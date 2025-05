এমিরেটস মুনাফা $ 6.2 বিলিয়ন ডলার হওয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা উত্থিত হয়

জাস্ট ইন: এমিরেটস মুনাফা $ 6.2 বিলিয়ন ডলার হওয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা উত্থিত হয়েছে এমিরেটস গ্রুপ আজ তার 2024-25 বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, নতুন রেকর্ড লাভ, ইবিআইটিডিএ, উপার্জন এবং নগদ ব্যালেন্স স্তর অর্জন করেছে। এই অসামান্য পারফরম্যান্স 2024-25 রিপোর্টিং সময়কালে আমিরাত দলকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে লাভজনক বিমান চলাচল হিসাবে স্থান দেয়, আমিরাতরা তার ইতিহাসের সেরা ফলাফলটি বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক এয়ারলাইন হওয়ার প্রতিবেদন করে। আমিরাত এবং ডিএনএটিএ উভয়ই ২০২৪-২৫ সালে রেকর্ড রাজস্ব অবদান রেখেছিল, কারণ এই গোষ্ঠীটি তার উচ্চমানের পণ্য ও পরিষেবাদির জন্য গ্রাহকের গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে বিশ্বজুড়ে তার কার্যক্রম প্রসারিত করেছিল। ২০২৫ সালের ৩১ শে মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরের জন্য, আমিরাত গোষ্ঠী গত বছরের তুলনায় ১৮% বেশি এবং রেকর্ডের আয় $ ৩৯..6 বিলিয়ন ডলার হিসাবে বেড়ে $ .2.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করের আগে রেকর্ড লাভের কথা জানিয়েছে। নগদ সম্পদের স্তরটিও এস $ 14.6 বিলিয়ন) এ উঠেছিল, যা গত বছরের তুলনায় 13% বেশি। এমিরেটস বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক এয়ারলাইন হিসাবে তার জায়গা অর্জন করে, $ 5.8 বিলিয়ন ডলার করের আগে রেকর্ড লাভের প্রতিবেদন করে), যা গত বছরের তুলনায় 20% এবং রেকর্ডের আয় $ 34.9 বিলিয়ন। এটি তার সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরের নগদ সম্পদের মাত্রা 13.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে রিপোর্ট করেছে, 31 মার্চ 2024 এর তুলনায় 16% বেশি। এই গোষ্ঠীটি তার মালিক, দুবাইয়ের ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (আইসিডি) এর জন্য ১.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এটিই প্রথম আর্থিক বছর যা সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্পোরেট কর, ২০২৩ সালে প্রণীত, আমিরাত গোষ্ঠীতে প্রয়োগ করা হয়। 9% ট্যাক্স চার্জের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পরে, করের পরে গ্রুপের মুনাফা $ 5.6 বিলিয়ন। আমিরাত এয়ারলাইন এবং গ্রুপসেইড, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী তাঁর মহিমা শেখ আহমেদ বিন সা Saeed দ আল মাকতুম: “দুবাই আমিরাত ও ডিএনএটি সহ বিশাল সফল গ্লোবাল এভিয়েশন সত্তা তৈরি করেছে এমন কোনও দুর্ঘটনা নয়। দুবাইয়ের বিমান চলাচলকারী, বিশ্বব্যাপী পর্যায়ক্রমে একটি প্রভাবশালী বাহিনী, কৌশলগত পরিকল্পনা, কোটিউবি, কোটিউবার, কোটিউমেটেড প্ল্যানিং, কোটিউইউটিভ, কোটিউইউটিভ-এ। “যখন সরকার ৪০ বছর আগে আমিরাত স্থাপন করেছিল এবং আমরা শহরের প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য ডিএনএটিএর সক্ষমতা প্রসারিত করতে শুরু করি, তখন আমাদের একটি স্পষ্ট মিশন ছিল – আমরা যা করি তার সেরা হতে হবে; এবং দুবাই, আমাদের স্টেকহোল্ডার এবং আমরা যে সম্প্রদায়গুলি পরিবেশন করি তাদের মূল্য প্রদান করি। “With that in mind, we’ve kept a laser focus on providing great products and services, and we continually invest in technology and talent to increase our competitive edge. We look after our people and our customers, and we work hard to positively impact our communities. We don’t cut corners, and we don’t take shortcuts that put our future at risk for short term gains. By building our business models around these principles and Dubai’s unique strengths, the Emirates Group has thrived and stayed বছরের পর বছর ধরে ভূ-রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলির মাধ্যমে স্থিতিস্থাপক। “ এইচএইচ শেখ আহমেদ আরও যোগ করেছেন: “২০২৪-২৫-এর জন্য, আমিরাত গোষ্ঠী লাভ, উপার্জন এবং নগদ সম্পদের জন্য নতুন রেকর্ড নির্ধারণের জন্য বার বাড়িয়েছে। বছরের মধ্যে আমিরাত এবং ডিএনএটি বাজারে এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের শক্তিশালী চাহিদা মেটাতে এবং গ্রাহকদের উপর জয়ের জন্য জয়ের জন্য, আমাদের জনগণের মধ্যে আমাদের অ-স্টপ বিনিয়োগের জন্য, এবং ডেলিভারিংয়ে ডেলিভারিংয়ে গ্রেটকে ডেলিভারিংয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিল। 