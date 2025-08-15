এমারডেল মুহুর্ত রবার্ট এবং অ্যারন শেষ পর্যন্ত নতুন স্পোলার ভিডিওতে পুনরায় একত্রিত সাবান

এটিই এমারডেল মুহুর্ত যেখানে রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এবং অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) অবশেষে পুনরায় মিলিত হন।
হারুন এবং জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) এর বিয়ের দিনে রবার্টের শকটি গ্রামে আবার দেখা দিয়েছে।
শুরু থেকেই এটি স্পষ্ট ছিল যে তাঁর এবং অ্যারনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অসম্পূর্ণ ব্যবসা ছিল, অ্যারন শেষ পর্যন্ত জনকে বিয়ে করে জনকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
তার পর থেকে রবার্ট তার অর্ধ ভাই জন এবং ন্যাট রবিনসন (জুরেল কার্টার) এর মৃত্যুতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে গভীর সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। দর্শকরা জানেন যে রবার্ট পুরো সত্যটি উন্মোচন করার খুব কাছাকাছি – এবং এটি তাকে ভয়াবহ বিপদে ফেলেছে।
তবে স্বল্পমেয়াদে, এটি অ্যারন এবং রবার্টের মধ্যে সম্পর্ক যা আসন্ন পর্বগুলিতে আবারও কেন্দ্রের মঞ্চ নেয়। রায়ান হাওলি আমাদের জানিয়েছেন যে জনের ষড়যন্ত্রটি রবার্টকে খুব অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায়।
তিনি প্রকাশ করেছিলেন, ‘জন এমন একটি পরিস্থিতি স্থাপন করেছেন যেখানে রবার্ট তার ভাগ্নে হ্যারি নিয়ে একা রয়েছেন,’ তিনি প্রকাশ করেছিলেন।
‘জন তাকে বিঘ্নজনক হতে এবং রবার্টের ধরণের ট্রিগার করতে উত্সাহিত করে, যা তিনি করেন। রবার্ট তার মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে, এবং জন এটিতে হাঁটেন এবং এটি দেখেন। তিনি রবার্টকে গ্যাসলাইট করার জন্য এটি একটি জিনিস হিসাবে ব্যবহার করেন, এটিকে দেখে মনে হয় যে তিনি আক্রমণাত্মক ছিলেন। জন সমস্ত একসাথে যোগ করেছেন এবং তিনি এটি চিত্রটি আঁকতে ব্যবহার করেছেন মূলত রবার্ট থেকে মুক্তি পেতে। ‘
জন গোডিং রবার্টের সাথে যে তিনি হারুনকে হারিয়েছেন এবং এখন তিনি ভিক্টোরিয়া (ইসাবেল হজগিন্স) কেও হারাবেন, রবার্ট একটি ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব চালিয়ে যান।
রায়ান বলেছিলেন, ‘সে তা হারায়, পুরোপুরি একটি ব্রেকডাউন রয়েছে এবং তার ঘরে সমস্ত কিছু ছিন্ন করে।’
‘এবং তারপরে হারুন এসে তাকে থামিয়ে দেয়। সে কেবল হারুনের বাহুতে ভেঙে যায়। এবং তারপরে আমরা যখন একে অপরের সাথে কথা বলছেন তখন আমরা দৃশ্যে দৃশ্যে কেটেছি।
‘এবং রবার্ট বলেছেন যে তাঁর সময় যাওয়ার সময় এসেছে। তাকে এগিয়ে যেতে হবে, তার ফিরে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন অ্যারন তাকে বোঝায় না এবং থাকতে না পারে এবং তিনি পুরো সময়ও অনুভূতির সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন। এবং আমরা আমাদের প্রথম অ্যারন এবং রবার্ট প্রেমের দৃশ্য পেয়েছি ”
এই মুহুর্তটি রবার্টের ফিরে আসার পর থেকেই রবারন ভক্তরা অপেক্ষা করছেন এবং আপনি এখন আমাদের নতুন ভিডিও ক্লিপটি দিয়ে এটি দেখতে পারেন।
তবে রায়ান ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এই মুহুর্তে এই জুটি এটিকে আরও স্থায়ী কিছু হিসাবে দেখছে না।
তিনি আমাদের বলেছিলেন, ‘এটি যেমনটি ঠিক তেমন গ্রহণ করা উচিত, ঠিক এই মুহুর্তে, এক ধরণের জিনিস,’ তিনি আমাদের বলেছিলেন। ‘এমনকি তারা একে অপরকে বলে, আমরা এখনকার কোনও সম্পর্কে ভাবতে চাই না, আমরা যে পরিস্থিতি পেয়েছি তা জটিল। এটি এখনই এটিই, এবং তারপরে আমরা সেখান থেকে দেখতে পাব।
‘এবং এটি গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যায়। তারা এটি কেবল এটিই গ্রহণ করে এবং এটি পরবর্তী গল্পের জন্য আরও এক ধরণের লাথি মেরে-অফ পয়েন্ট বা প্রারম্ভিক পয়েন্ট ”
‘নেক্সট স্টোরিলাইন’ তিনি স্পষ্টতই জন সুগডেনকে জড়িত বলে উল্লেখ করছেন এবং প্রথম যেটি ঘটে তা হ’ল হারুন এবং জন গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা শুরু করে। রায়ান সংক্ষেপে বললেন যে এই মুহুর্তে রবার্ট কেমন অনুভব করছেন।
‘সে বিধ্বস্ত হবে। স্পষ্টতই। রবার্ট সত্যই সত্যিকার অর্থে হারুনের জন্য গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। হ্যাঁ, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এটি ফিরে আসার এবং অস্তিত্বের কারণ। ‘
এই কাহিনীটি পরের বছর ভালভাবে চলতে চলেছে এবং রায়ান আমাদের জানিয়েছিল যে তিনি সামনের বছরের জন্য ‘সত্যই উত্তেজিত’।
‘আমি মনে করি এই মুহুর্তে শোটি দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে। আমি মনে করি পরের বছর, যে গল্পের চাপটি সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে, আমি সত্যিই আগ্রহী, ‘তিনি বলেছিলেন। তিনি এমারডেল এবং করোনেশন স্ট্রিটের মধ্যে ইতিহাস তৈরির আসন্ন ক্রসওভারের অপেক্ষায় রয়েছেন।
‘কেরি-ডেল, এটাই আমরা ক্রসওভারকে বলছি, এটি উভয় শোয়ের জন্য দুর্দান্ত সপ্তাহ হতে চলেছে,’ তিনি প্ররোচিত করেছিলেন।
