এয়ারপডস প্রো 2 একটি নতুন কম দামে নেমে গেছে – এখানে 2025 সালে তারা এখনও বৈধ

গত বছর অ্যাপলের সেপ্টেম্বরের হার্ডওয়্যার ইভেন্টের সময়, সংস্থাটি আইফোন 16 লাইনআপ, নতুন এয়ারপডস এবং একটি আপগ্রেড অ্যাপল ওয়াচ ঘোষণা করেছিল। আমি এয়ারপডস 4 মডেলটি দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম, যা প্রথমবারের জন্য লাইনআপে শব্দ বাতিলকরণ এবং সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্যগুলি আপগ্রেড করা হয়েছিল – তবে আমি গোপনে এয়ারপডস প্রো 3 এর জন্য আশা করছিলাম।
দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি নতুন এয়ারপডস প্রো মডেল উপস্থিত হয়নি। পরিবর্তে, অ্যাপল শ্রুতি স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য এবং এয়ারপডস প্রো 2 ইয়ারবডগুলিতে উপলব্ধ মূল্যবান সফ্টওয়্যার আপগ্রেডগুলি ঘোষণা করেছে, যা প্রবর্তনের পর থেকে কয়েক বছর পরেও ডিভাইসটিকে প্রাসঙ্গিক রেখেছে।
সঙ্গে এয়ারপডস প্রো 2 এখনই মাত্র 169 ডলারে বিক্রয়ের জন্য, আপনি ভাবতে পারেন যে এগুলি কেনা এখনও 2025 সালে একটি ভাল ধারণা কিনা The সংক্ষিপ্ত উত্তর হ্যাঁ, কেবল বিক্রয় মূল্যের জন্য নয়। কেন এখানে।
অ্যাপল এয়ারপডস প্রো 2 খালি করেনি। আপনি কেন করবেন?
একটি টেল-টেল সাইন যে কোনও সংস্থা কোনও পণ্যকে পর্যায়ক্রমে তৈরি করছে যখন এটি সর্বশেষতম সফ্টওয়্যার আপডেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গত বছরের বিশ্বব্যাপী বিকাশকারীদের সম্মেলনের সময়, অ্যাপল এয়ারপডস প্রো 2 এর জন্য দুটি বড় সফ্টওয়্যার আপগ্রেড ঘোষণা করেছিল।
সিরি ইন্টারঅ্যাকশন এবং ভয়েস বিচ্ছিন্নতা এয়ারপডসকে অন্যান্য অ্যাপল ডিভাইসের সাথে তাদের সংহতকরণকে আরও বেশি ব্যবহারের জন্য আরও স্বজ্ঞাত করে তোলে। আমি সবসময় মুদি দোকানে আমার এয়ারপডগুলি পরে থাকি এবং আমার হাতগুলি মুদিগুলিতে পূর্ণ হলে আমার মাথার নোড বা কাঁপুনের সাথে কলগুলি গ্রহণ বা হ্রাস করে বা হ্রাস করা খুব সুবিধাজনক। উন্নত ভয়েস বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করে যে অন্য প্রান্তের ব্যক্তি আমাকে উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন, বিশেষত রবিবার বিকেলে মুদি দোকান স্টোরের ভিড়ের সাথে পটভূমিতে।
অধিকন্তু, মার্কিন এফডিএ এয়ারপডস প্রো 2 ইয়ারবডকে ওভার-দ্য কাউন্টার হিয়ারিং এইডস হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য অ্যাপলের অনুমোদন দিয়েছে। ইয়ারবডগুলি সংগীত শোনার জন্য এবং ফোন কল নেওয়ার জন্য একটি জাহাজের চেয়ে আরও বেশি করে তৈরি করতে ক্লিনিক্যালি গ্রেডযুক্ত শ্রবণ পরীক্ষা করতে পারে।
সর্বাধিক অনন্য (এবং গুরুত্বপূর্ণ) প্রো বৈশিষ্ট্য
যদিও সর্বশেষতম এয়ারপডস 4 তাদের এবং আরও প্রিমিয়াম এয়ারপডস প্রো 2 এর মধ্যে সফ্টওয়্যার ব্যবধানটি সেতু করে, পরবর্তীকালে বর্ধিত সময়ের জন্য পরিধান করতে এবং সর্বাধিক উন্নত অডিও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত।
এয়ারপডস প্রো 2 এর সিলিকন কানের টিপস একটি ইন-ক্যানাল ডিজাইনের খেলাধুলা করে, যা আরও বেশি নিমজ্জনিত শ্রবণ অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে। Ically তিহাসিকভাবে, অ্যাপল পণ্যগুলি যা “প্রো” মনিকার বহন করে তাদের সামান্য তবে শক্তিশালী ডিজাইনের বিভিন্নতা রয়েছে যা তাদের পেশাদার এবং ক্রিয়েটিভদের জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে।
