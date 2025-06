এয়ারলাইন হিসাবে ওশিওমহোল মম সিনেটরকে নিরপেক্ষ আচরণের অভিযোগ করেছেন

এডো উত্তর জেলার প্রতিনিধিত্বকারী সিনেটর, অ্যাডামস ওশিওমহোল বিমান শান্তির মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে সমতল আচরণের অভিযোগে প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেছেন।

বুধবার স্থানীয় বিমান সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা, সিনেটর ওশিওমহোলকে আবুজার নির্ধারিত বিমানটি হারিয়ে যাওয়ার পরে লেগোসের মুর্তালা মোহাম্মদ বিমানবন্দরের ঘরোয়া শাখায় তার যাত্রীবাহী পরিষেবাগুলি ব্যাহত করার অভিযোগ করেছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে এয়ারলাইন জানিয়েছে, ওশিওমহোল শারীরিকভাবে টার্মিনাল গেটটি অবরুদ্ধ করেছে, যা অন্যান্য ফ্লাইটে যাত্রীদের টার্মিনালটি অ্যাক্সেস করতে বাধা দিয়েছে।

ব্যবস্থাপনা জানিয়েছে যে সিনেটর সকাল সাড়ে at টায় সকাল সাড়ে at টায় বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন, তবে সকাল সাড়ে at টায় তার বিমানটি যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল তবে বিমানটি আসার কয়েক মিনিট আগে চলে গিয়েছিল।

বিমান সংস্থাটি ঘটনার পরে জারি করা বিবৃতিতে সিনেটরের আচরণের নিন্দা করেছে।

বিবৃতিটির শিরোনাম ছিল, “লাগোস বিমানবন্দরে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের দ্বারা নিরপেক্ষ আচরণ: এয়ার পিস সহিংসতার জন্য শূন্য সহনশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত করে।”

“আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অন-টাইম প্রস্থান নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বোর্ডিং প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ফ্লাইটটি নির্ধারিত হিসাবে চলে গেছে।

“মিস করা বিমানের বিষয়ে অবহিত হওয়ার পরে, রাজনীতিবিদ সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, শারীরিকভাবে আমাদের কর্মীদের লাঞ্ছিত করেছিলেন এবং টার্মিনালের প্রবেশদ্বারকে জোর করে ব্যারিকেড করেছিলেন।

“তিনি এন্ট্রি গেটটি সিল করে এবং অ্যাক্সেস পয়েন্টটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, অন্য যাত্রীদের টার্মিনালে প্রবেশ করতে কার্যকরভাবে বাধা দিয়েছিলেন।

“এই অগ্রহণযোগ্য আচরণের ফলে চলমান ক্রিয়াকলাপগুলিতে উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিভিন্ন বিমানের জন্য নির্ধারিত অসংখ্য ভ্রমণকারীকে প্রভাবিত করেছিল।

“আরও অসুবিধা হ্রাস করার জন্য, এয়ার শান্তি দ্রুত তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে একটি বিকল্প টার্মিনালের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ যাত্রীদের বোর্ডে উঠতে একটি অপারেশনাল কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা দ্রুত সক্রিয় করেছিল।

“আমরা গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছি যে এই জাতীয় উচ্চ-প্রোফাইল চিত্রটি সহকর্মী যাত্রী এবং আমাদের কর্মীদের কাছে এমন আচরণকে এতটা অযৌক্তিক এবং বিঘ্নিত করে দেখিয়েছিল।

“এয়ার শান্তি সহিংসতা বা আমাদের কর্মী এবং যাত্রীদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরণের আগ্রাসনের বিষয়ে শূন্য-সহনশীলতার অবস্থান বজায় রাখে।

“আমরা সমস্ত অতিথিকে, সর্বদা নাগরিক এবং সহযোগিতামূলক থাকার জন্য অনুরোধ করি। বিমান চালনা অপারেশনগুলি কঠোর সময়সীমা এবং সুরক্ষা প্রোটোকল দ্বারা আবদ্ধ, এবং আমরা নাইজেরিয়ার জনসাধারণের কাছে নিরাপদ এবং সময়োপযোগী পরিষেবা সরবরাহ করার সময় এই মানগুলি ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।

“বিমান শান্তি শৃঙ্খলা, অখণ্ডতা এবং যথাযথ প্রক্রিয়াটির জন্য শ্রদ্ধার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কোনও ব্যক্তি, যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, এই মূল্যবোধের চেয়েও বেশি কিছু নয়,” এয়ারলাইন জানিয়েছে।

সিনেটর ওশিওমহোলের মোবাইল লাইনের কাছে হুইসলার দ্বারা বারবার টেলিফোন কলগুলির উত্তর দেওয়া হয়নি। এই প্রতিবেদনটি দায়ের করার সময় হিসাবে লাইনে একটি ফলোআপ হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাও সাড়া দেওয়া হয়নি।