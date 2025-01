‘এমিলিয়া পেরেজ ফরাসি পুরস্কারে বোর্ড সুইপস

জ্যাক অডিয়ার্ডের মিউজিক্যাল ফিল্ম এমিলিয়া পেরেজ সোমবার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের Lumière পুরস্কারের 30 তম সংস্করণ জিতলেন, সেরা চলচ্চিত্র, পরিচালক এবং চিত্রনাট্যের পাশাপাশি কার্লা সোফিয়া গ্যাসকোনের জন্য অভিনেত্রী এবং ক্যামিল এবং ক্লেমেন্ট ডুকলের জন্য সঙ্গীত জিতেছেন৷

চারগুণ গোল্ডেন গ্লোব জয় এবং ইউরোপিয়ান ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড জয়ের পর কান জুরি পুরস্কার বিজয়ীর পুরস্কার সিজনে এই জয়গুলি আরও বাষ্প যোগ করে, যেখানে এটি গ্যাসকোনের জন্য সেরা চলচ্চিত্র, পরিচালক, চিত্রনাট্য এবং অভিনেত্রীও জিতেছিল।

মুভিটি বর্তমানে 97তম একাডেমি পুরস্কারের জন্য ঘোষিত 10টি বিভাগের শর্টলিস্টের মধ্যে ছয়টিতে রয়েছে এবং 2025 বাফটাস চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য 11টি বিভাগে মনোনীত হয়েছে।

মাতি ডিওপের বার্লিনালে গোল্ডেন বিয়ার বিজয়ী সহ আরও পুরস্কারের মরসুমের আশাবাদীরাও লুমিয়ের পুরস্কারে উপস্থিত ছিলেন ডাহোমে – যা এটি সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম (সেনেগালের জন্য) এবং ডকুমেন্টারি একাডেমি পুরস্কারের শর্টলিস্টে পরিণত করেছে – সেরা ডকুমেন্টারি জিতেছে।

লাটভিয়ান পরিচালক জিন্টস জিলবালোডিসের প্রবাহ – যেটি সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম শর্টলিস্টেও রয়েছে এবং একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম বিভাগের জন্য যোগ্য – সেরা অ্যানিমেশন জিতেছে৷

ইরানি পরিচালক মোহাম্মদ রসুলফের The Seed of The Sacred Figযেটি সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম (জার্মানির জন্য), সেরা আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনার পুরস্কার জিতেছে।

সন্ধ্যার অন্যান্য বিজয়ীদের মধ্যে লুইস কুরভয়েসিয়ারের স্বল্প বাজেটের গ্রামীণ নাটক এবং ফরাসি বক্স অফিস ব্রেকআউট অন্তর্ভুক্ত ছিল পবিত্র গরুযেটি সেরা প্রথম চলচ্চিত্র জিতেছে, যখন এর তরুণ তারকা ক্লেমেন্ট ফাভেউ পুরুষ উদ্ঘাটন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

যুবক হিসেবে অভিনয়ের জন্য আবু সাঙ্গারে সেরা অভিনেতা হয়েছেন। প্যারিসে আশ্রয়-প্রার্থী সাইকেল কুরিয়ার অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সাথে মেক-অর-ব্রেক সাক্ষাত্কারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জুলিয়েন কোলোনার অভিনয়ের জন্য জিওভানা ​​বেনেডেটি ফিমেল রিভিলেশন জিতেছেন রাজ্য কর্সিকা অপরাধ পরিবারের নেতার কন্যা হিসাবে তার বিচ্ছিন্ন বাবার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

নিকোলাস বোল্ডুক ফরাসি অসাধারণ শট, প্রতিশোধের গল্প এবং বক্স অফিস হিট টি-তে তার কাজের জন্য সেরা সিনেমাটোগ্রাফি জিতেছেনতিনি মন্টে ক্রিস্টোর কাউন্ট.

লুমিয়ের পুরস্কার, যা ফ্রান্সের গোল্ডেন গ্লোবের সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হয়, এই বছর 38টি দেশের আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন৷

সাহসী এবং মনোনয়নে বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা:

সেরা চলচ্চিত্র

অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইটপায়েল কাপাডিয়া দ্বারা t

এমিলিয়া পেরেজ জ্যাক অডিয়ার্ড দ্বারা

জিমের গল্প Arnaud Larrieu এবং Jean-Marie Larrieu দ্বারা

সোলায়মান এর গল্প বরিস লোজকিনের দ্বারা

Alain Guiraudi দ্বারা Misericordia

সেরা পরিচালক

জন্য জ্যাক অডিয়ার্ড এমিলিয়া পেরেজ

ম্যাথিউ ডেলাপোর্টে এবং আলেকজান্দ্রে দে লা প্যাটেলিয়ারের জন্য দ্য কাউন্ট অফ মন্টে-ক্রিস্টো

