এমা রাদুকানু তার ‘হ্যাপি প্লেস’ এ ইউএস ওপেনে ফিরে এসেছেন

এমা রাদুকানু অবশেষে তার মার্কিন ওপেন জয়ের চার বছর পরে ফ্লাশিং মেডোসকে “সুখী জায়গা” হিসাবে দেখতে সক্ষম।
২২ বছর বয়সী এই যুবক ২০২১ সালে কোয়ালিফায়ার হিসাবে শিরোপা জিতে দুর্দান্ত আধুনিক ক্রীড়া বিজয় অর্জন করেছিলেন তবে তিন বছরে যেহেতু তিনি সেখানে একটি ম্যাচ জিততে পারেননি।
গত বছর তিনি সোফিয়া কেনিনের কাছে হেরে যাওয়ার পরে এবং তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, তবে নিউইয়র্কের সর্বশেষ প্রচারটি নিয়ে আলোচনা করার সময় রাদুকানু সমস্ত হাসি পেয়েছিলেন, যা রবিবার থেকে জাপানি বাছাইপর্ব এনা শিবাহারার বিরুদ্ধে শুরু হবে।
রাদুকানু বলেছিলেন, “আমি যখন ২০২২ সালে ফিরে এসেছি তখন আমি সত্যিই লড়াই করেছি।” “আমি এখানে ফিরে আসতে উপভোগ করিনি। আমি মনে করি এখন প্রথমবারের মতো আমার মনে হচ্ছে আমি ইউএস ওপেনে ফিরে আসতে পারি এবং আমি এখানে যে স্মৃতিগুলি তৈরি করেছি তা উপভোগ করতে পারি এবং এতে গর্বিত হতে পারি এবং এটিকে একটি সুখী জায়গা হিসাবে দেখি।”
তার কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো, রাদুকানু পারফরম্যান্স এবং ফলাফলগুলিতে ধারাবাহিকতা খুঁজে পেয়েছে, আঘাতের সমস্যাগুলি এড়িয়ে এবং বিশ্বের শীর্ষ 30 এর দ্বারপ্রান্তে ফিরে এসে উঠেছে।
তিনি আবার একটি পরিষ্কার ব্রিটিশ নং 1 এবং অভিজ্ঞ স্প্যানিয়ার্ড ফ্রান্সিসকো রইগে তার কোণে একটি নতুন ফুলটাইম কোচ রয়েছে, যিনি রাফায়েল নাদালের শিবিরে প্রায় দুই দশক ধরে ব্যয় করেছিলেন।
তারা কেবল এক টুর্নামেন্টে একসাথে কাজ করেছে, গত সপ্তাহের সিনসিনাটি ওপেন, যেখানে রাদুকানু বিশ্বকে এক নম্বরের এক সিদ্ধান্তের টাই-ব্রেকের দিকে এগিয়ে যায়।
রাদুকানু গত কয়েকমাস ধরে মার্ক পেচির সাথে সাফল্য উপভোগ করেছিলেন তবে প্রাক্তন ব্রিটিশ এক নম্বর ব্রডকাস্ট প্রতিশ্রুতিগুলির অর্থ তিনি পুরো সময়ের ভূমিকাটি করতে পারেননি।
উইম্বলডনের পরে রইগের সাথে একটি বিচার, যেখানে রাডুকানুও তিন রাউন্ডে সাবালেনকার বিপক্ষে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসেছিল, সফল প্রমাণিত হয়েছিল এবং কীভাবে জিনিসগুলি এতদূর চলছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট।
“মার্ক গত কয়েক মাস ধরে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল, তবে আমরা সবসময় জানতাম যে তার প্রতিশ্রুতি এবং সমস্ত কিছু নিয়ে বিষয়গুলি এগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“উইম্বলডনের পরে, এটি আরিনার সাথে বেশ ভাল ম্যাচ ছিল। আমি মনে করি এটি অনেক লোক এটি দেখেছিল I আমি মনে করি এটি আমার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, তাই আমি সে সম্পর্কে খুশি I
“আমরা আদালতে প্রচুর কাজ করছি, অনেক ঘন্টা রেখে দিয়েছি He
“এছাড়াও সময় এত দ্রুত কেটে যায়, যখনই আপনি কারও সাথে সময় কাটাচ্ছেন তা একটি ভাল লক্ষণ। সামগ্রিকভাবে, আমি মনে করি কেবল আমার শটগুলির গুণমান নিয়ে কাজ করা এবং তাদের উন্নতি করা So
রাইগ প্রথমে তার চাচা টনি এবং তারপরে কার্লোস মোয়া, এমনকি স্প্যানিয়ার্ডের সাথে ডাবলস খেলার পাশাপাশি নাদালের দ্বিতীয় কোচ হিসাবে কাজ করেছিলেন।
রাদুকানু এখনও নাদালের সাথে রাইগের সময় সম্পর্কে খুব বেশি কিছু শিখেনি তবে ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতার সুবিধাটি অনুভব করছেন।
তিনি বলেন, “যদি কেউ এত দীর্ঘ সময়ের জন্য আশেপাশে থাকে, বিশেষত রাফার মতো কারও সাথে থাকে তবে এটি সর্বদা দুর্দান্ত।”
“আপনি বলতে পারেন, যখন আমরা এই বড় ইভেন্টগুলিতে থাকি, এই বড় ম্যাচগুলি বা প্রচুর লোকের সাথে টুর্নামেন্টে, ম্যাচগুলিতে শান্ত আশ্বাসের একটি বড় উপাদান থাকে There কোনও চাপ বা আতঙ্ক নেই, যা অবশ্যই আমার উপর ছড়িয়ে পড়ে।
“আমি সামগ্রিকভাবে অনুভব করি, অনুশীলন আদালতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এমনকি কিছু শটও, যদি জিনিসগুলি ভাল না হয় এবং নিখুঁত না হয় তবে আমি কেবল আমার খেলায় আরও বিশ্বাস করতে পারি।”
রাদুকানু কখনই ২০২১ সালের সেই যত্নশীল গ্রীষ্মে ফিরে যেতে পারবেন না, তবে স্থিতিশীলতার সাথে আবার একটি নির্দিষ্ট স্বল্পতা এসেছে।
তিনি বলেন, “আমি কেবল আমার টেনিস উপভোগ করা, অনুশীলন উপভোগ করা, প্রতিযোগিতা উপভোগ করা এবং আরও ভাল হওয়ার প্রক্রিয়াটির দিক থেকে একইভাবে আদালতকে একইভাবে অনুভব করছি।”
“তবে আমি এখন যা সম্ভব তার সম্পর্কে এখন আরও সচেতন।
“আমি বলব যে এটি গত কয়েক বছরে আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছিল It