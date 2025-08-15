এয়ারবিএনবি অফার ‘এখনই রিজার্ভ, পরে অর্থ প্রদান করুন’ অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এয়ারবিএনবি অতিথিরা এখন কোম্পানির নতুন ব্যবহার করে সামনে অর্থ প্রদান না করে তাদের অবস্থানগুলি বুক করতে পারেন “এখনই সংরক্ষণ করুন, পরে অর্থ প্রদান করুন“নীতি।
Dition তিহ্যগতভাবে, এয়ারবিএনবি অতিথিদের বুকিংয়ের সময় বা কোনও অর্থ প্রদানের পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল, যা ভ্রমণের বাতিল করার ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। এখন, অতিথিরা বুকিং এবং পরে অর্থ প্রদান করতে পারেন, তাদের গ্রুপে অন্যদের সাথে অর্থের কাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার জন্য বা ভ্রমণ পরিকল্পনাগুলি চূড়ান্ত করতে পারেন।
তবে চিন্তা করবেন না, হোস্ট: এয়ারবিএনবি বাতিলকরণের ওয়াইল্ড ওয়েস্টে পরিণত হবে না। অতিথিরা এখনও পুরো পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, তালিকার নিখরচায় বাতিলকরণের সময় শেষ হওয়ার আগে এটি কিছুটা পরে ঘটে, যা আপনি নিজেকে সেট করেন (এবং অতিথিরা সময়সীমার আগে মনে করিয়ে দেওয়া হয়)।
এয়ারবিএনবি
প্রোগ্রামটি আমাদের অতিথিদের জন্য (রাজ্যগুলির তালিকায়) “মধ্যপন্থী বা নমনীয়” বাতিল নীতিমালা সহ।
হোস্টগুলি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে অতিথিরা কীভাবে অর্থ প্রদান করে?
হ্যাঁ, আপনি যদি হোস্ট হন তবে আপনার পছন্দসই বাতিলকরণ নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। এয়ারবিএনবি নোট করে যে হোস্ট যারা নতুন “রিজার্ভ এখন, অর্থ প্রদান করুন” নীতিটি চেষ্টা করতে দ্বিধা বোধ করছেন তাদের অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করার জন্য কিছু অন্তর্নির্মিত সুরক্ষা রয়েছে।
“এখনই রিজার্ভ এখন, অর্থ প্রদান করুন” ব্যবহার করে অতিথিরা নিখরচায় বাতিলকরণের সময় শেষ হওয়ার আগেই অবশ্যই অর্থ প্রদান করতে হবে, যাতে এটি অন্য বুকিং সুরক্ষিত করার জন্য স্বাগতিকদের সময় দেয়।
কেন এয়ারবিএনবি এখন রিজার্ভের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, পরে অর্থ প্রদান করছে?
এয়ারবিএনবি একটি গ্রাহক অভিজ্ঞতা সমীক্ষা চালিয়েছিল যে কোনও থাকার বুকিংয়ের সময় অতিথিরা কী চান সে সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পেতে।
প্রতিবেদন অনুসারে, 60০% উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন যে কোনও রিজার্ভেশন করার সময় নমনীয় অর্থপ্রদানের বিকল্প থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতারা (৫৫%) বলেছেন যে তারা ভ্রমণের জন্য নমনীয় অর্থ প্রদানের বিকল্পগুলি ব্যবহার করেন।
