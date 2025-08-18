এমিনেম প্রায় ২০০৮ এর অন্যতম উচ্চাভিলাষী সাই-ফাই মুভিতে অভিনয় করেছিলেন

২০০৮ সালের সাই-ফাইয়ের ইতিহাস “জাম্পার” এবং “দ্য বোর্ন আইডেন্টিটি” ডিরেক্টর ডগ লিমান থেকে “জাম্পার” এর ইতিহাস, বিশেষত এর কাস্টিং সম্পর্কিত ইতিহাসের কয়েকটি ক্যানস, উইলাস এবং এমনকি কয়েকটি ক্যানাস দ্বারা আবদ্ধ। ছবিটি হেডেন ক্রিস্টেনসেন এবং জেমি বেল টেলিপোর্ট করার ক্ষমতা নিয়ে নায়কদের জুটি হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং হান্টার্সের একটি প্রাচীন আদেশের নেতৃত্বে স্যামুয়েল এল জ্যাকসন নেতৃত্বে রয়েছেন। এমনকি এটি এমন একটি সিক্যুয়ালের জন্যও ছড়িয়ে পড়েছিল যা কখনই কার্যকর হয় নি। এমটিভি নিউজ (মাধ্যমে আজ), যদিও, লিমান স্মরণ করেছিলেন যে ক্রিস্টেনসেন প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান পাওয়ার আগে কিংবদন্তি র্যাপার এমিনেমকে একটি ভূমিকার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল।
“আমাদের একটি সভা ছিল। এমিনেমের সাথে আমাদের কথোপকথন হয়েছিল,” লিমানকে স্মরণ করেছিলেন, যিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এটি আসলে তিনি যে কেউ খুঁজছিলেন তার চেয়ে স্টুডিওর পরামর্শের চেয়ে বেশি ছিল। “এই মুহুর্তে, আমি ইতিমধ্যে হেডেনের সাথে দেখা করেছি এবং হেডেনের প্রেমে পড়েছি,” লিমান ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এটি সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি ছিল যেখানে স্টুডিও, সমস্ত জিনিস সমান ছিল, বরং মুভিতে একটি বড় নাম রেখেছিল (এবং এমিনেম চেয়েছিল)। এক পর্যায়ে আমি কেবল আমার পা রেখেছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আমি হেডেনকে ভালবাসি। এটি প্রথম এবং শেষ প্রকল্প হবে না যে তিনি যোগদানের কাছাকাছি এসেছিলেন।
এমিনেম ল্যান্ডমার্ক মুভিতে যোগদানের কাছাকাছি এসেছিল তবে তাদের সকলের উপর দিয়ে গেছে
ক্রিস্টেনসেন যদি “জাম্পার” এর জন্য লিমানের ওয়ান্টেড তালিকায় এত বেশি না থাকতেন তবে পরিচালক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি ক্রিস্টেনসেনের ভূমিকায় শেষ হওয়া কাউকেই পরিচালনা করতে পারতেন, ডেভিড রাইস, এমনকি যদি মার্শাল ম্যাথার্সের অর্থ হয়। “আমি যদি নিজের কাছে কিছু প্রমাণ করি তবে আমি একজন অভিনেতার কাছে একটি ভূমিকা তৈরি করতে পারি … ভূমিকাটি বিকাশ করতে পারি … এবং এটি তাদের কাছে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে তুলতে পারি,” লিমান ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সুতরাং যতক্ষণ না ব্যক্তির অভিনয় রয়েছে ততক্ষণ আমি প্রায় কোনও ভূমিকার জন্য প্রায় কারও সাথে কথা বলার জন্য উন্মুক্ত।”
“জাম্পার” একমাত্র চলচ্চিত্র এমিনেম হয়ে গেছে বা বিবেচিত হয়েছিল বলে বিবেচিত হবে না। কয়েক বছর ধরে, ম্যাথার্সের আগে ম্যাথ ড্যামন করার আগে “এলিজিয়াম” তে ভূমিকা নেওয়া এবং “ম্যাড ম্যাক্স: ফিউরি রোড” এর টাইটুলার রোড যোদ্ধা এমনকি টম হার্ডি নেতৃত্ব দেওয়ার আগে “এলিজিয়াম” -তে ভূমিকা গ্রহণ সহ কিছু আকর্ষণীয় চলচ্চিত্রের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে জড়িত ছিলেন এমন আরও একটি চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত ছিলেন, “সাউথপাও” হার্ড-হিট বক্সিং নাটক, যা তিনি জ্যাক গিলেনহাল তাকে প্রতিস্থাপনের আগে নির্বাহী নির্মাতার পদে যাত্রা করেছিলেন। তার পর থেকে অ্যাডাম স্যান্ডলারের “ফানি পিপল” এবং অতি সম্প্রতি, “হ্যাপি গিলমোর ২” এর পছন্দগুলিতে আমাদের এখানে এবং সেখানে কয়েকটি ক্যামো স্থির করতে হয়েছিল সম্ভবত, যদিও তাকে “জাম্পার” -তে আরও ভাল সুযোগ দেওয়া হত, এমিনেম উপেক্ষিত সাই-ফাই মুভিটিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত করতে পারতেন যে এটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।