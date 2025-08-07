এমারডেল ভিনির জন্য শক নতুন গল্পটি নিশ্চিত করেছে কারণ তিনি গুরুতর বিপদে পড়েছেন | সাবান

ভিনি ডিংল (ব্র্যাডলি জনসন) এম্মরডালে অশান্তিতে পড়েছেন যেহেতু তিনি কামি হাদিককে (শেবজ মিয়া) চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন – যার ফলে তিনি তাঁর যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
ভিনি অবশ্যই গ্যাবি থমাসকে (রোজি বেন্থাম) বিয়ে করতে চলেছেন, তবে বিবাহের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে তার সন্দেহগুলি আরও শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। ক্যামমি আশেপাশে থাকাও সাহায্য করে না, কারণ ভিনি মেকানিকের দিকনির্দেশে কিছুটা লম্পট দৃষ্টিভঙ্গি চুরি করতে নিজেকে সহায়তা করতে অক্ষম হয়েছেন।
অ্যারন (ড্যানি মিলার) এর সাথে একটি কথোপকথন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বিয়ের দিন জন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) এর সাথে রবার্ট সুগডেনকে (রায়ান হাওলি) চুম্বন করেছিলেন, ভিনিকে আরও ঝাপটায়।
অ্যারন তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বেশিরভাগ লোকের বিয়ের আগে সন্দেহ রয়েছে এবং ভিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি অন্য কাউকে চুম্বন করেছিলেন – উল্লেখ না করেই এটি কামি ছিল। অ্যারন তাকে বলেছিল যে এটি একটি ব্লিপ, এবং গ্যাবিকে বলে জিনিসগুলি নষ্ট না করা।
এটি অনুসরণ করে, ভিনি অনলাইনে গিয়েছিলেন যে উত্তরগুলি সন্ধান করছেন তা সন্ধান করার জন্য এবং একটি এলজিবিটিকিউ+ ফোরাম আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেখানেই তিনি মাইকের সাথে দেখা করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভিনি কেমন অনুভব করছেন তা বুঝতে পেরেছিলেন। মাইকের সাথে কথা বলার ফলে তার কাঁধ থেকে ওজন তুলেছিল।
তারকা ব্র্যাডলি জনসন বলেছেন, ‘আমি মনে করি তিনি কেবল একজন বিভ্রান্ত, এক মুহুর্তে বিভ্রান্ত ব্যক্তি’।
‘আমি মনে করি কামির সাথে সংযোগটি অবশ্যই বাস্তব, এটি প্যানসেক্সুয়ালিটি হতে পারে, যেখানে আপনি ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বকে অভিনব করেন। আমি জানি আমি এটি বলতে থাকি তবে তিনি মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত, এবং তিনি কী চান তা জানেন না, তবে তিনি জানেন যে তিনি কামির সাথে সেই সংযোগ পেয়েছেন। সে কেন তা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কেবল তার মস্তিষ্ককে তার চারপাশে জড়ানোর চেষ্টা করছেন। ‘
আসন্ন পর্বগুলিতে, ভিনি গ্রামের ঠিক বাইরে গ্রামাঞ্চলে মাইকের সাথে দেখা করেন। মাইক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উন্মুক্ত বলে মনে হয় এবং ভিনি নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
মাইক তাকে সমকামী কিনা তা জিজ্ঞাসা করে, এবং ভিনি কীভাবে তার যৌনতা সংজ্ঞায়িত করবেন সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। মাইক তাকে আশ্বস্ত করে যে তার অনুভূতিগুলি প্রাকৃতিক এবং তিনি এটি কার্যকর করবেন। পরে, ভিনি গ্যাবির সাথে একটি উত্সাহী চুম্বন ভাগ করে নেওয়ার ঠিক আগে মাইকে আবার দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।
পরের দিন গ্যাবি একটি স্পায় রাত কাটাতে যাত্রা করে। ভিনি মাইকের কাছ থেকে একটি জরুরি বার্তা পান, যিনি তারপরে ভিনির বাড়িতে ফিরে যান। তিনি বলেছেন যে তার সঙ্গী তাকে লাথি মেরেছে।
তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর এবং ভিনির মধ্যে একটি আকর্ষণ রয়েছে, তবে এখন ভিনি এতটা নিশ্চিত নন এবং পুরো পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর গভীরতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।
এবং এটি তখনই যখন মাইকের আচরণ স্যুইচ করে। বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বোধগম্য হওয়া থেকে, তিনি হঠাৎ তাকে ঘুরিয়ে দেন এবং মাইক তাকে আক্রমণ করার সাথে সাথে ভিনি আতঙ্কিত হন।
এদিকে, গ্যাবি তার ফোনটি বাড়িতে রেখে গেছেন এবং এটি পেতে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি কি ভিনিকে হিংস্র মাইকের হাত থেকে বাঁচাতে সময়ের নিকটে পৌঁছে যাবেন? এবং কীভাবে ভিনি ব্যাখ্যা করবেন?
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
ব্র্যাডলি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘হঠাৎ করেই আমরা তাঁর দেহের ভাষা এবং তার মনোভাবের এই পরিবর্তনটি দেখতে পাই’।
‘এবং মাইকের চরিত্রে অভিনয় করা ম্যাকোলে একজন উজ্জ্বল অভিনেতা। মাইক ভিনির কাছে কিছু সত্যই ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকারক জিনিস বলতে শুরু করে, এবং ভিনির মতো, ভাল, কী? কি, এখানে কি হচ্ছে? এবং তিনি ভিনিকে মারলেন, এটি একটি ভয়াবহ মারধর এবং ভিনির মেঝেতে এবং তার এবং পলের সাথে যা ঘটেছিল তার সমস্ত কিছুতে ফ্ল্যাশব্যাক রয়েছে, আপনি জানেন যে তিনি সেখানে কী করেছেন। এবং মাইক দাবি করে যে তিনি তাকে 10,000 ডলার প্রেরণ করেন, অন্যথায় তিনি তার গোপনীয়তা গ্যাবির কাছে প্রকাশ করবেন।
‘এবং আমি যা এতটা নিষ্ঠুর বলে মনে করি তা হ’ল মাইকের গোপনে ভিনিকে তার প্রতিটি সভায় রেকর্ড করা হয়েছিল এবং বিশেষত যখন তিনি বাড়িতে এসেছিলেন তখনও তিনি তাকে রেকর্ড করেছিলেন।
‘যখন ভিনি মেঝেতে, ভয় পেয়েছিল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে, মাইক এই রেকর্ডিংটি তার কাছে ফিরিয়ে দেয় এবং আমরা কেবল দেখি যে তার পৃথিবী পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।’
আরও: প্রস্থান হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পোলারগুলি নিশ্চিত হয়েছে
আরও: ভিনি এমারডালে হারুনকে অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি দেয়
আরও: ফ্যান-ফেভারাইট হিসাবে সমস্ত 18 এমারডেল স্পয়লার ছবিগুলি পরের সপ্তাহের জন্য আতঙ্কিত হয়ে গেছে