এম্বেডপিডিএফ/এম্বেড-পিডিএফ-ভিউয়ার: একজন পিডিএফ দর্শক যা কোনও জাভাস্ক্রিপ্ট প্রকল্পের সাথে নির্বিঘ্নে সংহত করে
এম্বেডপিডিএফ/এম্বেড-পিডিএফ-ভিউয়ার: একজন পিডিএফ দর্শক যা কোনও জাভাস্ক্রিপ্ট প্রকল্পের সাথে নির্বিঘ্নে সংহত করে

এম্বেডপিডিএফ এটি একটি কাঠামো – অ্যাগনোস্টিক, এমআইটি – লিসেন্সড পিডিএফ ভিউয়ার যা into যে কোনও জাভাস্ক্রিপ্ট প্রকল্প। আপনি সঙ্গে তৈরি কিনা প্রতিক্রিয়া, ভ্যু, স্যাভেল্ট, প্র্যাক্ট, বা ভ্যানিলা জেএস, এম্বেডপিডিএফ একটি মসৃণ, আধুনিক পাঠের অভিজ্ঞতা এবং একটি পরিষ্কার বিকাশকারী এপিআই সরবরাহ করে।

সম্পূর্ণ ডক্স, ইনস্টলেশন গাইড, এপিআই রেফারেন্স এবং উদাহরণ:

👉

এখনই এটি চেষ্টা করুন – আপনার নিজের পিডিএফ লোড করুন বা নমুনা ব্যবহার করুন:

👉

  • টীকাগুলি (হাইলাইট, স্টিকি নোটস, ফ্রি টেক্সট, কালি)
  • সত্য redaction (সামগ্রী আসলে সরানো হয়)
  • অনুসন্ধান, পাঠ্য নির্বাচন, জুম, ঘূর্ণন
  • মসৃণ, ভার্চুয়ালাইজড স্ক্রোলিং
  • প্লাগেবল আর্কিটেকচার এবং ট্রি-শেকেবল প্লাগইন

আমরা অবদান ভালবাসি! শুরু করতে, আমাদের অবদানকারী গাইডটি পড়ুন এবং গিটহাব আলোচনায় ঝাঁপ দাও।

এই প্রকল্পটি এমআইটি লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সযুক্ত। বিশদ জন্য লাইসেন্স ফাইল দেখুন।

এই প্রকল্পে পিডিএফিয়াম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অ্যাপাচি লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সযুক্ত, সংস্করণ ২.০।