এই ক্ষেত্রে, সিলিকন কানের টিপসগুলি এয়ারপডস প্রো 2-এ “প্রো” রেখেছিল। অন্যান্য এয়ারপডস বিকল্পগুলি হ’ল ইয়ার ইয়ারবডস, যার অর্থ তারা আপনার কানের বাইরের অংশে বিশ্রাম নেয় এবং আপনার কানে আরও পরিবেষ্টিত শব্দের অনুমতি দেয়, আরও খোলা-কানের শব্দের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
এয়ারপডস প্রো 2 এর ইন-ক্যানাল ফিট আপনার কান এবং বাইরের বিশ্বের মধ্যে একটি শক্ত সিল তৈরি করে। এগুলি এমন লোকদের জন্য সেরা যারা প্রায়শই হ্যান্ডস-ফ্রি কল নেয় এবং তৈরি করে বা এই ইয়ারবডগুলির শব্দ-বাতিল করার ক্ষমতাগুলির পুরো পরিমাণের প্রয়োজন হয়। যদিও শব্দ বাতিল সহ এয়ারপডস 4 একই অডিও চিপ এবং প্রো 2 এর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে, ফিটের পার্থক্যগুলি আপনার কানের সাথে কীভাবে ইয়ারবডগুলি ইন্টারঅ্যাক্ট করে তা পুরোপুরি পরিবর্তন করে।
কেন আপনার এয়ারপডস প্রো 3 এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত
আপনি যদি আপনার এয়ারপডগুলি আরও উন্নত ফাংশন পেতে চান তবে আপনার সেরা বাজি আসন্ন এয়ারপডস প্রো 3 এর সাথে রয়েছে The গ্রাহক অডিও শিল্পটি ওয়্যারলেস সাউন্ড কোয়ালিটি এবং শব্দ বাতিলকরণের ক্ষেত্রে প্রায় একটি সিলিংয়ে পৌঁছেছে, সংস্থাগুলিকে এক জোড়া জোড়ায় $ 250+ ব্যয় করার জন্য সংস্থাগুলিকে অন্যান্য কারণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আপনি যদি বেশিরভাগ অ্যাপল ডিভাইসগুলির মালিক হন এবং প্রিমিয়াম ইয়ারবডগুলির একটি জুড়ি চান যা দুর্দান্ত শোনায়, আরামদায়ক এবং দুর্দান্ত শব্দ বাতিল করার প্রস্তাব দেয় তবে আপনি প্রো 2 ইয়ারবডের চেয়ে আরও ভাল পেতে পারেন না। তবে, আপনি যদি ইয়ারবডগুলি চান যা শব্দ মানের এবং শব্দ-বাতিলকরণের বাইরে বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে তবে এয়ারপডস প্রো 3 অপেক্ষা করার পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে। ব্লুমবার্গের মার্ক গুরম্যানের মতে, আসন্ন মডেলটি হার্ট-রেট সেন্সরের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করতে পারে, ইন্টিগ্রেটেড ক্যামেরাউন্নত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, একটি নতুন চিপসেট এবং একটি নতুন নকশা করা কেস।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
Air 70 এয়ারপডস প্রো 2 এর এক জোড়া বন্ধ প্রায় 30% ছাড়। জেডডনেটের রেটিং সিস্টেম অনুসারে, আমি এই চুক্তিটি 4/5 এর নিকট-নিখুঁত স্কোর দিচ্ছি। আমি কমপক্ষে একটি অ্যাপল ডিভাইস, বিশেষত একটি আইফোনযুক্ত লোকদের কাছে এয়ারপডগুলির সুপারিশ করছি। আপনি অ-অ্যাপল ডিভাইসগুলির সাথে এয়ারপডগুলিও ব্যবহার করতে পারেন তবে কার্যকারিতা আরও সীমাবদ্ধ থাকবে। এখনই, তারা ওয়ালমার্টে 169 ডলারে বিক্রয় – এই ক্যালিবারের যে কোনও ইয়ারবডের জন্য একটি চুরি, তবে বিশেষত অ্যাপলের জন্য।
যদি এই পরিকল্পনাযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আপনাকে উত্তেজিত না করে তবে এয়ারপডস প্রো 2 ঠিক জরিমানা করবে। বিক্রয়ের জন্য নজর রাখুন; আপনি প্রায়শই এই ইয়ারবডগুলি 200 ডলারের নিচে খুঁজে পেতে পারেন, শব্দ বাতিলকরণের সাথে নতুন এয়ারপড 4 এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমার এয়ারপডস প্রো 2 ইয়ারবড সম্পর্কে আমার একমাত্র আক্ষেপ হ’ল আমি তাদের জন্য পুরো মূল্য দিয়েছি। তবুও, এমনকি পুরো মূল্যে, তারা সনি, বোস এবং আরও অনেক কিছু থেকে প্রতিযোগিতামূলক ওয়্যারলেস ইয়ারবডগুলির চেয়ে সস্তা (এবং আরও উন্নত)।