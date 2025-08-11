এমা রাদুকানু সিনসিনাটি ওপেন ক্লাসিকের আরিয়ানা সাবালেনকা দ্বারা আউট করেছেন

ব্রিটেনের এমা রাদুকানু ওয়ার্ল্ড এক নম্বর আরিয়ানা সাবালেনকাকে পরাজিত করে এবং সিনসিনাটি ওপেনে একটি বিবৃতি জয়ের আয় থেকে বিরতিতে খুব কম হয়ে পড়েছিল।
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সাবালেনকা চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছানোর জন্য তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে লড়াইয়ের লড়াইয়ে 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (7-5) হেরেছে।
উইম্বলডনে সাবলেঙ্কাকেও ঠেলে দেওয়ার পরে, রাদুকানুর অভিনয় আরও প্রমাণ ছিল যে তার পুনর্জাগরণ অব্যাহত থাকায় তিনি বিশ্বের সেরাটি কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে পারেন।
এই মরসুমে, ব্রিটিশ এক নম্বর ফিটনেস ইস্যুগুলি মূলত তার পিছনে এবং একটি নতুন-সন্ধানী স্থিতিস্থাপকতার বিকাশের সাথে সাথে তিনি শীর্ষ 40 এ ফিরে এসেছেন।
“আমি যেমন উইম্বলডনে বলেছি আমি তার স্বাস্থ্যকর – মানসিক এবং শারীরিকভাবে দেখে সত্যিই খুশি,” সাবালেনকা বলেছিলেন।
“যতবার সে উন্নতি করছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে তার সেরাটিতে ফিরে আসছে।
“আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করা উপভোগ করছি – তিনি এমন অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়।”
আসন্ন ইউএস ওপেনের শীর্ষস্থানীয় ৩২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে রাদুকানুকে বীজ বপন করা যেতে পারে, কমপক্ষে তত্ত্বের ভিত্তিতে – হার্ড -কোর্ট গ্র্যান্ড স্ল্যামে যা তিনি ২০২১ সালে কিশোর কোয়ালিফায়ার হিসাবে জিতেছিলেন।
সাবালেনকার বিরুদ্ধে এই প্রদর্শনের ভিত্তিতে, রাদুকানুর জন্য মৌসুমের চূড়ান্ত মেজরটিতে যাওয়ার জন্য প্রচুর ইতিবাচক রয়েছে।