এমিরডেল স্পয়লার ভিডিওতে একটি উদ্ঘাটন দ্বারা ম্যাটি একেবারে নির্বাক সাবান

অ্যামি বার্টন (নাটালি অ্যান জ্যামিসন) যখন তারা একটি পরিবার শুরু করেন, তখন এমারডেলের ম্যাটি বার্টন (অ্যাশ পামিসিয়ানো) হতবাক হয়ে যায়, এই সপ্তাহের জন্য একটি স্পয়লার ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ফ্র্যাঙ্কির দেখাশোনা করা অ্যামিকে আইটিভি সাবান থেকে আগত দৃশ্যে তার নিজের সন্তানের জন্য কামনা করে এবং শাশুড়ি মাইরা ডিংল (নাটালি জে রব) এর সাথে কথা বলে।

Buoyed by her words, Amy picks her moment to speak to Matty when she surprises him with a tour of Dale View.

কিম টেট (ক্লেয়ার কিং) সম্প্রতি খালি হওয়ার পরে কটেজটি ভাড়া দিচ্ছে, অ্যামি চোখের পাতায় ম্যাটি এবং সম্পত্তিটি দেখার জন্য তাকে নিয়ে যায়।

আপনি উপরের ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, ম্যাটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে কেন অ্যামি তাকে কটেজটি দেখতে এনেছে, তাদের নিজের জায়গায় আমানতের জন্য অর্থ সাশ্রয় করতে সম্মত হয়েছে।

ম্যাটি অ্যামির পরামর্শ নিতে লড়াই করে (ছবি: আইটিভি)

অ্যামি পরিবার শুরু করার সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত (ছবি: আইটিভি)

অ্যামি তখন স্বীকার করেছেন যে তিনি মনে করেন যে ডেল ভিউ তাদের জন্য একটি শিশু হওয়ার উপযুক্ত জায়গা হবে যখন এখনও সংরক্ষণ করছে, ম্যাটি স্তব্ধ হয়ে গেছে।

‘দেখুন, আমি জানি এটি সত্যিই নীল থেকে বাইরে বলে মনে হচ্ছে। এটি কতটা আশ্চর্যজনক হবে তা ভেবে আমি কেবল থামাতে পারি না, ‘সে বলে।

নির্বাক ম্যাটি রিল হিসাবে, তিনি আরও বলেছিলেন: ‘আপনাকে এখনই কিছু বলতে হবে না – আপনি যদি করেন তবে ভাল লাগবে – তবে আসুন আমরা কিছুটা ঘুরে দেখি এবং আমরা কিছুই অস্বীকার করব না।’

যাইহোক, ম্যাটির মুখটি এমনভাবে উপস্থিত হয় যেন তিনি অ্যামির চেয়ে ধারণার প্রতি খুব কম আগ্রহী।

তিনি কি গোল হয়ে আসবেন, নাকি অ্যামির প্রস্তাবগুলি তাদের মধ্যে একটি কান্ড চালাবে?

এমারডেল বুধবার সন্ধ্যা 30.৩০ মিনিটে আইটিভি 1 এ এই দৃশ্যগুলি প্রচার করে বা আইটিভিএক্স -এ সকাল 7 টা থেকে প্রথম স্ট্রিম করে।

