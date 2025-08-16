এম 6 ট্র্যাফিক লাইভ: গুরুতর ক্রাশের পরে মোটরওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ইউকে | খবর

ন্যাশনাল হাইওয়েগুলি ড্রাইভারদের জন্য নিম্নলিখিত ডাইভার্সন রুটগুলি জারি করেছে কারণ এম 6 দক্ষিণ -পশ্চিমে জে 11 লেনি গ্রিন ইন্টারচেঞ্জ (ওলভারহ্যাম্পটন এ 460) এবং জে 10 বেন্টলে ইন্টারচেঞ্জ (ওয়ালসাল এ 454) এর মধ্যে বন্ধ রয়েছে।
ডাইভার্সন রুট (এম 6 দক্ষিণ -পশ্চিম ট্র্যাফিকের জন্য)
রুটটি রাস্তার চিহ্নগুলিতে একটি শক্ত হীরা প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে:
-এক্সিট এম 6 জংশন 11 দক্ষিণ -পশ্চিমে, এ 460 দক্ষিণ -পশ্চিমে চতুর্থ প্রস্থানটি নিন
এম 54 জংশন 1 অবধি A460 এ কনটিনিউ, এম 54 পশ্চিম দিকে 3 য় প্রস্থান করুন।
-এম 54 ওয়েস্টবাউন্ডে এম 54 জংশন 2 এ কনটিনিউ।
-জংশন 2 ওয়েস্টবাউন্ডে এম 54 এক্সিট এম 54, এ 449 দক্ষিণ -পশ্চিমে প্রথম প্রস্থানটি নিন।
-এ 449 দক্ষিণ -পশ্চিমে ওলভারহ্যাম্পটন রিং রোড (পূর্ব) (স্টাফোর্ড স্ট্রিট জংশন) এ কনটিনিউ।
-এটি স্টাফোর্ড স্ট্রিট জংশন, বাম দিকে ঘুরুন, ওলভারহ্যাম্পটন রিং রোড (পূর্ব) (এ 4150, স্বাক্ষরিত নয়)
-ওলভারহ্যাম্পটন রিং রোড (পূর্ব) (এ 4150) এ কনটিনিউ, হর্সলে ফিল্ডস জংশন থেকে দক্ষিণমুখী।
-এট হর্সলে ফিল্ডস জংশন, বাম দিকে ঘুরুন, হর্সলে ফিল্ডস, ইস্টবাউন্ড (স্বাক্ষরিত “(A454)”) এর দিকে।
-এ 454 জংশনে পূর্ব -পূর্ব, হর্সলে ফিল্ডসে কনটাইনু।
A454 এ, পূর্ব -পূর্ব দিকে A454 এর বাম দিকে ঘুরুন।
-এ 454, ইস্টবাউন্ড এবং দক্ষিণ -পশ্চিমে, A454/A463 ইন্টারচেঞ্জে (কীওয়ে রাউন্ডআউট)
-এ এ 454/এ 463 (কীওয়ে রাউন্ডআউট), উত্তর -পশ্চিমে ট্র্যাফিকের সাথে মার্জ করে এ 454 এ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, ইন্টারচেঞ্জ এন্ট্রি স্লিপ রোডের দিকে বাম (২ য় প্রস্থান) ঘুরিয়ে দিন।
-এ 454, উত্তর -পশ্চিম এবং পূর্ব দিকে, এ 454/এম 6 জংশন 10 এ কনটিনিউ।
-এ এ 454/এম 6 জংশন 10, এম 6, দক্ষিণ -পশ্চিমে তৃতীয় প্রস্থানটি নিন।
ডাইভার্সন রুট (এম 54 পূর্ব দিকের ট্র্যাফিকের জন্য)
রুটটি রাস্তার চিহ্নগুলিতে একটি শক্ত বর্গক্ষেত্রের প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে:
M 54 এএক্সিট এম 54 এ পূর্ব দিকে -এম 54 ওয়েস্টবাউন্ডে 4 র্থ প্রস্থানটি গ্রহণ করুন
এম 54 ওয়েস্টবাউন্ডে এম 54 জংশন 2 (এ 449))
