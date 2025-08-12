You are Here
এমিনেম ধ্বংসের আগে শৈশবকালীন বাড়ি কেনার চেষ্টা করেছিল

এমিনেম প্রকাশ করেছেন যে তিনি একবার তার শৈশব বাড়িটি কেনার চেষ্টা করেছিলেন।

ডকুমেন্টারি ভাষায় কথা বলছি স্ট্যানসর‌্যাপ কিংবদন্তি সেই সাইটে ঘুরে দেখেছে যেখানে বাড়িটি একবার দাঁড়িয়ে ছিল এবং বলেছিল যে সম্পত্তিটি ভেঙে ফেলার আগে তিনি কেনার চেষ্টা করেছিলেন।

যাইহোক, কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এই বিল্ডিংয়ের নিন্দা করার পরে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এটি ছিটকে যায়।

মুভিটির প্রিমিয়ারে বক্তব্য রাখেন যা এমিনেমের কেরিয়ার এবং তার ভক্তদের অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি উভয়কেই নথিভুক্ত করে, EM যারা বছরের পর বছর ধরে তাকে সমর্থন করেছেন তাদের শ্রদ্ধা জানান।

নিউইয়র্কের প্রিমিয়ারে অঘোষিত প্রদর্শন করে এম এম বলেছিলেন: “আমি আপনাকে বলি যে এই ছিটেফোঁটা আমার কাছে কেন পাগল।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি আপনাকেও ভালবাসি। আমি এখানে কী বলছি তা ভেবে দেখার চেষ্টা করছি … যখন আমি এই গানটি লিখছিলাম তখন আমি বুঝতে পারি নি যে আমার সংগীত সেই সময়ে মানুষের উপর কী প্রভাব ফেলছিল এবং এটি আমার কাছে সত্যিই পরাবাস্তব ছিল, এবং এটি এখনও এখানে দেখার জন্য এবং আমার সংগীত আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে এমন সমস্ত বিষয় যা আমার এই ছবিটি আমার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

“আমি কেবল আমার হৃদয়ের নীচ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।”

অ্যাডাম স্যান্ডলার সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন কীভাবে এমিনেমের হাসিখুশি ক্যামিও ইন শুভ গিলমোর 2 এসেছিল।

কথা বলছি ড্যান প্যাট্রিক শোস্যান্ডলার ব্যাখ্যা করেছিলেন: “আমি এমিনেমকে ভালবাসি। আমি এমিনেমের সাথে বন্ধু, তবে আমি লোকটিকে বিরক্ত করতে চাই না। আমি এই লোকটির সময় নষ্ট করতে চাই না।

কৌতুক অভিনেতা বলেছিলেন যে তিনি পরে র‌্যাপ কিংবদন্তির সাথে পৌঁছেছিলেন যিনি অংশ নিতে পেরে খুশি ছিলেন: “আমাকে মার্শালকে বাগ এবং তাকে একটি কল দিয়ে বলুন, ‘ডুড, আমি জানি এটি পাছার মধ্যে একটি ব্যথা, তবে এটি বেশ মজার। আপনি আমাদের কাছে একদিনের জন্য শুটিং করতে কিছু মনে করেন?”

