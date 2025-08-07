এমবোকো রাইবাকিনার বিপক্ষে মহাকাব্য জয়ের সাথে জাতীয় ব্যাংকের ওপেন ফাইনালে পৌঁছেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
মন্ট্রিল – ভিক্টোরিয়া এমবোকোর historic তিহাসিক আরোহণ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।
বুধবার এলেনা রাইবাকিনাকে ১–6, -5-৫, -6–6 (৪) পরাজিত করার জন্য একটি মহাকাব্য প্রত্যাবর্তনের পরে কিশোর সংবেদনটি ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনের ফাইনালে খেলবে, বুধবার কানাডা জুড়ে ভক্তদের মনমুগ্ধকর একটি আসন্ন পার্টির সর্বশেষ অধ্যায়। আইজিএ স্টেডিয়ামের সেন্টার কোর্টে কানাডার নতুন টেনিস তারকার জন্য “অ্যালিজ ভিকি” চিহ্নের সাথে রেখাযুক্ত বৈদ্যুতিক বিক্রয়-আউট ভিড় হিসাবে ম্যাচ পয়েন্টে রাইবাকিনার শট লং যাত্রা করার পরে এমবোকো মাটিতে নামেন।
টরন্টোর 18 বছর বয়সী, যিনি এনসির শার্লোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি কঙ্গোলিজের বাবা-মায়ের কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় সেটের আগে একটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়েছিলেন এবং টাইব্রেকারকে জোর করে দু’বার নবম বংশোদ্ভূত রাইবাকিনা ভেঙেছিলেন।
তিনি কানাডিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য চতুর্থ কানাডিয়ান মহিলা হয়েছিলেন এবং 2019 সালে বিয়ানকা আন্দ্রেস্কুর শিরোপা সম্পন্ন হওয়ার পরে সর্বশেষতম।
এমবোকো শীর্ষ 300 এর বাইরে বছর শুরু করার পরে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে কমপক্ষে 34 তম স্থানে চলে যাবে।
রাইজিং স্টার এখন এই বছর সমস্ত প্রতিযোগিতায় 52-9 রেকর্ড রয়েছে, উচ্চতর র্যাঙ্কড খেলোয়াড়দের বিপক্ষে 26-8 সহ।
