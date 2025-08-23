You are Here
এমিরেটস লিগ সমান লিগ সমান সাম্রাজ্য – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ
News

এমিরেটস লিগ সমান লিগ সমান সাম্রাজ্য – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর সংবাদদাতার মতে, আল -ওয়াহদা ও শাবাব আল -হলি -র দলগুলিও শনিবার সন্ধ্যা ৯ টায় আমিরাত আমিরাত লিগের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংঘর্ষ করেছিল, যা একটি গোলহীন ড্রয়ের সাথে শেষ হয়েছিল।

ইরানের মিডফিল্ডার মোহাম্মদ ঘোরবানী তাঁর দলের হয়ে পূর্ণ খেলেন, এবং সরদার টেস্টের অনুপস্থিতির রাতে এবং সা Saeed দ এজ্জাটোল্লাহি, রেজা ঘান্দিপুর ৫ ম মিনিটে শাবাব আল -আহলির হয়ে খেলেন।

রেনানকেও 5 তম মিনিটে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং শাবাব আল -আহলি খেলা চারটি শেষ করেছিলেন। ম্যাচের এক পয়েন্ট নিয়ে উভয় দলই ২ পয়েন্টে এসেছিল এবং আল ওয়াহদা দ্বিতীয় স্থানে এসেছিল এবং শাবাব আল -হলি তৃতীয় স্থানে ছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।