এমা রাদুকানু সিনসিনাটিইই রাউন্ড রাউন্ডে আরিয়ানা সাবালেনকার কাছে হেরে গেলেন

এমা রাদুকানুকে সিনসিনাটি ওপেন থেকে ছিটকে গেছে, তৃতীয় রাউন্ডের সংকীর্ণ সংঘর্ষে বিশ্বের প্রথম নম্বর আরিয়ানা সাবালেনকার কাছে হেরে গেছে।
সোমবারের ম্যাচটি উইম্বলডনে তৃতীয় রাউন্ডের লড়াইয়ে সাবালেনকা তাদের তৃতীয় রাউন্ডের লড়াইয়ে জয় অর্জনের পরে এই জুটির দ্বিতীয় সভা ছিল।
সিনসিনাটিতে আরেকটি রোমাঞ্চকর আউটিংয়ের পরে, যেখানে তিন ঘন্টা ধরে স্থায়ী অবিশ্বাস্যভাবে টাইট ম্যাচটি রাদুকানু ২ 27 বছর বয়সী এই বছর বয়সী তৃতীয় সেট টাইব্রিকে নিয়ে যায়।
একটি উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তিতে সাবালেনকা একটি 7-6, 4-6, 7-6 জয়ের জন্য বিজয়ী হয়ে উঠল।
প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে রাদুকানুর পথটি তার আগের ম্যাচে ওলগা ড্যানিলোভিচকে পরাজিত করতে দেখেছিল, রাফায়েল নাদালের প্রাক্তন কোচ ফ্রান্সিস রোইগ তার দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে তার প্রথম।
ব্রিটিশ নং 1 দ্রুত শুরু করে উদ্বোধনী সেটের দ্বিতীয় খেলায় তার প্রথম ব্রেক পয়েন্ট অর্জন করে, সাবালেনকা তার নিজের বিরতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে এবং শীঘ্রই স্কোরটি সমান করে দেয়।
সাবালেনকা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বলে মনে হয়েছিল, রাদুকানু এর পরপর চারটি খেলা জয়ের পথে আবারও পরিবেশন করা হয়েছে, তবে রাদুকানু ৪-৪-তে স্তর অর্জন করতে পেরেছিল এবং দীর্ঘ ডিউসের পরে নবম খেলা ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি দেখিয়েছিল।
একটি শক্ত লড়াইয়ে সাবালেনকা একটি টাইব্রেক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তিনি ব্রিট থেকে কিছুটা শক্ত প্রতিরোধের প্রতিরোধ করেছিলেন মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে প্রথম সেটটি আঁকতে।
দ্বিতীয় সেটের প্রাথমিক পর্যায়ে উভয় খেলোয়াড়ই তাদের পরিবেশন করার কারণে আরেকটি ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা অনুসরণ করেছিল, তবে রাদুকানু সপ্তম খেলায় একটি ব্রেক পয়েন্ট জিতে নেতৃত্বের জন্য গতি বদলাতে সক্ষম হয়েছিল।
ব্রিট তখন ম্যাচটি টাই করার জন্য একটি টেক্কা দিয়ে স্টাইলে সেটটি পরিবেশন করে।
উভয় খেলোয়াড়ই তাদের পরিবেশন চালিয়ে যেতে থাকায় তৃতীয় সেট জুড়ে এই জুটি আলাদা করতে পারে এবং একটি অবিশ্বাস্য অষ্টম গেমটি 13 টি ডিউস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সাবালেনকা অবশেষে রাদুকানু অবশেষে খেলাটি অর্জনের আগে চারটি ব্রেক পয়েন্ট রূপান্তর করতে অক্ষম।
ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো সেটটি টাইব্রেকারে পৌঁছেছিল এবং তার দ্বিতীয় ম্যাচ পয়েন্টের সাথে সাবালেনকা পরবর্তী রাউন্ডে চেপে ধরল।
সোমবার শুরুর দিকে স্পেনিয়ার্ড টেলর টাউনসেন্ডকে পরাজিত করার পরে বিশ্বের প্রথম নম্বর জেসিকা বুজাস ম্যানিরোর সাথে দেখা হবে।