় সংলাপ প্রত্যাহার করে

বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ভিত্তি প্রস্তুতিমূলক টাস্ক দলের (পিটিটি) কাঠামো এবং আসন্ন প্রথম জাতীয় সম্মেলন থেকে সরে এসেছে জাতীয় সংলাপ 15 আগস্ট, 2025 এর জন্য নির্ধারিত।
স্টিভ বিকো ফাউন্ডেশন, থাবো এমবেকি ফাউন্ডেশন, চিফ অ্যালবার্ট লুথুলি ফাউন্ডেশন, ডেসমন্ড এবং লেয়া টুটু লিগ্যাসি ফাউন্ডেশন, ডাব্লুডিবি ফাউন্ডেশন, অলিভার এবং অ্যাডিলেড ট্যাম্বো ফাউন্ডেশন এবং কৌশলগত সংলাপ গোষ্ঠী শুক্রবার একটি যৌথ বিবৃতিতে তাদের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে।
এই গোষ্ঠীটি, যা গত এক বছরে উদীয়মান জাতীয় সংলাপ প্রক্রিয়া গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে, বলেছে যে সিদ্ধান্তটি “গভীর আক্ষেপ” এর জায়গা থেকে এসেছে তবে প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়।
তারা জোর দিয়েছিলেন যে তারা জনসাধারণের আস্থা, বিস্তৃত অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার মূলে থাকা নাগরিক-নেতৃত্বাধীন জাতীয় সংলাপের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন।
শুক্রবার জারি করা একটি যৌথ বিবৃতিতে ফাউন্ডেশনগুলি বলেছে যে প্রত্যাহারটি “আমাদের বিশ্বাসের কারণে যে মূল নীতিগুলি পুরো জাতীয় সংলাপকে বোঝাতে চেয়েছিল 15 আগস্ট একটি সমাবেশের আয়োজনের ভিড়কে লঙ্ঘন করা হয়েছে।”
“আমরা বাগদানের উদাসীনতার বাইরে এটি করি না, তবে জাতীয় সংলাপের সমস্ত দিক অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক এবং জনসাধারণের আস্থায় নোঙ্গর করা এই বিশ্বাসে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।”
তাদের উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে তারা নাগরিক-নেতৃত্বাধীন প্রক্রিয়া থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত একজনের দিকে সরে যাওয়ার হিসাবে বর্ণনা করে।
“নাগরিক-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের দিকে সরে গেছে,” তারা বলেছিল।
“15 আগস্ট সরকারী কর্মকর্তাদের ইচ্ছায় এবং উপ-কমিটি চেয়ারগুলির পরামর্শের বিরুদ্ধে একটি সম্মেলনে এগিয়ে যাওয়ার সময়, আমরা বিশ্বাস করি যে নাগরিকদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তকে হ্রাস করা হবে।”
“সময়সীমা পদার্থকে ওভাররাইড করতে পারে না। সংলাপ তাড়াতাড়ি লক করা যায় না।”
সংস্থাগুলি তাড়াহুড়ো টাইমলাইন, প্রস্তুতির অভাব এবং অনুমোদিত বাজেটের অনুপস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত করে।
তারা যুক্তি দেয় যে বর্তমানে কনভেনশনটি যেমন কল্পনা করা হয়েছে, ঝুঁকির চেয়ে বেশি প্রতীকী হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
“ছুটে যাওয়া টাইমলাইন, সীমাবদ্ধ রসদ এবং সীমিত ইন্টারেক্টিভ ডিজাইনের অর্থ প্রস্তাবিত কনভেনশন আর বাগদানের জন্য অর্থবহ প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে না,” তারা বলেছিল যে এটি “অংশগ্রহণের চেয়ে আরও বেশি পারফরম্যান্স” হিসাবে পরিমাণ হবে।
সর্বশেষ মুহুর্তের সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত “জরুরি সংগ্রহ” এর কারণে পাবলিক ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন সম্পর্কেও উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছিল, পাশাপাশি পিটিটির মধ্যে অমীমাংসিত মতবিরোধগুলি সংলাপের দিকনির্দেশ এবং পরিচালনা সম্পর্কেও।
15 আগস্ট ইভেন্ট এবং সম্পর্কিত পরিকল্পনার কাঠামো থেকে সরে আসা সত্ত্বেও, ভিত্তিগুলি জোর দিয়েছিল যে তারা বিস্তৃত জাতীয় সংলাপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
তারা প্রস্তাব দেয় যে কনভেনশনটি 15 ডিসেম্বর 2025 এর জন্য পুনরায় নির্ধারণ করা হবে, “পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, সংহতি এবং অংশগ্রহণমূলক অখণ্ডতা নিশ্চিত করে।”
” আমরা কোণগুলি কাটা, শক্তি কেন্দ্রীভূত করে বা প্রক্রিয়াটি ছুটে দিয়ে সেই লক্ষ্যটি অনুসরণ করতে পারি না। “
একটি সংবাদ সম্মেলন আগামী দিনগুলিতে আরও বিশদ সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