জন্য Alain Guiraudie মিসেরিকর্ডিয়া

জন্য বরিস Lojkine সোলায়মান এর গল্প

জন্য François Ozon যখন পতন আসছে

সেরা চিত্রনাট্য

জন্য জ্যাক অডিয়ার্ড এমিলিয়া পেরেজ

জন্য Alain Guiraudie মিসেরিকর্ডিয়া

জন্য বরিস Lojkine এবং Delphine Agut সোলায়মান এর গল্প

জোনাথন মিলেট এবং ফ্লোরেন্স রোচ্যাটের জন্য ভূতের পথ

জন্য François Ozon যখন পতন আসছে

সেরা তথ্যচিত্র

বাই বাই টাইবেরিয়াস লিনা সোয়ালেম দ্বারা

ডাহোমে Mati Diop দ্বারা

ম্যাডাম হফম্যান Sébastien Lifshitz দ্বারা

অরল্যান্ডো, আমার রাজনৈতিক জীবনী পল বি প্রেসিয়াডো দ্বারা

গাজায় যাত্রা Piero Usberti দ্বারা

সেরা অ্যানিমেশন

দ্য ওয়ান্ডারউডসে ভিনসেন্ট প্যারোনাড এবং অ্যালেক্সিস ডুকর্ড দ্বারা

প্রবাহ Gints Zilbalodis দ্বারা

কার্গো সবচেয়ে মূল্যবান মিশেল হ্যাজানাভিসিয়াস দ্বারা

মায়া, আমাকে একটা টাইটেল দাও মিশেল গন্ড্রি দ্বারা

অসভ্য ক্লদ বারাস দ্বারা

সেরা অভিনেত্রী

কার্লা সোফিয়া গ্যাসকোনের জন্য এমিলিয়া পেরেজ

জন্য হাফসিয়া হারজি বোরগো

জন্য Agnès Jaoui আমার এই জীবন

Anamaria Vartolomei জন্য মারিয়া

জন্য হেলেন ভিনসেন্ট যখন পতন আসছে

সেরা অভিনেতা

জন্য অ্যাডাম বেসা ভূতের পথ

জন্য পল Kircher এবং তাদের পরে তাদের সন্তানেরা

জন্য করিম লেকলু জিমের গল্প

জন্য পিয়েরে নাইনি দ্য কাউন্ট অফ মন্টে-ক্রিস্টো

আবু সাঙ্গারে জন্য সোলায়মান এর গল্প

মহিলা উদ্ঘাটন

Maïwène Barthelemy এর জন্য পবিত্র গরু

জিওভানা ​​বেনেদেত্তির জন্য রাজ্য

মালউ খেবিজি জন্য ওয়াইল্ড ডায়মন্ড

ক্লারা-মারিয়া লারেডোর জন্য তার ছবিতে

মেগান নর্থহ্যামের জন্য রাবিয়া

পুরুষ উদ্ঘাটন

সাইয়্যিদ এল আলমির জন্য এবং তাদের পরে তাদের সন্তানেরা

জন্য ক্লেমেন্ট Faveau পবিত্র গরু

ফেলিক্স কিসিলের জন্য মিসেরিকর্ডিয়া

জন্য পিয়েরে Lottin যখন পতন আসছে

জন্য মালিক Frikah বিটিং হার্টস

সেরা প্রথম চলচ্চিত্র

ওয়াইল্ড ডায়মন্ড Agathe Riedinger দ্বারা

ভূতের পথ জোনাথন মিলেট দ্বারা

রাজ্য জুলিয়েন কোলোনা দ্বারা

রাবিয়া Mareike Engelhardt দ্বারা

পবিত্র গরু লুইস কুরভোসিয়ার দ্বারা

সেরা আন্তর্জাতিক সহ-প্রযোজনা

ম্যাডাম মারিয়া আলচে এবং বেঞ্জামিন নাইশত দ্বারা

গ্র্যান্ড ট্যুর মিগুয়েল গোমস দ্বারা

সবুজ সীমান্ত Agnieszka হল্যান্ড দ্বারা

পবিত্র ডুমুরের বীজ লিখেছেন মোহাম্মদ রাসুলফ

আদার ওয়ে আরাউন্ড জোনাস ট্রুবা দ্বারা

সেরা সিনেমাটোগ্রাফি

জন্য নিকোলাস Bolduc দ্য কাউন্ট অফ মন্টে-ক্রিস্টো

জন্য Josée Deshaies দ্য বিস্ট

জন্য ট্রিস্টান গ্যাল্যান্ড সোলায়মান এর গল্প

জন্য পল Guilhaume এমিলিয়া পেরেজ

জন্য ক্লেয়ার Mathon মিসেরিকর্ডিয়া

সেরা সঙ্গীত

জন্য বার্ট্রান্ড বোনেলো এবং আনা বোনেলো দ্য বিস্ট

জন্য ক্যামিল এবং ক্লেমেন্ট ডুকল এমিলিয়া পেরেজ

জন্য Amaury Chabauty এবং তাদের পরে তাদের সন্তানেরা

জন্য আলেকজান্ডার ডেসপ্ল্যাট কার্গো সবচেয়ে মূল্যবান

জন্য Yuksek ভূতের পথ