2024-25 সালে, এই গোষ্ঠীটি এর বৃদ্ধির পরিকল্পনাগুলি সমর্থন করার জন্য নতুন বিমান, সুবিধা, সরঞ্জাম, সংস্থাগুলি এবং সর্বশেষ প্রযুক্তিগুলিতে সম্মিলিতভাবে $ 3.8 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই গোষ্ঠীর মোট কর্মশক্তি 9% বৃদ্ধি পেয়েছে 121,223 কর্মচারী, এর বৃহত্তম আকার, কারণ আমিরাত এবং ডিএনএটিএ তার প্রসারিত কার্যক্রমকে সমর্থন করতে এবং তার ভবিষ্যতের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশ্বজুড়ে নিয়োগের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছে। ২০২৫-২6 এর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে মন্তব্য করে শেখ আহমেদ বলেছিলেন: “আমরা উত্তেজনা এবং আশাবাদ নিয়ে সামনের বছর প্রবেশ করি। আমাদের দুর্দান্ত আর্থিক অবস্থান আমাদের আমাদের সফল ব্যবসায়িক মডেলগুলি তৈরি এবং স্কেলিং চালিয়ে যেতে সক্ষম করে। কিছু বাজার বাণিজ্য ও ভ্রমণ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ঝাঁকুনিযুক্ত, আমাদের শিল্পে অস্থিরতা নতুন নয়। “আমিরাতগুলি 2025-26 সালে 16 এ 350 এবং 4 বোয়িং 777 ফ্রেইটারগুলির প্রত্যাশিত বিতরণ সহ আমাদের নেটওয়ার্ক সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে, গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করবে। আমাদের রেট্রোফিট প্রোগ্রামটি আমাদের গ্রাহকদের সর্বশেষ আমিরাত পণ্য এবং আমাদের এ 380, 777 এবং এ 350 ফ্লিট জুড়ে আরও ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে তত্পরতা অব্যাহত রাখবে। “ডিএনএটিএ অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির পথে রয়েছে যার মধ্যে আমস্টারডাম, দুবাই এবং এরবিলের পরের বছর নতুন সুবিধাগুলি খোলার সহ মূল বাজারগুলিতে কার্যকর বিনিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে যা আমাদের কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা এবং সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করবে। “নতুন আল ম্যাকটুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ডিডাব্লুসিসি) এবং দুবাই দক্ষিণের আশেপাশে বিস্তৃত বিকাশের কাজ ইতিমধ্যে কাজ চলছে। আমাদের পরিকল্পনা দলগুলি বিমানের ভবিষ্যত এবং সর্বোত্তম সম্ভাব্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার নকশা ও সরবরাহের জন্য দুবাই বিমানবন্দর এবং অন্যান্য সত্তার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। “আমরা নিজের জন্য উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, তবে আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের প্রতিভাবান কর্মী এবং দুবাইয়ের বিজয়ী সূত্রটি আমিরাত গোষ্ঠীকে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে এবং আমরা যে শহরগুলি এবং সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশন করি তাদের আরও বেশি মূল্য প্রদান করার ক্ষমতা দেবে।” আমিরাত ‘ মোট যাত্রী এবং কার্গো ক্ষমতা 2024-25 সালে 4% বৃদ্ধি পেয়ে 60.0 বিলিয়ন অ্যাটকিমি থেকে বেড়েছে, যা পূর্ব-প্যান্ডেমিক স্তরে পুনরুদ্ধার করে। বছরের মধ্যে, আমিরাত দুটি নতুন গন্তব্য চালু করেছিল – বোগোতা এবং মাদাগাস্কার; নম পেন, লাগোস, অ্যাডিলেড এবং এডিনবার্গে ফ্লাইটগুলি পুনরায় চালু করা; এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে 21 টি অন্যান্য গন্তব্যগুলিতে পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী করে। ৩১ শে মার্চের মধ্যে, আমিরাত ৮০ টি দেশ এবং অঞ্চলগুলিতে ১৪৮ টি শহর পরিবেশন করেছে। আমিরাতগুলি এর অংশীদারিত্বগুলি 33 কডশেয়ার এবং 118 ইন্টারলাইনও বাড়িয়েছে

