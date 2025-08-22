You are Here
এমানুয়েল হারোর বাবা -মা হাতকড়া, ফুটেজ শোতে বন্ধ করে দিয়েছেন
এমানুয়েল হারোর বাবা -মা হাতকড়া, ফুটেজ শোতে বন্ধ করে দিয়েছেন

এমমানুয়েল হারো
চমকপ্রদ ফুটেজে দেখা যায় যে পিতামাতারা হাতকড়া বন্ধ করে দিয়েছেন !!!

পিতামাতারা-গ্রেপ্তার-ক্যাল -08-22-2025

সান বার্নার্ডিনো কাউন্টি শেরিফের অফিস

7 মাস বয়সী অনুপস্থিত পিতামাতার গ্রেপ্তার এমমানুয়েল হারো নাটকীয় কিছু কম ছিল না – এবং এটি সমস্ত ভিডিওতে।

ভিডিও দেখায় জ্যাক এবং রেবেকা হারো শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির তাদের ক্যাবজনের বাইরে হাতকড়াগুলিতে আঘাত করা, সান বার্নার্ডিনো কাউন্টি শেরিফের হত্যাকাণ্ডের বিশদ এবং বিশেষায়িত প্রয়োগকারী বিভাগের গোয়েন্দারা ঘিরে একটি পুলিশ গাড়িতে নামার আগে।

এমমানুয়েল হারো সান বার্নার্ডিনো শেরিফের বিভাগ সাব সোয়াইপ

কর্তৃপক্ষগুলি এখন বিশ্বাস করে যে বেবি এমানুয়েল মারা গেছে, এবং তার দেহাবশেষ অনুসন্ধান এখনও চলছে।


জ্যাক এবং রেবেকা উভয়কে সিএর রিভারসাইডের রবার্ট প্রিসলি ডিটেনশন সেন্টারে বুক করা হয়েছিল জামিন ছাড়া। এখনও অবধি অন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি – এবং পুলিশ বলেছে যে অন্য কোনও সন্দেহভাজন আলগা নয়।

টিএমজেড আজ এর আগে এই সংবাদটি ভেঙে দিয়েছে … আইন প্রয়োগকারীরা আমাদের জানায় যে এই দম্পতি শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং এখন তিনি রয়েছেন গুরুতর হত্যার অভিযোগের মুখোমুখি

বাবা -মা এক সপ্তাহ আগে দাবি করেছিলেন যে এমমানুয়েলকে একটি বড় 5 ক্রীড়া সামগ্রীর পার্কিং থেকে অপহরণ করা হয়েছিল – তবে তাদের গল্পটি দ্রুত লাল পতাকা তুলেছিল।

রেবেকা বলেছিলেন যে এমমানুয়েলের ডায়াপার পরিবর্তন করার সময় তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং কেউ বলেছিল, “হোলা”, এবং তাকে ঘুষি মারার পরে।

তদন্তকারীরা হ্যারো বাড়ির পুরো অনুসন্ধান শুরু করে, এমমানুয়েলের বাবার গাড়ি দখলের দিকে পরিচালিত করে, ফাউল প্লেটি বাতিল করতে সক্ষম হননি।

