এমিনেম এনওয়াইসিতে ডকুমেন্টারি প্রিমিয়ারে আশ্চর্য উপস্থিতিতে ভক্তদের ধাক্কা দেয়

এমিনেম
ডক প্রিমিয়ার বার্জার্কে যায় …
আশ্চর্য এনওয়াইসি স্ট্যানস
প্রকাশিত
আসল স্লিম ছায়াময় এনওয়াইসিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল … তার ডকুমেন্টারিটিতে একটি চমকপ্রদ উপস্থিতি তৈরি করেছিল, এতে ভক্তরা নিজেরাই হারিয়েছিলেন।
এটি সমস্ত বুধবার রাতে পিয়ের 17 এ ছাদে নেমে গেছে, কখন এমিনেম তার স্ট্যানস পূর্ণ-ফিটিংয়ের পূর্ণ একটি বিক্রি হওয়া থিয়েটার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে, যেহেতু এটি তার সদ্য উত্পাদিত ডকুমেন্টারিটির শিরোনামও।
ভিডিওতে …. এমিনেম তাঁর “স্ট্যান” গানের লোকদের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল এবং কীভাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে এটি লিখছিলেন যখন তিনি এটি লিখছিলেন তখন এটি এত বড় ব্যাপার হবে।
এমিনেমকে তার উপর চিৎকার করে যাওয়া ভক্তদের প্রতিক্রিয়া জানাতে কয়েকবার বিরতি দিতে হয়েছিল … তারা বলেছিল যে তারা তাকে ভালবাসে এবং তিনি তাদের জীবন বাঁচিয়েছেন … আরও কিছু লোককে “স্ট্যান” অর্থ কতটা তা বোঝায়।
ফিল্মটি তার বৃহত্তম ভক্তদের চোখের মাধ্যমে এমিনেমের কেরিয়ারে গভীর ডুব দেয়-ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কার এবং আগে কখনও দেখা যায়নি এমন ফুটেজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অবশ্যই, র্যাপারের আইকনিক 2000 হিট, “স্ট্যান” – একটি বিপজ্জনকভাবে আবেশযুক্ত ফ্যান সম্পর্কে – এটি ডকুমেন্টারিটির মাধ্যমে কাজ করে, যা কয়েক বছর ধরে তাঁর সাথে বেড়ে ওঠা উত্সাহী সমর্থকদের স্পটলাইট করে।
আগের দিন, সোহোতে একটি চেহারা-একদম প্রতিযোগিতা ছিল, যেখানে ভক্তরা “স্ট্যান” মিউজিক ভিডিওতে এমিনেমের চরিত্রের মতো পোশাক পরে এসেছিলেন … ব্লিচযুক্ত স্বর্ণকেশী চুল এবং সাদা ট্যাঙ্কগুলি দেখিয়েছিলেন।
ইএম এর ফিল্মটি আগামীকাল দেশব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে হিট করেছে।